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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86708671867286738674>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 18:56

  alex lem написав:
  Ukrainian написав:
  vitaliiangel написав:




Цивілізовано затримали порушника закону. Який до того ж виявляє спротив в штатах за таке можуть і пристрелити.

То є майбутній десантник. Готується до вільного польоту. Просто для економії ресурсу авіатехніки і палива вчать як у повітрі летіти.

Скажу непопулярну думку. З цього конкретного чувака вийде чудовий боєць. Або не вийде. Це залежить від багатьох його рис, які ніяк не визначити по відео. І як вже пощастить з інструкторами, командирами, побратимами і ще багато чим.
Інше питання - чи доцільно так робити? Так, доцільно. По-перше, тому, якщо так не робити - то виходить не справедливо - законослухняні в окопах, а якісь у****ки в тилу насолоджуються життям. По друге, якщо відпускати тих, хто опирається - то за якийсь час опиратися будуть всі.
Щодо тези "служити будуть всі". Я розумію, що це не так, але вважаю її корисною. Коли люди усвідлмлять що служити будуть всі, то менше буде бажаючих відкосити. Менше буде запитань "чому я а не він".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 18:56

detroytred

Якщо мораль, то апріорі не може бути мови, що треба сплату захисникам підняти


Може. І має. Бо це робота. І важка робота. І вона має оплачуватись. Більше того, має і є диференціація: тилова криса - одна сума, на фронті - інша, на найважчій ділянці фронту - третя. Бо інакше нема стимулу бути на найважчій.


Якщо мораль, то апріорі не може бути, що грошей на снаряди не вистачає, а сотні мільярдів обертаються під відсотки на депо


Може . У нас не грошей не вистачає, а снарядів. Бо їх нема кому і нема де зробити,


Якщо мораль, то апріорі не може бути, що захисники жертви, яка стікає кров'ю, пересуваються на корчах, а в тилу черги на добрі автівки.
Якщо мораль, то апріорі не може бути, що будуються багатоповерхівки і т.д., а укріплення ні.



Може . Бо бізнес має працювати, щоб було чим воювати. Забрати гроші і автівки можна лише один раз. Вдруге брати буде нічого.


По друге, якщо відпускати тих, хто опирається - то за якийсь час опиратися будуть всі.



Я теж це казав. Пакують лише тих, хто вже вчинив правопорушення. Або хто бикує і порушуючи закон не показує документи. Таке не можна залишати без реакції. Правопорушення не можуть бути проігноровані.
Нормальних не пакують.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 чер, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 19:08

Хотаб
Якщо робота та відповідна сплата -- то це ринок. А не мораль.

На чешські снаряди шукали саме гроші.

Не забрати гроші та автівки))
Мораль -- це гроші та автівки самим віддати захисникам, щоб ті захистили жертву, яка стікає кров'ю.

Мораль -- це коли віддаєш більше...
Заради чогось.
В даному випадку заради жертви, яка стікає кров'ю.

А обмін... Це обмін. Де хоч обмінюєшся, не хоч ні. Й відповідно ціну обираєш сам, як хоч.
Мораль то й вигадали, для того вона існує, щоб віддавали і віддавали більше, ніж хоч.
Мораль суспільства...
Суспільство своєй мораллю зобов'язує. Суспільство, а не як сам хоч.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2024 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 19:08

  Shaman написав:чорні лебеді такі чорні
Російські силовики заявили, що застрелили шістьох ув’язнених, які захопили заручників у ростовському СІЗО
Федеральна служба виконання покарань країни-агресора Росії заявила, що російські силовики застрелили шістьох ув’язнених, які брали участь у захопленні заручників у СІЗО Ростова-на-Дону.

При цьому губернатор регіону Василь Голубєв публічно не відреагував на ситуацію, а за запитання у Telegram про те, що сталося, росіян блокують, пише Осторожно, новости.

«Російські силовики спочатку знешкодили терористів, які захопили заручників у СІЗО, вдягли на них наручники, а потім розстріляли», — написав український журналіст Денис Казанський.

Російський правозахисний проєкт Gulagu.net заявив, що «ніхто з керівників ФСБ і ФСВП не зможе виразно пояснити», як шести «радикально налаштованим засудженим» вдалося скоординуватися без допомоги працівників СІЗО та оперативного управління ФСВП у Ростовській області, «яке очолює полковник Олександр Богма, який зіграв головного заручника в цій драмі».

Російське Агентство зазначило, що кремлівські пропагандисти уникали згадок про те, що ув’язнені, які захопили заручників, пов’язані з Ісламською державою. Раніше російський диктатор Путін стверджував, що ісламісти не можуть нападати на Росію.


Шо то за террористы такие пошли, что сумели захватить подонков-вертухаев и почему-то не порешили их, зная, что живыми им все равно из этой передряги не выбраться?
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 19:11

  sashaqbl написав:Скажу непопулярну думку. З цього конкретного чувака вийде чудовий боєць. Або не вийде. Це залежить від багатьох його рис, які ніяк не визначити по відео. І як вже пощастить з інструкторами, командирами, побратимами і ще багато чим.
Інше питання - чи доцільно так робити? Так, доцільно. По-перше, тому, якщо так не робити - то виходить не справедливо - законослухняні в окопах, а якісь у****ки в тилу насолоджуються життям. По друге, якщо відпускати тих, хто опирається - то за якийсь час опиратися будуть всі.
Щодо тези "служити будуть всі". Я розумію, що це не так, але вважаю її корисною. Коли люди усвідлмлять що служити будуть всі, то менше буде бажаючих відкосити. Менше буде запитань "чому я а не він".

Ну, ментов и розовощеких силовых пенсионеров все равно никто, похоже, не собирается мобилизировать. А по идее, с них надо начинать. А сократить ментов можно смело минимум вдвое, как, я днем писал. Только декриминализация дурацких архаичных дойных статей разгрузит полицию вдвое. Но это никому не выгодно...
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я теж це казав. Пакують лише тих, хто вже вчинив правопорушення. Або хто бикує і порушуючи закон не показує документи. Таке не можна залишати без реакції. Правопорушення не можуть бути проігноровані.
Нормальних не пакують.

Тут на жаль не погоджуюся. Місяць тому був у відпустці, поспілкувався трохи з черговим в ТЦК. Пакують всіх. Просто коли людина сама сідає в машину - не виходить такого видовищного відео. І водять на ВЛК під охороною до отримання повістки на відправку.
Ще трохи зради - по 402 наказу зараз людину майже не реально списати. Через це ВЛК в них частину виловлених просто відпускає без жодних докуменів. І потім знову ловлять...
Так що ще не факт, що муха з першого разу піде на полігон
Востаннє редагувалось sashaqbl в Нед 16 чер, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 19:13

hxbbgaf

Шо то за террористы такие пошли, что сумели захватить подонков-вертухаев и почему-то не порешили их, зная, что живыми им все равно из этой передряги не выбраться?


Ви бандит? :lol:
Де зону топтав? Законник? Ніде не працював, все життя ворував? Як в «хату» заходити? :lol:
Чи як у тебе вийшло, що увʼязнені злочинці «славні хлопці», а охоронці «подонки-вертухаї», яких слід би порішити . :D
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 19:21

  Hotab написав:hxbbgaf

Шо то за террористы такие пошли, что сумели захватить подонков-вертухаев и почему-то не порешили их, зная, что живыми им все равно из этой передряги не выбраться?


Ви бандит? :lol:
Де зону топтав? Законник? Ніде не працював, все життя ворував? Як в «хату» заходити? :lol:
Чи як у тебе вийшло, що увʼязнені «славні хлопці», а охоронці «подонки-вертухаї». :D

А вы поддерживаете вертухаев кремлевского террористического режима? Те "бандиты" по политическим статьям были, если их в "терроризме" обвиняли, где террористы, давно всем известно, они в кремле, и кого эти террористы обвиняют в "терроризме", тоже.
И вообще, все кто служит кремлевскому режиму, подонки. Но вы, видимо, не согласны.
Вот оно как выходит, сегодня насрал насрал на присягу и и не пошел воевать, имя за плечами службу в армиии, военную специальность, работу силовиком и т.д., а завтра уже поддерживаешь оккупанта и террориста...
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 19:24

hxbbgaf

А вы поддерживаете вертухаев кремлевского террористического режима?


А до українських «вертухаїв» у вас інше ставлення? :lol:
А до поліції?
То кому треба своїх тарганів підлікувати? :D
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 19:24

  sashaqbl написав:Ще трохи зради - по 402 наказу зараз людину майже не реально списати.

Это как? Что инсульт, инфаркт, цирроз, шизофрения... все равно годен? На основании чего?
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