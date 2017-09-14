Додано: Нед 16 чер, 2024 18:56



Якщо мораль, то апріорі не може бути мови, що треба сплату захисникам підняти







Якщо мораль, то апріорі не може бути, що грошей на снаряди не вистачає, а сотні мільярдів обертаються під відсотки на депо







Якщо мораль, то апріорі не може бути, що захисники жертви, яка стікає кров'ю, пересуваються на корчах, а в тилу черги на добрі автівки.

Якщо мораль, то апріорі не може бути, що будуються багатоповерхівки і т.д., а укріплення ні.







По друге, якщо відпускати тих, хто опирається - то за якийсь час опиратися будуть всі.





Може. І має. Бо це робота. І важка робота. І вона має оплачуватись. Більше того, має і є диференціація: тилова криса - одна сума, на фронті - інша, на найважчій ділянці фронту - третя. Бо інакше нема стимулу бути на найважчій.Може . У нас не грошей не вистачає, а снарядів. Бо їх нема кому і нема де зробити,Може . Бо бізнес має працювати, щоб було чим воювати. Забрати гроші і автівки можна лише один раз. Вдруге брати буде нічого.Я теж це казав. Пакують лише тих, хто вже вчинив правопорушення. Або хто бикує і порушуючи закон не показує документи. Таке не можна залишати без реакції. Правопорушення не можуть бути проігноровані.Нормальних не пакують.