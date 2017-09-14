Ти правий, Бетон
Я теж очікував «якщо до 00 годин 18.06.24 року не буде виконано наші умови, то о 00.01 по всій території РФ буде випущено 100500 томагавків, і це лише з крейсеру Anzio
Розчарували так розчарували.
|
|
|
Додано: Нед 16 чер, 2024 17:07
Ти правий, Бетон
Я теж очікував «якщо до 00 годин 18.06.24 року не буде виконано наші умови, то о 00.01 по всій території РФ буде випущено 100500 томагавків, і це лише з крейсеру Anzio
Розчарували так розчарували.
Додано: Нед 16 чер, 2024 17:10
Тобто ви не помітили там :
- про "територіальну цілісність, суверенітет і незалежність у межах міжнародно визнаних кордонів" ;
- ЗАЕС під повним суваренним контролем України;
- діти та інші незаконно утримувані цивільні мають бути повернені;
- статут ООН - основа для досягнення миру в Україні.
Бетон, може слід українські джерела інформації глянути замість кацапських?
Додано: Нед 16 чер, 2024 17:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
не в первый раз встречаю этот временной порог
люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например)
а не потому что их тут кормили лучше чем вне
вот предложенный алгоритм лишь простимулирует в следующий раз принять жесткое
решение не пользу Украины
Додано: Нед 16 чер, 2024 17:41
А какие дедлайны по-вашему приемлемые?
Я считаю, что никто (ну почти) не знал точную дату вторжения . Да и 100% гарантии, что оно будет никто не имел. . То есть если чел принял решение ДО вторжения выехать полностью из страны , он рискуя очень многим выбирает другой путь, другую страну. Войны может и не быть, но он делает этот шаг. Может он выиграет, а может проиграет и вернется с потраченными сбережениями домой начинать сначала. Так ведь тоже бывает.
Иное дело человек, который после 24.02.22 ВСЕ видит и просто бросает жертву истекать кровью.
Типа «ложил я на обязанности и законы этой страны». Но это все о марали.
А есть еще юридическая сторона. Как выехал? По «шлях» не будучи дальнобоем? Уже злочын. А еще и не вернулся. Да, Хантер?
Додано: Нед 16 чер, 2024 17:58
|