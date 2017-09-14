ЛАД написав:thenewepic Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022. Почитал. Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения". И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил. Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали. Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно. Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".
Якось Японія має мініармію, яка при потрбебі стане максі. Про мільйони дронів, які не танки і не ракети, можна і не згадувати. Умови неприйнятні, тому до останнього діда українця з черенком кулебівської лопати.
Це означає) особливо означає коли добровольнопринудительно збирають в деяких установах) Особливо багато донатів від ухилянтів яких країна кинула на 120дол бо хрмак не дав вказівок що роботи і що можна говорити. Тут населення вам майже прямо говорить меньше донатимо, а ви як янукович, гроші в тумбочці беру)
ЛАД написав:thenewepic Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022. Почитал. Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения". И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил. Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали. Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно. Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".
я один бачу протиріччя
да: или вам известен какой-то другой - кроме переговоров - способ превратить "категорически неприемлемая формулировка" в приемлимую? 🙄
доки інша сторона впирається в неприйнятні формулювання - через перемовини вирішити це неможливо.тільки коли вперта сторона змінить свою думку через інші засоби.
а коли такі умови виникають раптово в середині перемовин - то це ознака, що одна сторін насправді не хоче домовлятися.
йдемо за вашою методикою - ми будемо вести перемовини, доки Раша не погодиться на НАТО а так ведемо перемовини
ЛАД написав:thenewepic Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022. Почитал. Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения". И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил. Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали. Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно. Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".
Якось Японія має мініармію, яка при потрбебі стане максі. Про мільйони дронів, які не танки і не ракети, можна і не згадувати. Умови неприйнятні, тому до останнього діда українця з черенком кулебівської лопати.
Добавлю к тому, что написал Hotab:
По состоянию на начало 2011 года вооружённые силы насчитывали 247 746 человек, резерв — 41,8 тыс. человек, не считая береговой охраны и иных военизированных формирований; мобилизационный ресурс оценивался в 29,2 млн человек[
http://surl.li/unvhp Сегодня, может, и больше. После войны наращивают постепенно. + базы США. "Умови неприйнятні" продолжать переговоры и добиваться прийнятних.
Федеральна служба виконання покарань країни-агресора Росії заявила, що російські силовики застрелили шістьох ув’язнених, які брали участь у захопленні заручників у СІЗО Ростова-на-Дону.
При цьому губернатор регіону Василь Голубєв публічно не відреагував на ситуацію, а за запитання у Telegram про те, що сталося, росіян блокують, пише Осторожно, новости.
«Російські силовики спочатку знешкодили терористів, які захопили заручників у СІЗО, вдягли на них наручники, а потім розстріляли», — написав український журналіст Денис Казанський.
Російський правозахисний проєкт Gulagu.net заявив, що «ніхто з керівників ФСБ і ФСВП не зможе виразно пояснити», як шести «радикально налаштованим засудженим» вдалося скоординуватися без допомоги працівників СІЗО та оперативного управління ФСВП у Ростовській області, «яке очолює полковник Олександр Богма, який зіграв головного заручника в цій драмі».
Російське Агентство зазначило, що кремлівські пропагандисти уникали згадок про те, що ув’язнені, які захопили заручників, пов’язані з Ісламською державою. Раніше російський диктатор Путін стверджував, що ісламісти не можуть нападати на Росію.