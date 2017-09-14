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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8665866686678668
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 14:35

  thenewepic написав:Перший варіант - дозволити підприємствам за гроші бронювати тих, хто їм потрібен для функціонування.
Другий варіант - просто підняти податки для усіх.
При другому варіанті населення платить підвищені податки, але частина підприємств зупиняються або скорочують діяльність.
При першому варіанті населення все одно буде платити, але при цьому підприємства не боятимуться, що їх співробітників раптово заберуть і робота стане.

берем два хлебзавода, один боится что мобилизуют мужчин и платит по 20к другой не боится (например набрал одних женщин). Что на выходе, себестоимость продукции у 1го существенно выше, розничная цена дороже. Проигранная конкуренция и банкротство. Для государства это рост безработицы и падение собираемости налогов.

Нельзя наполнять бюджет, игнорируя рынок, снижая чью то конкурентоспособность. В лучшем случае от экономического бронирования откажутся, ли бронируемый сам будет откашливать 20к из зарплаты/сбережений. То есть разговоров больше, чем эффекта.

Невозможно обмануть экономику. Если отрезать или пришить кобыле 5ю ногу, быстрее она не побежит. Экономическое бронирование это попытка у одних отрезать, а другим пришить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 14:44

  fler написав:Взагалі стало менше обстрілів, видихається рфія, тому хоче скоріше закріпити за собою все загарбане.
Вважаю, що війна переходить у завершальну стадію.

вчора зсу жодного кацапського танка не спалили, це напевно вперше в цьому році.
мабуть не встигають брухт відновлювати.
але уйло поїде собі в корею і виклянчить там декільта тисяч танків та бтр, а може ще й корейських ракет.
тобто начебто і видихається по окремим позиціям, але все дуже далеко від завершальної стадії.
sergey_stasyuk555
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