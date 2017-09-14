RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8664866586668667>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:45

  vitaliiangel написав:Shaman а с чем ты не согласен? да за 5-10 лет мы не станем сильнее рф, это более длинный путь. Другой путь подружиться с питуном как белорусь. Третий ждать пока его труп проплывет по Днепру от Смоленска до Херсона. Самого короткого пути - ввести войска НАТО или США и мгновенно стать сильнее рф - нет.

как это не станем?
факт 1. моб ресурс увеличивается со временем. поголовье увеличат кратно миллиарду дерев
через 10 лет нас будет 140 млн а кацапов - 10 млн.
факт 2.
на выходе десятки заводов ракет, арты, бронетехники, снарядов, патронов. это секретные производства. я не обладаю полномочиями раскрывать секретные данные. прошу прощения. это инсайд.
поэтому через 10 лет мы будем вооружены кратно больше рфии

как тебе такое, илон маск? з'їв?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:46

  UA написав:
  BIGor написав:Бачу тема про донати дуже хвилює модераторів. Питання, де написано в правилах форуму, що про донати не можна писати?

Розмір Донатів населення свідчить про настрої населення.

Та ні, просто скиржують на кінські штрафи.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8992
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:47

  BIGor написав:Бачу тема про донати дуже хвилює модераторів. Питання, де написано в правилах форуму, що про донати не можна писати?

Не треба постити відверту брехню. Немає достовірної інформації про обсяги донатів. Можна судити з ТГ каналів та розмов із військовими, що зборів є багато, вони закриваються оперативно та як тут неодноразово писали "фронт тримається на волонтерах". Якщо так, то донати зростають, а не падають. Або все ж таки не волонтерами єдиними. Нє?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5064
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:47

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Щось не бачу у Вас намагання вернутися з Канади і виконати всього лиш вимогу закону - пройти медкомісію в ТЦК :D .

чекає на твій приклад 8)
коли це станеться - після умовного сигналу, свисту рака? :lol:

Я ніколи не заохочував інших бусифікуватись. А от тіло з Канади просто мріє про інших.

порада, яку ти не питав - треба розібратися в чому причина, й тебе це має перестати чіпляти.

я взагалі всі ці відео пропускаю, й не дивлюся, бо для реальної оцінки треба знати всі подробиці, що там й як. а так дехто розганяє це заради хайпу, руські - це взагалі дуже велике ІПСО.

формально з відео, людину вже затримує поліція. що роблять в таких випадках в США та Канаді? рекомендують виконувати всі вимоги поліції.

але тобі це не загрожує, тому надто емоційна реакція з твоєї сторони теж зайва. я ж кажу - пропускай повз себе :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 чер, 2024 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6220
З нами з: 29.09.19
Подякував: 599 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:48

  detroytred написав:
  Shaman написав:
знаєте, чому за нас не воюють? бо ми не свої. ми досі не побудували більш-менш розвинену країну, на відміну від Прибалтики чи тих же болгар чи румун. корупційна-олігархічна модель країни - це не розвинена країна, це якраз постсовок. це нам ще треба зробити. нас в ЄС не беруть, тому що не відповідаємо багатьом вимогам. це окрема тема, це не так просто зробити - але це можливо.

Хто такі ці *ми*, які не свої.
Що заробітчан, що біженців Захід приймає, як своїх. Залюбки. Пересічних.

Тому про кого і про що мова?

не хотелось спорить и по этому п.п. Имхо Запад высоко ценит своё спокойствие и комфорт. Втягивание в войну этот комфорт нарушит. Пойдут жертвы среди населения, упадёт экономика. В этом вся причина. Делиться едой с нами Запад готов, а голодать с нами - нет. Поэтому Западной помощи всегда будет недостаточно, для войны и победы нам нужно гораздо больше ресурсов, чем нам дают. На порядок. На столько, что кое кому там придётся поголодать.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23753
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:55

  whois2010 написав:
  BIGor написав:Відносно бронювання - от бусифікують стоматолога - що далі? Хто прийде на його місце? Чи будете чекати пів-року і платити 2-3 кує за пломбу як те робиться в розвинених країнах ЄС?

Тут існує думка, що корисність в тилу - це міф і будь-хто може замінити будь-кого (не зрозуміло, чого це не працювало до бойових дій). Тож стоматолог займе місце долярчика, а долярчик буде ставити пломби, керувати складними електромережами, приймати пологи, обслуговувати фермерам джон діри, та проектувати тепловизори замість мобілізованого провідного інженера оборонного підприємства.
Всі, так всі

Ну а шо, якщо президентом може бути навіть циркач без освіти, а закони пишуть тамади і весільні фотографи, то і долярчики цілком можуть ставити пломби та проектувати тепловизори - чому ні, все аж на 73% логічно. Якість/наслідки/жертви - то таке, дамо їм 100 днів, вони научаться.
Schmit
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:57

  vitaliiangel написав:Shaman а с чем ты не согласен? да за 5-10 лет мы не станем сильнее рф, это более длинный путь. Другой путь подружиться с питуном как белорусь. Третий ждать пока его труп проплывет по Днепру от Смоленска до Херсона. Самого короткого пути - ввести войска НАТО или США и мгновенно стать сильнее рф - нет.

ти чомусь не бачиш це один шлях - при наявності робочих гарантій, тиснути на Рашу з метою припинення війни й заморозки конфлікту. й тиснути будемо не ми. й окрім розвинених країн, в якийсь момент переваги від заморозки на відміну від війни може побачити й Китай.

й військове диво Раші закінчиться. я теж не вірю у військовий потенціал країни, яка шахеди купує в Ірану, снаряди в КНДР, а електроніку ввозить взагалі контрабасом. й ще воює радянським брухтом, який теж закінчується. схоже, останнє, що закінчиться на Раші - це дебіли, які їдуть сюди помирати.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6220
З нами з: 29.09.19
Подякував: 599 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:57

  Schmit написав:Ну а шо, якщо президентом може бути навіть циркач, а закони пишуть тамади і весільні фотографи, то і долярчики цілком можуть ставити пломби та проектувати тепловизори - чому ні, все аж на 73% логічно. Якість/наслідки/жертви - то таке, дамо їм 100 днів, вони научаться.
потому что рабочие места распределяются по сортности, а не по профпригодности. 1му сорту что получше, пофиг умеешь ты это или нет. К 3му сорту тоже требований никаких, годишься на любую работу, которую делать некому.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 чер, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23753
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:59

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:К сожалению, такого не будет.

Все буде, але пізніше. І по терирторії москалів забороняли бити...

И американские или натовские войска будут воевать в Украине?
Через сколько лет?
"Блажен, кто верует, тепло ему на свете!"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29114
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:02

  whois2010 написав:
  BIGor написав:Відносно бронювання - от бусифікують стоматолога - що далі? Хто прийде на його місце? Чи будете чекати пів-року і платити 2-3 кує за пломбу як те робиться в розвинених країнах ЄС?

Тут існує думка, що корисність в тилу - це міф і будь-хто може замінити будь-кого (не зрозуміло, чого це не працювало до бойових дій). Тож стоматолог займе місце долярчика, а долярчик буде ставити пломби, керувати складними електромережами, приймати пологи, обслуговувати фермерам джон діри, та проектувати тепловизори замість мобілізованого провідного інженера оборонного підприємства.
Всі, так всі

Не бачив такої думки.
Будь-хто будь-кого не замінить. Це очевидно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29114
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 8664866586668667>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, vitaliiangel і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 48320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 208313
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 672859
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.