Я мельком на бегу прочитал его утром. Что вам сказать? Если философствовать, то 100% гарантии не быть жертвой нападения не бывает. Ее не имеют даже самые сильные страны мира. Потому тут будет внутреннее ощущение и убеждение. Сейчас оно мне говорит, что если мы что-то подпишем без принятия нас в НАТО (или что-то аналогичное) - мы 1000% снова подвергнемся нападению. Потому я «до свидания». Если нас берут в какой-то серьезный военно-политический блок (союз) и я буду видеть что это не фикция - я останусь. Что касается «а кто будет восстанавливать». Ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали я не обязан остаться отстраивать. По моему убеждению , нет никакого долга если попрощался со страной хоть бы за день до 24.02.22 и уехал. И подло и бессовестно бросать страну после 05 утра 24.02.22. По восстановлению (после окончания войны) нет вообще никаких обязательств ни у кого. Кроме питуна, который разрушил. Лично мне не в тягость, даже наоборот, остаться в стане «отстраивать», если мы не будем под угрозой новой войны. Даже наоборот, как выше кто-то сказал в соседней теме, с одной и той же суммой зарплаты жить в более бедной стране выходит роскошнее, чем в более богатой. Ну и вообще в мазекантри всегда жить проще.
_hunter написав:но ровно на потребность второго завода - и ни одной больше их есть? - как-то чистой фантазией попахивает...
доля рынка распределяется неравномерно. Вполне возможно какое то предприятие подсуетится быстрее остальных и выгребет всех свободных на рынке труда женщин. Тогда 2му уже мало кто достанется, а 3му вообще никого. Какие фантазии, допустим решили вы открыть бизнес, начинаете искать персонал, разве у вас одинаковые возможности с теми, кто его уже нашёл? Все прямо сидят без дела, ждут когда вы их позовёте.
Так, повторюсь - это всю жизнь так было - "какое-то" предприятие "подсуетилось" и выгребло всез, кто на минималку был согласен. Второму уже пришлось +х денег платить. Вы думаете, что женщины про бронирование не слышали - и ровно на ту же ЗП пойдут? - тут уже рассказывали как водители-отцы 3х детей за повышением пришли...
fler написав:Взагалі стало менше обстрілів, видихається рфія, тому хоче скоріше закріпити за собою все загарбане. Вважаю, що війна переходить у завершальну стадію.
вчора зсу жодного кацапського танка не спалили, це напевно вперше в цьому році. мабуть не встигають брухт відновлювати. але уйло поїде собі в корею і виклянчить там декільта тисяч танків та бтр, а може ще й корейських ракет. тобто начебто і видихається по окремим позиціям, але все дуже далеко від завершальної стадії.
І всього 6 БТР, такого не було з літа 22-го...
А техніки реально мало, головне щоб китай не вписався(((
Hotab написав:Лично мне не в тягость, даже наоборот, остаться в стане «отстраивать», если мы не будем под угрозой новой войны.
тут можна почати з того, що нам не буде за що відновлювати, якщо не буде зовнішніх інвестицій. А їх не буде, якщо буде загроза нової війни, бо інвестори не дурні. Тож або буде нестійке рпв і ніяких грошей, або капітуляція однієї зі сторін, або рпв, але забезпечене якимись вагомими гарантіями, тоді будуть інвестиції і це дасть знак, що в Україні можна буде залишатися.
ЛАД написав:thenewepic Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022. Почитал. Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения". И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил. Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали. Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно. Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".
я один бачу протиріччя - "категорически неприемлемая формулировка", але "продолжать переговоры...было можно и нужно"
Однак остаточне припинення переговорів відбулося після спроби Росії домогтися права вето на захист України у разі нападу на неї, повідомили журналісти.
«Росія ввела пункт про те, що всі держави-гаранти, включно з Росією, повинні погодити відповідь у разі нападу на Україну. По суті, Москва могла б знову вторгнутися в Україну, а потім накласти вето на будь-яке військове втручання від імені України — здавалося б, абсурдна умова, яку Київ швидко визначив як порушення угоди», — сказано у статті NYT.
За даними журналістів, у відповідь на це член української переговорної групи заявив, що після такої зміни «ми не зацікавлені у продовженні переговорів».
тобто саме це неприйнятне формулювання Раша раптово стала обов'язково вимагати...
ЛАД написав:thenewepic Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022. Почитал. Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения". И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил. Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали. Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно. Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".
я один бачу протиріччя
да: или вам известен какой-то другой - кроме переговоров - способ превратить "категорически неприемлемая формулировка" в приемлимую? 🙄
Дюрі-бачі написав:vitaliiangel Неправильне якесь у Вас економічне бронювання. Воно не має бути масовим. Економічне бронювання має бути для спеца, в якого ЗП 1000$+ і з неї 500$ йде на бронювання замість того, щоб кожні 6 місяців кілька тисяч $ йшли в кишеню лікаря чи голови ТЦК.
діджей Лєщ з бюджетної цицьки на раз-два під залізобетонною бронею