Бетон написав:Текст комунике: Бла бла 3. Всі військово полонені повинні бути звільнені.
Все. Офигеть не встать
Тобто ви не помітили там : - про "територіальну цілісність, суверенітет і незалежність у межах міжнародно визнаних кордонів" ; - ЗАЕС під повним суваренним контролем України; - діти та інші незаконно утримувані цивільні мають бути повернені; - статут ООН - основа для досягнення миру в Україні. Бетон, може слід українські джерела інформації глянути замість кацапських?
Hotab написав:По моему убеждению , нет никакого долга если попрощался со страной хоть бы за день до 24.02.22 и уехал. И подло и бессовестно бросать страну после 05 утра 24.02.22.
не в первый раз встречаю этот временной порог люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например) а не потому что их тут кормили лучше чем вне вот предложенный алгоритм лишь простимулирует в следующий раз принять жесткое решение не пользу Украины
Hotab написав:По моему убеждению , нет никакого долга если попрощался со страной хоть бы за день до 24.02.22 и уехал. И подло и бессовестно бросать страну после 05 утра 24.02.22.
не в первый раз встречаю этот временной порог люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например) а не потому что их тут кормили лучше чем вне вот предложенный алгоритм лишь простимулирует в следующий раз принять жесткое решение не пользу Украины
А какие дедлайны по-вашему приемлемые? Я считаю, что никто (ну почти) не знал точную дату вторжения . Да и 100% гарантии, что оно будет никто не имел. . То есть если чел принял решение ДО вторжения выехать полностью из страны , он рискуя очень многим выбирает другой путь, другую страну. Войны может и не быть, но он делает этот шаг. Может он выиграет, а может проиграет и вернется с потраченными сбережениями домой начинать сначала. Так ведь тоже бывает. Иное дело человек, который после 24.02.22 ВСЕ видит и просто бросает жертву истекать кровью. Типа «ложил я на обязанности и законы этой страны». Но это все о марали. А есть еще юридическая сторона. Как выехал? По «шлях» не будучи дальнобоем? Уже злочын. А еще и не вернулся. Да, Хантер?
"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет, что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", - заявил Дональд Трамп.
Якщо мораль, то апріорі не може бути мови, що треба сплату захисникам підняти ... щоб стимулювати захищати жертву, яка стікає кров'ю. Якщо мораль, то апріорі не може бути, що грошей на снаряди не вистачає, а сотні мільярдів обертаються під відсотки на депо; футболістам відстрочка і т.д. Якщо мораль, то апріорі не може бути, що захисники жертви, яка стікає кров'ю, пересуваються на корчах, а в тилу черги на добрі автівки. Якщо мораль, то апріорі не може бути, що будуються багатоповерхівки і т.д., а укріплення ні.
Тобто -- якщо мораль, то вона всюди і для всіх. А не отут рибу загортаємо.. Тому по факту не мораль, а власний вибір хто як бажає.
Hotab написав:А какие дедлайны по-вашему приемлемые? Я считаю, что никто (ну почти) не знал точную дату вторжения . Да и 100% гарантии, что оно будет никто не имел. . То есть если чел принял решение ДО вторжения выехать полностью из страны , он рискуя очень многим выбирает другой путь, другую страну
в январе 2014 было понятно что крыма точно не будет и будет что-то на донбассе - 2016 что цель москвы туи не "нейтральная федеративная типа Швейцарии " а сектор газа (качаю английский, переформатирую скиллы) - 2019 - ох шит, (полгода живу и так за границей) - 2020 Август - оз шит, ничего поделать не могу на "самоизоляции", а всем посрать на северную границу. которая дефакто стала границей с рф - 2021 Окно возможностей в - появилась Пфайзер уколовшись которой можно покинуть Украину и купить какое-то пристанище за ее пределами (съем не рассматриваю, т.к. во многих гостиницах и санаториях табу на людей старше 75.). Не успел, пост-ковидная апатия. 2022, середина февраля - уже все было ясно, кроме масштаба и продолжитльности, как сорвать стариков, бросить ? ========
а теперь портрет розовощекого бегунца 2013-2014 ура,на гилляку!, мы в европе 2019 а где европа? Свинарчкуи и барыги виноваты, ну хоть поржом! Оу, кановский смарт можно поменять на кавалирку в кракове 2022 лето - Только чтоб с Крымом репарациями и контрибуциями, иначе не вернусь!! 2024 апрель - уууу гады, ненавижу эту недомову, только перед поляками за бандеру оправдываться приходится, коррупция у украинцев в крови, ишь придумали, косульство с тцк попутали, здорово что свалил!! 2024 - июнь - ну счас на саммитте в НАТУ возьмут, костюм с отливом и в Ялту
Цивілізовано затримали порушника закону. Який до того ж виявляє спротив в штатах за таке можуть і пристрелити.
Щось не бачу у Вас намагання вернутися з Канади і виконати всього лиш вимогу закону - пройти медкомісію в ТЦК .
Як тільки Канада зобов’яже усіх своїх громадян які емігрували з України (і тд) покинути Канаду так одразу і повернусь в квартирі та на дачі ховатись точно не буду. А ти чому не хочеш дотримуватись законів країни в якій живеш ?
Бетон написав:Текст комунике: Бла бла 3. Всі військово полонені повинні бути звільнені.
Все. Офигеть не встать
Тобто ви не помітили там : - про "територіальну цілісність, суверенітет і незалежність у межах міжнародно визнаних кордонів" ; - ЗАЕС під повним суваренним контролем України; - діти та інші незаконно утримувані цивільні мають бути повернені; - статут ООН - основа для досягнення миру в Україні. Бетон, може слід українські джерела інформації глянути замість кацапських?
Ukrainian написав: Як тільки Канада зобов’яже усіх своїх громадян які емігрували з України (і тд) покинути Канаду так одразу і повернусь в квартирі та на дачі ховатись точно не буду. А ти чому не хочеш дотримуватись законів країни в якій живеш ?