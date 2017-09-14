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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 чер, 2024 16:24
ЛАД написав:thenewepic
Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022.
Почитал.
Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения".
И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил.
Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали.
Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно.
Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".
Якось Японія має мініармію, яка при потрбебі стане максі.
Про мільйони дронів, які не танки і не ракети, можна і не згадувати.
Умови неприйнятні, тому до останнього діда українця з черенком кулебівської лопати.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 16:27
fler написав:
донати населення впали в рази
Це означає) особливо означає коли добровольнопринудительно збирають в деяких установах) Особливо багато донатів від ухилянтів яких країна кинула на 120дол бо хрмак не дав вказівок що роботи і що можна говорити.
Тут населення вам майже прямо говорить меньше донатимо, а ви як янукович, гроші в тумбочці беру)
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Додано: Нед 16 чер, 2024 16:29
flyman
Якось Японія має мініармію, яка при потрбебі стане максі
А як воно так робиться? Невже філіппінки приходять взяти зброю в Японію?
Ні? Може тоді все ж японці служать і готуються, а не весь час сітківку пожовтілу підклеюють і показують пальцем на інших?
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