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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8668866986708671
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 17:07

  Бетон написав:Текст комунике:
Бла бла
3. Всі військово полонені повинні бути звільнені.

Все.
Офигеть не встать

Ти правий, Бетон
Я теж очікував «якщо до 00 годин 18.06.24 року не буде виконано наші умови, то о 00.01 по всій території РФ буде випущено 100500 томагавків, і це лише з крейсеру Anzio
Розчарували так розчарували.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 17:10

  Бетон написав:Текст комунике:
Бла бла
3. Всі військово полонені повинні бути звільнені.

Все.
Офигеть не встать


Тобто ви не помітили там :
- про "територіальну цілісність, суверенітет і незалежність у межах міжнародно визнаних кордонів" ;
- ЗАЕС під повним суваренним контролем України;
- діти та інші незаконно утримувані цивільні мають бути повернені;
- статут ООН - основа для досягнення миру в Україні.
Бетон, може слід українські джерела інформації глянути замість кацапських?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:По моему убеждению , нет никакого долга если попрощался со страной хоть бы за день до 24.02.22 и уехал. И подло и бессовестно бросать страну после 05 утра 24.02.22.


не в первый раз встречаю этот временной порог
люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например)
а не потому что их тут кормили лучше чем вне
вот предложенный алгоритм лишь простимулирует в следующий раз принять жесткое
решение не пользу Украины
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 17:41

  fox767676 написав:
  Hotab написав:По моему убеждению , нет никакого долга если попрощался со страной хоть бы за день до 24.02.22 и уехал. И подло и бессовестно бросать страну после 05 утра 24.02.22.


не в первый раз встречаю этот временной порог
люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например)
а не потому что их тут кормили лучше чем вне
вот предложенный алгоритм лишь простимулирует в следующий раз принять жесткое
решение не пользу Украины

А какие дедлайны по-вашему приемлемые?
Я считаю, что никто (ну почти) не знал точную дату вторжения . Да и 100% гарантии, что оно будет никто не имел. . То есть если чел принял решение ДО вторжения выехать полностью из страны , он рискуя очень многим выбирает другой путь, другую страну. Войны может и не быть, но он делает этот шаг. Может он выиграет, а может проиграет и вернется с потраченными сбережениями домой начинать сначала. Так ведь тоже бывает.
Иное дело человек, который после 24.02.22 ВСЕ видит и просто бросает жертву истекать кровью.
Типа «ложил я на обязанности и законы этой страны». Но это все о марали.
А есть еще юридическая сторона. Как выехал? По «шлях» не будучи дальнобоем? Уже злочын. А еще и не вернулся. Да, Хантер? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 17:58

"Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, когда-либо живших. Каждый раз, как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов"

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/16/7461024/
"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет, что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", - заявил Дональд Трамп.
vitaliiangel
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  #<1 ... 8668866986708671
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