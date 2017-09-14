Додано: Нед 16 чер, 2024 17:41

fox767676 написав: Hotab написав: По моему убеждению , нет никакого долга если попрощался со страной хоть бы за день до 24.02.22 и уехал. И подло и бессовестно бросать страну после 05 утра 24.02.22. По моему убеждению , нет никакого долга если попрощался со страной хоть бы за день до 24.02.22 и уехал. И подло и бессовестно бросать страну после 05 утра 24.02.22.



не в первый раз встречаю этот временной порог

люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например)

а не потому что их тут кормили лучше чем вне

вот предложенный алгоритм лишь простимулирует в следующий раз принять жесткое

решение не пользу Украины не в первый раз встречаю этот временной пороглюди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например)а не потому что их тут кормили лучше чем вневот предложенный алгоритм лишь простимулирует в следующий раз принять жесткоерешение не пользу Украины

А какие дедлайны по-вашему приемлемые?Я считаю, что никто (ну почти) не знал точную дату вторжения . Да и 100% гарантии, что оно будет никто не имел. . То есть если чел принял решение ДО вторжения выехать полностью из страны , он рискуя очень многим выбирает другой путь, другую страну. Войны может и не быть, но он делает этот шаг. Может он выиграет, а может проиграет и вернется с потраченными сбережениями домой начинать сначала. Так ведь тоже бывает.Иное дело человек, который после 24.02.22 ВСЕ видит и просто бросает жертву истекать кровью.Типа «ложил я на обязанности и законы этой страны». Но это все о марали.А есть еще юридическая сторона. Как выехал? По «шлях» не будучи дальнобоем? Уже злочын. А еще и не вернулся. Да, Хантер?