Додано: Нед 16 чер, 2024 12:30

vitaliiangel написав: Shaman написав: уявляєте як це буде звучати на Раші - внаслідок СВО отримали американську базу в Харкові. уявляєте як це буде звучати на Раші - внаслідок СВО отримали американську базу в Харкові. одна база для широкомастабной? ух русские испугаются и с насранными штанами побегут аж до ростова. Почему не ввели войска после 2014, почему не ввели их в начале 2022 (это могло бы отстановить питуна от вторжения). Почему сейчас введут? Что так сильно изменилось в пользу Украины за эти 2 года.



Суть событий с 2014г в том, что воевать за нас желающих нет. Даже нерегулярными войсками, просто провести рекрутинг по желанию во всех странах приехавших на саммит.



Запад открытым текстом говорит мы вас поддерживаем, но воевать не будем.

Это как пожарный скажет мы вас поддерживаем, но тушить пожары не будем.



Конечно финансовая и поддержка оружием тоже важна, но это не путь к быстрому миру. рф будет аттаковать до тех пор, пока они сильнее.



Единственный вариант мира - самим стать сильнее рф. Выглядит фантастически, но себя в отличии от Запада мы контролируем, можем настроить нужные заводы, поднять свою боевую эффективность. А Запад мы не контролируем. Сегодня помогают, завтра нет. И объёмы помощи мы не контролируем. Тем более американские базы в Харькове. Ближе к реальности. одна база для широкомастабной? ух русские испугаются и с насранными штанами побегут аж до ростова. Почему не ввели войска после 2014, почему не ввели их в начале 2022 (это могло бы отстановить питуна от вторжения). Почему сейчас введут? Что так сильно изменилось в пользу Украины за эти 2 года.Суть событий с 2014г в том, что воевать за нас желающих нет. Даже нерегулярными войсками, просто провести рекрутинг по желанию во всех странах приехавших на саммит.Запад открытым текстом говорит мы вас поддерживаем, но воевать не будем.Это как пожарный скажет мы вас поддерживаем, но тушить пожары не будем.Конечно финансовая и поддержка оружием тоже важна, но это не путь к быстрому миру.Единственный вариант мира - самим стать сильнее рф. Выглядит фантастически, но себя в отличии от Запада мы контролируем, можем настроить нужные заводы, поднять свою боевую эффективность. А Запад мы не контролируем. Сегодня помогают, завтра нет. И объёмы помощи мы не контролируем. Тем более американские базы в Харькове. Ближе к реальности.

як всіх зачепила американська база в Харкові. значить, правильна ідеяа насправді ми відволікаємося на умовні дрібниці й не дивимось на картину загалом.а тепер ближче до реальності. тут один дідусь вчергове оббрехав мене, коли сказав, що я надто легковажно ставлюся до москалів. йому напевне ікається, але треба його навчити, що не треба брехливо перекручувати мої думки.Раша набагато більша країна, ніж Україна. й по населенню, й по наявності нафти та газу, й по наявності ядерної зброї, яку вони просто отримали в спадок, й по кількості військового металобрухту, який вони теж отримали в спадок. тому ідея спробувати самостійно отримати військовий паритет - утопічна. не те, що це неможливо технічно, але якраз приклади КНДР, Пакистану чи того ж Ірану показують, що якщо надто багато грошей вкласти у військову сферу, то населення буде жити на межі зубожіння. ми готові працювати за пайку гречки? ні. й немає сенсу. й режими керування при цьому далеко не демократичні, що для нас просто не підходить.світ після другої світової війни пішов шляхом, що держави мають вирішувати свої питання шляхом перемовин, а не шляхом правом сильного. оскільки Раша втратила майже все, чим модна впливати на інших, то вона зараз намагається зламати цей порядок й намагається повернути право сильного хоча б на пострадянських територіях. це те ж насправді шлях в нікуди, але це їх проблема, що цар з'їхав з глузду, а запобіжників у держави на цей випадок немаєзнаєте, чому за нас не воюють? бо ми не свої. ми досі не побудували більш-менш розвинену країну, на відміну від Прибалтики чи тих же болгар чи румун. корупційна-олігархічна модель країни - це не розвинена країна, це якраз постсовок. це нам ще треба зробити. нас в ЄС не беруть, тому що не відповідаємо багатьом вимогам. це окрема тема, це не так просто зробити - але це можливо.а знаєш що міняється за роки війни - міняється свідомість Заходу. чим далі, тим більше стає зрозуміла технологічна відсталість Раші у військових питаннях. тому якщо раніше панічно боялися будь-яких ударів по Раші, то тепер спокійно виносимо їх С-300-400, й щось в них на аеродромах палає далеко всередині країни. що Чорноморський флот потрохи мігрує на Каспій?тому так, треба розвивати країну під гарантії розвинених країн. доки гарантій немає, буде йти війна в тому чи іншому форматі. й з іншого боку Раша теж доволі виснажена, якийсь форс-мажор там може статися будь-якої миті. а нам треба триматися, допомога йде, й об'єктивно нас й далі будуть підтримувати. якось так