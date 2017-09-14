Додано: Нед 16 чер, 2024 18:16

Hotab написав: А какие дедлайны по-вашему приемлемые?

Я считаю, что никто (ну почти) не знал точную дату вторжения . Да и 100% гарантии, что оно будет никто не имел. . То есть если чел принял решение ДО вторжения выехать полностью из страны , он рискуя очень многим выбирает другой путь, другую страну А какие дедлайны по-вашему приемлемые?Я считаю, что никто (ну почти) не знал точную дату вторжения . Да и 100% гарантии, что оно будет никто не имел. . То есть если чел принял решение ДО вторжения выехать полностью из страны , он рискуя очень многим выбирает другой путь, другую страну

в январе 2014 было понятно что крыма точно не будет и будет что-то на донбассе- 2016 что цель москвы туи не "нейтральная федеративная типа Швейцарии " а сектор газа(качаю английский, переформатирую скиллы)- 2019 - ох шит, (полгода живу и так за границей)- 2020 Август - оз шит, ничего поделать не могу на "самоизоляции", а всем посрать на северную границу. которая дефакто стала границей с рф- 2021 Окно возможностей в - появилась Пфайзер уколовшись которой можно покинуть Украину и купить какое-то пристанище за ее пределами (съем не рассматриваю, т.к. во многих гостиницах и санаториях табу на людей старше 75.). Не успел, пост-ковидная апатия.2022, середина февраля - уже все было ясно, кроме масштаба и продолжитльности,как сорвать стариков, бросить ?========а теперь портрет розовощекого бегунца2013-2014 ура,на гилляку!, мы в европе2019 а где европа? Свинарчкуи и барыги виноваты, ну хоть поржом!Оу, кановский смарт можно поменять на кавалирку в кракове2022 лето - Только чтоб с Крымомрепарациями и контрибуциями, иначе не вернусь!!2024 апрель - уууу гады, ненавижу эту недомову, только перед поляками за бандеру оправдываться приходится, коррупция у украинцев в крови, ишь придумали, косульство с тцк попутали, здорово что свалил!!2024 - июнь - ну счас на саммитте в НАТУ возьмут, костюм с отливом и в Ялту