Додано: Нед 16 чер, 2024 15:57

ЛАД написав: Hotab

Вы не видели мой пост Вы не видели мой пост viewtopic.php?p=5737693#p5737693

Я мельком на бегу прочитал его утром.Что вам сказать?Если философствовать, то 100% гарантии не быть жертвой нападения не бывает. Ее не имеют даже самые сильные страны мира. Потому тут будет внутреннее ощущение и убеждение. Сейчас оно мне говорит, что если мы что-то подпишем без принятия нас в НАТО (или что-то аналогичное) - мы 1000% снова подвергнемся нападению. Потому я «до свидания». Если нас берут в какой-то серьезный военно-политический блок (союз) и я буду видеть что это не фикция - я останусь.Что касается «а кто будет восстанавливать». Ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали я не обязан остаться отстраивать. По моему убеждению , нет никакого долга если попрощался со страной хоть бы за день до 24.02.22 и уехал. И подло и бессовестно бросать страну после 05 утра 24.02.22.По восстановлению (после окончания войны) нет вообще никаких обязательств ни у кого. Кроме питуна, который разрушил.Лично мне не в тягость, даже наоборот, остаться в стане «отстраивать», если мы не будем под угрозой новой войны. Даже наоборот, как выше кто-то сказал в соседней теме, с одной и той же суммой зарплаты жить в более бедной стране выходит роскошнее, чем в более богатой. Ну и вообще в мазекантри всегда жить проще.Надеюсь на все ответил.)