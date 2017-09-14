thenewepic написав:Перший варіант - дозволити підприємствам за гроші бронювати тих, хто їм потрібен для функціонування.
Другий варіант - просто підняти податки для усіх.
При другому варіанті населення платить підвищені податки, але частина підприємств зупиняються або скорочують діяльність.
При першому варіанті населення все одно буде платити, але при цьому підприємства не боятимуться, що їх співробітників раптово заберуть і робота стане.
берем два хлебзавода, один боится что мобилизуют мужчин и платит по 20к другой не боится (например набрал одних женщин). Что на выходе, себестоимость продукции у 1го существенно выше, розничная цена дороже. Проигранная конкуренция и банкротство. Для государства это рост безработицы и падение собираемости налогов.
Нельзя наполнять бюджет, игнорируя рынок, снижая чью то конкурентоспособность. В лучшем случае от экономического бронирования откажутся, ли бронируемый сам будет откашливать 20к из зарплаты/сбережений. То есть разговоров больше, чем эффекта.
Невозможно обмануть экономику. Если отрезать или пришить кобыле 5ю ногу, быстрее она не побежит. Экономическое бронирование это попытка у одних отрезать, а другим пришить.