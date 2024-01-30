Bobua написав:

а ви замислювались, хто ж буде платити за економічне бронювання, про яке всі говорять

Друзі,? Працівники? Підприємці? Директори? Ні, ми з вами.Адже для того, щоб платити по 20+ тис. грн на місяць за кожного заброньованого працівника, ці гроші спочатку треба десь взяти. Але де ж їх взяти? Відняти з теперішнього доходу компанії чи з заробітної плати працівника? Звісно ж ні. Гроші на цю бронь будуть шукати в підвищенні цін на товари і послуги, які реалізує підприємство, і які ми з вами споживаємо.