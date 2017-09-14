а что есть столько безработных женщин готовых на физический труд? это рекрутинг аналогичный тому что в тцк, только требования к кандидатам выше. ТЦК что то ж не даёт, люди заняты в каких то своих сферах. А хлебзаводы без проблем наберут.
|
|
|
Додано: Нед 16 чер, 2024 15:22
а что есть столько безработных женщин готовых на физический труд? это рекрутинг аналогичный тому что в тцк, только требования к кандидатам выше. ТЦК что то ж не даёт, люди заняты в каких то своих сферах. А хлебзаводы без проблем наберут.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 чер, 2024 15:27, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 16 чер, 2024 15:22
Hotab
Вы не видели мой пост viewtopic.php?p=5737693#p5737693?
Додано: Нед 16 чер, 2024 15:32
но ровно на потребность второго завода - и ни одной больше их есть?
- как-то чистой фантазией попахивает...
А так-то да - чистый рекрутинг: кто максимально дешевый ресурс наберёт - тот и в дамках. Но это всю жизнь так было.
Додано: Нед 16 чер, 2024 15:33
Для необходимого во время войны вполне возможно, что хватит даже с учётом того, что несколько млн. выехали. И ещё плюс 25- и 60+.
Я тут недавно писал, что в Англии во время 2 МВ была и мобилизация женщин.
Додано: Нед 16 чер, 2024 15:38
Маячнею це є лише для зелеботів й ідейних ухилянтів...
У Пороха вийшло замінювати всіх щороку навіть і без примусової мобілізації та 8-9...13 середніх зарплат.
А для людей знайомих з математикою -- не може бути зрозумілим, чому на фронті (300-400?тис) мають бути беззмінно (до смерті чи дуже важких поранень!? 😳) лише лічені 3-4?% від призовного чоловічого населення країни. (понад10млн).
А що, решта 96-97% -- “не створені для війни”?
Це дико...
А якщо “не створені”, то чому тоді нема плаксивих демонстрацій з проханням випустити всіх з країни і здатись/подарувати землю путлєрам? Разом з усією нерухомістю...
Бо так все і станеться, якщо і далі намагатиметесь виїхати лише на тому 1% (від усього населення).
А економічне бронювання має певний сенс, лише якщо і військові зможуть офіційно себе викуповувати з війська.
Чи “це інше”?
Чи в цьому випадку держбюджетові вже не треба гроші?
Врахуйте це, якщо понесете своє “фе” ще й у групу “Чіткі терміни служби”, до авторів тексту (родичів військових).
Додано: Нед 16 чер, 2024 15:42
Додано: Нед 16 чер, 2024 15:44
деньги-то нужны, но не бюджетные - а то получается из левого кармана достал, в правый положил оп-па - оборот в 100к на ровном месте
Додано: Нед 16 чер, 2024 15:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
першому також ніхто не заборонить набирати жінок. Конкуренція за жінок - доведеться їм піднімати зарплати. Але одних жінок на всіх не вистачить, тобто їх зарплати в теорії можуть піднятися до рівня "зарплати чоловіків + податок за бронь". Ви праві, економіку не надуриш.
комунальні підприємства бронюються по іншій статті - як критично важливі для забезпечення життєдіяльності населення. Там розмір зарплати не має значення. Оборонні так само бронюються по лінії Міноборони.
Ми ж обговорюємо саме "економічну" бронь.
схоже на те, але офіційно вони про це не заявляли (поки що).
Додано: Нед 16 чер, 2024 15:49
доля рынка распределяется неравномерно. Вполне возможно какое то предприятие подсуетится быстрее остальных и выгребет всех свободных на рынке труда женщин. Тогда 2му уже мало кто достанется, а 3му вообще никого. Какие фантазии, допустим решили вы открыть бизнес, начинаете искать персонал, разве у вас одинаковые возможности с теми, кто его уже нашёл? Все прямо сидят без дела, ждут когда вы их позовёте.
нет, чтобы с рынка труда выгребли 500 тыс мужчин, а ещё 3 миллиона попрятались. Такого точно не было. Перед бизнесом стоит задача кем их заменить. Но это полбеды. После войны будет новая проблема - всех мужчин трудоустроить. Бизнесы уже как то привыкнут обходиться без них. Фактически будут ненужные люди.
Додано: Нед 16 чер, 2024 15:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а нічого, що при Пороху лінія фронту була в рази меншою? І в тилу не треба було тримати купу військ, скільки у нас лише "збивачів шахедів"?
військові цінні тим, що у них вже є досвід війни. І ніякі 20тис на місяць не можуть цього компенсувати. На місці командування ви б в поточних умовах досвідчених не відпускали також.
Так, можна навчити нових, але це потребує багато ресурсів, яких у нас нема. І деякий досвід неможливо передати на полігонах, його отримують тільки в реальному бою.
|