vitaliiangel написав:Shaman а с чем ты не согласен? да за 5-10 лет мы не станем сильнее рф, это более длинный путь. Другой путь подружиться с питуном как белорусь. Третий ждать пока его труп проплывет по Днепру от Смоленска до Херсона. Самого короткого пути - ввести войска НАТО или США и мгновенно стать сильнее рф - нет.
как это не станем? факт 1. моб ресурс увеличивается со временем. поголовье увеличат кратно миллиарду дерев через 10 лет нас будет 140 млн а кацапов - 10 млн. факт 2. на выходе десятки заводов ракет, арты, бронетехники, снарядов, патронов. это секретные производства. я не обладаю полномочиями раскрывать секретные данные. прошу прощения. это инсайд. поэтому через 10 лет мы будем вооружены кратно больше рфии
BIGor написав:Бачу тема про донати дуже хвилює модераторів. Питання, де написано в правилах форуму, що про донати не можна писати?
Не треба постити відверту брехню. Немає достовірної інформації про обсяги донатів. Можна судити з ТГ каналів та розмов із військовими, що зборів є багато, вони закриваються оперативно та як тут неодноразово писали "фронт тримається на волонтерах". Якщо так, то донати зростають, а не падають. Або все ж таки не волонтерами єдиними. Нє?
Shaman написав: знаєте, чому за нас не воюють? бо ми не свої. ми досі не побудували більш-менш розвинену країну, на відміну від Прибалтики чи тих же болгар чи румун. корупційна-олігархічна модель країни - це не розвинена країна, це якраз постсовок. це нам ще треба зробити. нас в ЄС не беруть, тому що не відповідаємо багатьом вимогам. це окрема тема, це не так просто зробити - але це можливо.
Хто такі ці *ми*, які не свої. Що заробітчан, що біженців Захід приймає, як своїх. Залюбки. Пересічних.
Тому про кого і про що мова?
не хотелось спорить и по этому п.п. Имхо Запад высоко ценит своё спокойствие и комфорт. Втягивание в войну этот комфорт нарушит. Пойдут жертвы среди населения, упадёт экономика. В этом вся причина. Делиться едой с нами Запад готов, а голодать с нами - нет. Поэтому Западной помощи всегда будет недостаточно, для войны и победы нам нужно гораздо больше ресурсов, чем нам дают. На порядок. На столько, что кое кому там придётся поголодать.
BIGor написав:Відносно бронювання - от бусифікують стоматолога - що далі? Хто прийде на його місце? Чи будете чекати пів-року і платити 2-3 кує за пломбу як те робиться в розвинених країнах ЄС?
Тут існує думка, що корисність в тилу - це міф і будь-хто може замінити будь-кого (не зрозуміло, чого це не працювало до бойових дій). Тож стоматолог займе місце долярчика, а долярчик буде ставити пломби, керувати складними електромережами, приймати пологи, обслуговувати фермерам джон діри, та проектувати тепловизори замість мобілізованого провідного інженера оборонного підприємства. Всі, так всі
Ну а шо, якщо президентом може бути навіть циркач без освіти, а закони пишуть тамади і весільні фотографи, то і долярчики цілком можуть ставити пломби та проектувати тепловизори - чому ні, все аж на 73% логічно. Якість/наслідки/жертви - то таке, дамо їм 100 днів, вони научаться.
vitaliiangel написав:Shaman а с чем ты не согласен? да за 5-10 лет мы не станем сильнее рф, это более длинный путь. Другой путь подружиться с питуном как белорусь. Третий ждать пока его труп проплывет по Днепру от Смоленска до Херсона. Самого короткого пути - ввести войска НАТО или США и мгновенно стать сильнее рф - нет.
ти чомусь не бачиш це один шлях - при наявності робочих гарантій, тиснути на Рашу з метою припинення війни й заморозки конфлікту. й тиснути будемо не ми. й окрім розвинених країн, в якийсь момент переваги від заморозки на відміну від війни може побачити й Китай.
й військове диво Раші закінчиться. я теж не вірю у військовий потенціал країни, яка шахеди купує в Ірану, снаряди в КНДР, а електроніку ввозить взагалі контрабасом. й ще воює радянським брухтом, який теж закінчується. схоже, останнє, що закінчиться на Раші - це дебіли, які їдуть сюди помирати.
Schmit написав:Ну а шо, якщо президентом може бути навіть циркач, а закони пишуть тамади і весільні фотографи, то і долярчики цілком можуть ставити пломби та проектувати тепловизори - чому ні, все аж на 73% логічно. Якість/наслідки/жертви - то таке, дамо їм 100 днів, вони научаться.
потому что рабочие места распределяются по сортности, а не по профпригодности. 1му сорту что получше, пофиг умеешь ты это или нет. К 3му сорту тоже требований никаких, годишься на любую работу, которую делать некому.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 чер, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Відносно бронювання - от бусифікують стоматолога - що далі? Хто прийде на його місце? Чи будете чекати пів-року і платити 2-3 кує за пломбу як те робиться в розвинених країнах ЄС?
Тут існує думка, що корисність в тилу - це міф і будь-хто може замінити будь-кого (не зрозуміло, чого це не працювало до бойових дій). Тож стоматолог займе місце долярчика, а долярчик буде ставити пломби, керувати складними електромережами, приймати пологи, обслуговувати фермерам джон діри, та проектувати тепловизори замість мобілізованого провідного інженера оборонного підприємства. Всі, так всі
Не бачив такої думки. Будь-хто будь-кого не замінить. Це очевидно.