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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8668866986708671>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:57

  ЛАД написав:Hotab
Вы не видели мой пост viewtopic.php?p=5737693#p5737693?

Я мельком на бегу прочитал его утром.
Что вам сказать?
Если философствовать, то 100% гарантии не быть жертвой нападения не бывает. Ее не имеют даже самые сильные страны мира. Потому тут будет внутреннее ощущение и убеждение. Сейчас оно мне говорит, что если мы что-то подпишем без принятия нас в НАТО (или что-то аналогичное) - мы 1000% снова подвергнемся нападению. Потому я «до свидания». Если нас берут в какой-то серьезный военно-политический блок (союз) и я буду видеть что это не фикция - я останусь.
Что касается «а кто будет восстанавливать». Ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали я не обязан остаться отстраивать. По моему убеждению , нет никакого долга если попрощался со страной хоть бы за день до 24.02.22 и уехал. И подло и бессовестно бросать страну после 05 утра 24.02.22.
По восстановлению (после окончания войны) нет вообще никаких обязательств ни у кого. Кроме питуна, который разрушил.
Лично мне не в тягость, даже наоборот, остаться в стане «отстраивать», если мы не будем под угрозой новой войны. Даже наоборот, как выше кто-то сказал в соседней теме, с одной и той же суммой зарплаты жить в более бедной стране выходит роскошнее, чем в более богатой. Ну и вообще в мазекантри всегда жить проще.

Надеюсь на все ответил.)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:58

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:но ровно на потребность второго завода - и ни одной больше их есть?
- как-то чистой фантазией попахивает...
доля рынка распределяется неравномерно. Вполне возможно какое то предприятие подсуетится быстрее остальных и выгребет всех свободных на рынке труда женщин. Тогда 2му уже мало кто достанется, а 3му вообще никого. Какие фантазии, допустим решили вы открыть бизнес, начинаете искать персонал, разве у вас одинаковые возможности с теми, кто его уже нашёл? Все прямо сидят без дела, ждут когда вы их позовёте.

Так, повторюсь - это всю жизнь так было - "какое-то" предприятие "подсуетилось" и выгребло всез, кто на минималку был согласен. Второму уже пришлось +х денег платить.
Вы думаете, что женщины про бронирование не слышали - и ровно на ту же ЗП пойдут? :D
- тут уже рассказывали как водители-отцы 3х детей за повышением пришли...
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:00

  sergey_stasyuk555 написав:
  fler написав:Взагалі стало менше обстрілів, видихається рфія, тому хоче скоріше закріпити за собою все загарбане.
Вважаю, що війна переходить у завершальну стадію.

вчора зсу жодного кацапського танка не спалили, це напевно вперше в цьому році.
мабуть не встигають брухт відновлювати.
але уйло поїде собі в корею і виклянчить там декільта тисяч танків та бтр, а може ще й корейських ракет.
тобто начебто і видихається по окремим позиціям, але все дуже далеко від завершальної стадії.

І всього 6 БТР, такого не було з літа 22-го...

А техніки реально мало, головне щоб китай не вписався(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:01

...
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 16 чер, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Лично мне не в тягость, даже наоборот, остаться в стане «отстраивать», если мы не будем под угрозой новой войны.
тут можна почати з того, що нам не буде за що відновлювати, якщо не буде зовнішніх інвестицій. А їх не буде, якщо буде загроза нової війни, бо інвестори не дурні. Тож або буде нестійке рпв і ніяких грошей, або капітуляція однієї зі сторін, або рпв, але забезпечене якимись вагомими гарантіями, тоді будуть інвестиції і це дасть знак, що в Україні можна буде залишатися.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:13

  _hunter написав:...

Передумали виправдовуватись? 🤣🤣🤣
Головне що вам комфортно. Що вам до чужих оцінок ваших ганебних рішень. :mrgreen:
Thenewepic, десь так, згоден.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:15

  ЛАД написав:thenewepic
Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022.
Почитал.
Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения".
И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил.
Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали.
Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно.
Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".

я один бачу протиріччя - "категорически неприемлемая формулировка", але "продолжать переговоры...было можно и нужно" :shock:

але давайте зведемо все до купи
На що готовий був Київ заради миру: NYT опублікував документи з мирних переговорів України та Росії у лютому-квітні 2022 року
Однак остаточне припинення переговорів відбулося після спроби Росії домогтися права вето на захист України у разі нападу на неї, повідомили журналісти.

«Росія ввела пункт про те, що всі держави-гаранти, включно з Росією, повинні погодити відповідь у разі нападу на Україну. По суті, Москва могла б знову вторгнутися в Україну, а потім накласти вето на будь-яке військове втручання від імені України — здавалося б, абсурдна умова, яку Київ швидко визначив як порушення угоди», — сказано у статті NYT.

За даними журналістів, у відповідь на це член української переговорної групи заявив, що після такої зміни «ми не зацікавлені у продовженні переговорів».

тобто саме це неприйнятне формулювання Раша раптово стала обов'язково вимагати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:16

  Hotab написав:
  _hunter написав:...

Передумали виправдовуватись?

нет: банально пропустил вчера момент, когда от обсуждения рпв перешли к обсуждению прекращения войны.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:19

  Shaman написав:
  ЛАД написав:thenewepic
Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022.
Почитал.
Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения".
И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил.
Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали.
Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно.
Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".

я один бачу протиріччя

да: или вам известен какой-то другой - кроме переговоров - способ превратить "категорически неприемлемая формулировка" в приемлимую? 🙄
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:20

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel Неправильне якесь у Вас економічне бронювання. Воно не має бути масовим. Економічне бронювання має бути для спеца, в якого ЗП 1000$+ і з неї 500$ йде на бронювання замість того, щоб кожні 6 місяців кілька тисяч $ йшли в кишеню лікаря чи голови ТЦК.

діджей Лєщ з бюджетної цицьки на раз-два під залізобетонною бронею
flyman
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