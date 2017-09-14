Цивілізовано затримали порушника закону. Який до того ж виявляє спротив в штатах за таке можуть і пристрелити.
То є майбутній десантник. Готується до вільного польоту. Просто для економії ресурсу авіатехніки і палива вчать як у повітрі летіти.
Скажу непопулярну думку. З цього конкретного чувака вийде чудовий боєць. Або не вийде. Це залежить від багатьох його рис, які ніяк не визначити по відео. І як вже пощастить з інструкторами, командирами, побратимами і ще багато чим. Інше питання - чи доцільно так робити? Так, доцільно. По-перше, тому, якщо так не робити - то виходить не справедливо - законослухняні в окопах, а якісь у****ки в тилу насолоджуються життям. По друге, якщо відпускати тих, хто опирається - то за якийсь час опиратися будуть всі. Щодо тези "служити будуть всі". Я розумію, що це не так, але вважаю її корисною. Коли люди усвідлмлять що служити будуть всі, то менше буде бажаючих відкосити. Менше буде запитань "чому я а не він".
Якщо мораль, то апріорі не може бути мови, що треба сплату захисникам підняти
Може. І має. Бо це робота. І важка робота. І вона має оплачуватись. Більше того, має і є диференціація: тилова криса - одна сума, на фронті - інша, на найважчій ділянці фронту - третя. Бо інакше нема стимулу бути на найважчій.
Якщо мораль, то апріорі не може бути, що грошей на снаряди не вистачає, а сотні мільярдів обертаються під відсотки на депо
Може . У нас не грошей не вистачає, а снарядів. Бо їх нема кому і нема де зробити,
Якщо мораль, то апріорі не може бути, що захисники жертви, яка стікає кров'ю, пересуваються на корчах, а в тилу черги на добрі автівки. Якщо мораль, то апріорі не може бути, що будуються багатоповерхівки і т.д., а укріплення ні.
Може . Бо бізнес має працювати, щоб було чим воювати. Забрати гроші і автівки можна лише один раз. Вдруге брати буде нічого.
По друге, якщо відпускати тих, хто опирається - то за якийсь час опиратися будуть всі.
Я теж це казав. Пакують лише тих, хто вже вчинив правопорушення. Або хто бикує і порушуючи закон не показує документи. Таке не можна залишати без реакції. Правопорушення не можуть бути проігноровані. Нормальних не пакують.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 чер, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Хотаб Якщо робота та відповідна сплата -- то це ринок. А не мораль.
На чешські снаряди шукали саме гроші.
Не забрати гроші та автівки)) Мораль -- це гроші та автівки самим віддати захисникам, щоб ті захистили жертву, яка стікає кров'ю.
Мораль -- це коли віддаєш більше... Заради чогось. В даному випадку заради жертви, яка стікає кров'ю.
А обмін... Це обмін. Де хоч обмінюєшся, не хоч ні. Й відповідно ціну обираєш сам, як хоч. Мораль то й вигадали, для того вона існує, щоб віддавали і віддавали більше, ніж хоч. Мораль суспільства... Суспільство своєй мораллю зобов'язує. Суспільство, а не як сам хоч.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2024 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Федеральна служба виконання покарань країни-агресора Росії заявила, що російські силовики застрелили шістьох ув’язнених, які брали участь у захопленні заручників у СІЗО Ростова-на-Дону.
При цьому губернатор регіону Василь Голубєв публічно не відреагував на ситуацію, а за запитання у Telegram про те, що сталося, росіян блокують, пише Осторожно, новости.
«Російські силовики спочатку знешкодили терористів, які захопили заручників у СІЗО, вдягли на них наручники, а потім розстріляли», — написав український журналіст Денис Казанський.
Російський правозахисний проєкт Gulagu.net заявив, що «ніхто з керівників ФСБ і ФСВП не зможе виразно пояснити», як шести «радикально налаштованим засудженим» вдалося скоординуватися без допомоги працівників СІЗО та оперативного управління ФСВП у Ростовській області, «яке очолює полковник Олександр Богма, який зіграв головного заручника в цій драмі».
Російське Агентство зазначило, що кремлівські пропагандисти уникали згадок про те, що ув’язнені, які захопили заручників, пов’язані з Ісламською державою. Раніше російський диктатор Путін стверджував, що ісламісти не можуть нападати на Росію.
Шо то за террористы такие пошли, что сумели захватить подонков-вертухаев и почему-то не порешили их, зная, что живыми им все равно из этой передряги не выбраться?
sashaqbl написав:Скажу непопулярну думку. З цього конкретного чувака вийде чудовий боєць. Або не вийде. Це залежить від багатьох його рис, які ніяк не визначити по відео. І як вже пощастить з інструкторами, командирами, побратимами і ще багато чим. Інше питання - чи доцільно так робити? Так, доцільно. По-перше, тому, якщо так не робити - то виходить не справедливо - законослухняні в окопах, а якісь у****ки в тилу насолоджуються життям. По друге, якщо відпускати тих, хто опирається - то за якийсь час опиратися будуть всі. Щодо тези "служити будуть всі". Я розумію, що це не так, але вважаю її корисною. Коли люди усвідлмлять що служити будуть всі, то менше буде бажаючих відкосити. Менше буде запитань "чому я а не він".
Ну, ментов и розовощеких силовых пенсионеров все равно никто, похоже, не собирается мобилизировать. А по идее, с них надо начинать. А сократить ментов можно смело минимум вдвое, как, я днем писал. Только декриминализация дурацких архаичных дойных статей разгрузит полицию вдвое. Но это никому не выгодно...
Hotab написав:Я теж це казав. Пакують лише тих, хто вже вчинив правопорушення. Або хто бикує і порушуючи закон не показує документи. Таке не можна залишати без реакції. Правопорушення не можуть бути проігноровані. Нормальних не пакують.
Тут на жаль не погоджуюся. Місяць тому був у відпустці, поспілкувався трохи з черговим в ТЦК. Пакують всіх. Просто коли людина сама сідає в машину - не виходить такого видовищного відео. І водять на ВЛК під охороною до отримання повістки на відправку. Ще трохи зради - по 402 наказу зараз людину майже не реально списати. Через це ВЛК в них частину виловлених просто відпускає без жодних докуменів. І потім знову ловлять... Так що ще не факт, що муха з першого разу піде на полігон
Востаннє редагувалось sashaqbl в Нед 16 чер, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Шо то за террористы такие пошли, что сумели захватить подонков-вертухаев и почему-то не порешили их, зная, что живыми им все равно из этой передряги не выбраться?
Ви бандит? Де зону топтав? Законник? Ніде не працював, все життя ворував? Як в «хату» заходити? Чи як у тебе вийшло, що увʼязнені злочинці «славні хлопці», а охоронці «подонки-вертухаї», яких слід би порішити .
Шо то за террористы такие пошли, что сумели захватить подонков-вертухаев и почему-то не порешили их, зная, что живыми им все равно из этой передряги не выбраться?
Ви бандит? Де зону топтав? Законник? Ніде не працював, все життя ворував? Як в «хату» заходити? Чи як у тебе вийшло, що увʼязнені «славні хлопці», а охоронці «подонки-вертухаї».
А вы поддерживаете вертухаев кремлевского террористического режима? Те "бандиты" по политическим статьям были, если их в "терроризме" обвиняли, где террористы, давно всем известно, они в кремле, и кого эти террористы обвиняют в "терроризме", тоже. И вообще, все кто служит кремлевскому режиму, подонки. Но вы, видимо, не согласны. Вот оно как выходит, сегодня насрал насрал на присягу и и не пошел воевать, имя за плечами службу в армиии, военную специальность, работу силовиком и т.д., а завтра уже поддерживаешь оккупанта и террориста...