BIGor написав:Бачу тема про донати дуже хвилює модераторів. Питання, де написано в правилах форуму, що про донати не можна писати?
Не треба постити відверту брехню. Немає достовірної інформації про обсяги донатів. Можна судити з ТГ каналів та розмов із військовими, що зборів є багато, вони закриваються оперативно та як тут неодноразово писали "фронт тримається на волонтерах". Якщо так, то донати зростають, а не падають. Або все ж таки не волонтерами єдиними. Нє?
Я бачу данні з опитуваннь ДОУ та звітів одного фонду зі старої роботи. Тому я можу писати що донати не зростають. Але якщо у Вас донати зростають, то це ж чудово!
ты прав я не вижу рабочих гарантий, хотя бы уровня "мы прощаем тебе границы 2014-2022, но если сунешься дальше границ 2024, воевать придётся уже не с Украиной, а с более сильными противниками". Подскажи, в каких-то гарантиях есть пп воевать за нас? Если нет, они нерабочие.
fler написав:Не треба постити відверту брехню. Немає достовірної інформації про обсяги донатів. Можна судити з ТГ каналів та розмов із військовими, що зборів є багато, вони закриваються оперативно та як тут неодноразово писали "фронт тримається на волонтерах". Якщо так, то донати зростають, а не падають. Або все ж таки не волонтерами єдиними. Нє?
Я бачу данні з опитуваннь ДОУ та звітів одного фонду зі старої роботи. Тому я можу писати що донати не зростають. Але якщо у Вас донати зростають, то це ж чудово!
Середній донат знизився з $270 до $190 на місяць, але 80% айтівців продовжують донатити. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика
Це означає, що менше донатять у цей конкретний фонд. Знаю, що військові бригади створюють "банки" для донатів напряму, щоб кошти надходили до конкретної бригади, а не до якогось фонду Притули чи Стерненка. Потім за ці кошти військові купують все необхідне через свої перевірені надійні канали.
fler написав:Не треба постити відверту брехню. Немає достовірної інформації про обсяги донатів. Можна судити з ТГ каналів та розмов із військовими, що зборів є багато, вони закриваються оперативно та як тут неодноразово писали "фронт тримається на волонтерах". Якщо так, то донати зростають, а не падають. Або все ж таки не волонтерами єдиними. Нє?
Я бачу данні з опитуваннь ДОУ та звітів одного фонду зі старої роботи. Тому я можу писати що донати не зростають. Але якщо у Вас донати зростають, то це ж чудово!
Середній донат знизився з $270 до $190 на місяць, але 80% айтівців продовжують донатити. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика
Це означає, що менше донатять у цей конкретний фонд. Знаю, що військові бригади створюють "банки" для донатів напряму, щоб кошти надходили до конкретної бригади, а не до якогось фонду Притули чи Стерненка. Потім за ці кошти військові купують все необхідне через свої перевірені надійні канали.
fler написав:Це означає, що менше донатять у цей конкретний фонд. Знаю, що військові бригади створюють "банки" для донатів напряму, щоб кошти надходили до конкретної бригади, а не до якогось фонду Притули чи Стерненка. Потім за ці кошти військові купують все необхідне через свої перевірені надійні канали.
fler написав:Це означає, що менше донатять у цей конкретний фонд. Знаю, що військові бригади створюють "банки" для донатів напряму, щоб кошти надходили до конкретної бригади, а не до якогось фонду Притули чи Стерненка. Потім за ці кошти військові купують все необхідне через свої перевірені надійні канали.
BIGor Не знаю, есть ли общая статистика по всем фонда, наверное где-то есть. Но вот фонд «Повернись живим»: ....Період.... ЗАГАЛЬНА СУМА ПОЖЕРТВ........КІЛЬКІСТЬ ПОЖЕРТВ ...................грн.....................долл. ....2022......5 746 282 843...≈184 483 150.76.....1 654 860 ....2023......4 532 436 062...≈123 447 321.31.....1 273 187 ....2024......1 532 850 497...≈.39 330 751.38.......454 105 За 2024 показывают за пол года. но полугодие ещё не закончилось. Пусть это за 5 мес. Тогда за год будет примерно 95 тыс. долл. Средняя сумма пожертвования в грн примерно постоянная - около 3500, в долларах, конечно, снижается.
Bobua написав:Тим абсурдніше виглядає цей законопроект по відношенню до військовослужбо вців, які не те що не зможуть законно повернутись додому за еквівалентні або більші кошти в казну країни, а ще й фактично платитимуть за тих, хто потенційно міг би їх замінити після 27-місячного пекла.
навіщо повторювати цю маячю? До як мінімум часткового вирішення проблеми з війною НІХТО НІКОГО ЗАМІНЮВАТИ НЕ БУДЕ! Нові мобілізовані будуть заміняти загиблих і важкопоранених, а не тих, хто бажає демобілізуватися. Крапка. Швидше буде підписано рпв або капітуляцію однієї з сторін, ніж щось зміниться в цьому плані.
Тепер до "броні":
Bobua написав:Друзі, а ви замислювались, хто ж буде платити за економічне бронювання, про яке всі говорять? Працівники? Підприємці? Директори? Ні, ми з вами. Адже для того, щоб платити по 20+ тис. грн на місяць за кожного заброньованого працівника, ці гроші спочатку треба десь взяти. Але де ж їх взяти? Відняти з теперішнього доходу компанії чи з заробітної плати працівника? Звісно ж ні. Гроші на цю бронь будуть шукати в підвищенні цін на товари і послуги, які реалізує підприємство, і які ми з вами споживаємо.
так, але це тільки для підприємств, що реалізовують свої товари-послуги на території України. Експортерів не стосується. Їм можна дозволити, чи все ще "несправедливо"?
Bobua написав:І саме таким чином всі ми будемо платити свої гроші за те, щоб хтось вкрай "корисний для економіки" мав бронь і міг сидіти вдома.
так. Платити доведеться в будь-якому разі. ГРОШЕЙ У БЮДЖЕТІ НЕМА. Значить, треба піднімати податки. Перший варіант - дозволити підприємствам за гроші бронювати тих, хто їм потрібен для функціонування. Другий варіант - просто підняти податки для усіх. При другому варіанті населення платить підвищені податки, але частина підприємств зупиняються або скорочують діяльність. При першому варіанті населення все одно буде платити, але при цьому підприємства не боятимуться, що їх співробітників раптово заберуть і робота стане.
Bobua написав:А скільки буде фіктивних бронювань, за які знову ж таки платитиме населення України?
а скільки їх буде? Так, буде певна кількість, але ви думаєте, що ті, хто так зробить, в іншому випадку просто би пішли на війну? Очевидно, що ні. Вони б скористалися послугами нечесних воєнкомів і покращили бюджет для них, а не український бюджет.
Bobua написав:Так само цинічно виглядає законопроект стосовно людей, які не зможуть втриматись на робочих місцях, бо не мають достатнього доходу для бронювання.
автор має нас за дурнів? Адже буквально кількома реченнями вище він написав, що заброньовані працівники по факту не будуть платити з власної кишені, це буде перенесено на споживачів, як будь-який інший податок.
Не бачу за що тут сперечатись. Я нічого не стверджую, погляньте самі. Тенденція по всім великим фондам наочна та однакова.
Тенденція по фондам свідчить про те, що менше стали донатити у фонди. Але ж це ніяк не означає, що донати населення впали в рази, як тут деякі стверджують. Просто населення тепер донатить напряму бригадам, де служать їх рідні, друзі, знайомі або бригадам, які воюють на конкретному напрямку. Довіра до фондів очевидно впала.