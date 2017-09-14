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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8668866986708671>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:24

  ЛАД написав:thenewepic
Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022.
Почитал.
Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения".
И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил.
Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали.
Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно.
Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".

Якось Японія має мініармію, яка при потрбебі стане максі.
Про мільйони дронів, які не танки і не ракети, можна і не згадувати.
Умови неприйнятні, тому до останнього діда українця з черенком кулебівської лопати.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:донати населення впали в рази

Це означає) особливо означає коли добровольнопринудительно збирають в деяких установах) Особливо багато донатів від ухилянтів яких країна кинула на 120дол бо хрмак не дав вказівок що роботи і що можна говорити.
Тут населення вам майже прямо говорить меньше донатимо, а ви як янукович, гроші в тумбочці беру)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:29

flyman

Якось Японія має мініармію, яка при потрбебі стане максі


А як воно так робиться? Невже філіппінки приходять взяти зброю в Японію?
Ні? Може тоді все ж японці служать і готуються, а не весь час сітківку пожовтілу підклеюють і показують пальцем на інших? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:32

  Bobua написав:..........
У Пороха вийшло замінювати всіх щороку навіть і без примусової мобілізації та 8-9...13 середніх зарплат.
............

Сколько войск было задействовано в АТО?
Какая была общая численность армии?
Тогда нам и такая помощь "партнёров" не требовалась и не оказывалась.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:37

  Hotab написав: ..........
Надеюсь на все ответил.)

Да, спасибо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:47

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:thenewepic
Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022.
Почитал.
Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения".
И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил.
Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали.
Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно.
Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".

я один бачу протиріччя

да: или вам известен какой-то другой - кроме переговоров - способ превратить "категорически неприемлемая формулировка" в приемлимую? 🙄

доки інша сторона впирається в неприйнятні формулювання - через перемовини вирішити це неможливо.тільки коли вперта сторона змінить свою думку через інші засоби.

а коли такі умови виникають раптово в середині перемовин - то це ознака, що одна сторін насправді не хоче домовлятися.

йдемо за вашою методикою - ми будемо вести перемовини, доки Раша не погодиться на НАТО ;) а так ведемо перемовини
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:54

  flyman написав:
  ЛАД написав:thenewepic
Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022.
Почитал.
Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения".
И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил.
Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали.
Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно.
Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".

Якось Японія має мініармію, яка при потрбебі стане максі.
Про мільйони дронів, які не танки і не ракети, можна і не згадувати.
Умови неприйнятні, тому до останнього діда українця з черенком кулебівської лопати.

Добавлю к тому, что написал Hotab:
По состоянию на начало 2011 года вооружённые силы насчитывали 247 746 человек, резерв — 41,8 тыс. человек, не считая береговой охраны и иных военизированных формирований; мобилизационный ресурс оценивался в 29,2 млн человек[

http://surl.li/unvhp
Сегодня, может, и больше. После войны наращивают постепенно.
+ базы США.
"Умови неприйнятні" :arrow: продолжать переговоры и добиваться прийнятних.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Текст комунике:
Бла бла
3. Всі військово полонені повинні бути звільнені.

Все.
Офигеть не встать
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

чорні лебеді такі чорні
Російські силовики заявили, що застрелили шістьох ув’язнених, які захопили заручників у ростовському СІЗО
Федеральна служба виконання покарань країни-агресора Росії заявила, що російські силовики застрелили шістьох ув’язнених, які брали участь у захопленні заручників у СІЗО Ростова-на-Дону.

При цьому губернатор регіону Василь Голубєв публічно не відреагував на ситуацію, а за запитання у Telegram про те, що сталося, росіян блокують, пише Осторожно, новости.

«Російські силовики спочатку знешкодили терористів, які захопили заручників у СІЗО, вдягли на них наручники, а потім розстріляли», — написав український журналіст Денис Казанський.

Російський правозахисний проєкт Gulagu.net заявив, що «ніхто з керівників ФСБ і ФСВП не зможе виразно пояснити», як шести «радикально налаштованим засудженим» вдалося скоординуватися без допомоги працівників СІЗО та оперативного управління ФСВП у Ростовській області, «яке очолює полковник Олександр Богма, який зіграв головного заручника в цій драмі».

Російське Агентство зазначило, що кремлівські пропагандисти уникали згадок про те, що ув’язнені, які захопили заручників, пов’язані з Ісламською державою. Раніше російський диктатор Путін стверджував, що ісламісти не можуть нападати на Росію.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:58

  Бетон написав:Текст комунике:
Бла бла
3. Всі військово полонені повинні бути звільнені.

Все.
Офигеть не встать

Флер, ну це я скажу прорив просто. Сенсація.
Перемога. Я тепер з вами згоден, це початок закінчення війни
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