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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:27
Hotab написав:
Я теж це казав. Пакують лише тих, хто вже вчинив правопорушення. Або хто бикує і порушуючи закон не показує документи. Таке не можна залишати без реакції. Правопорушення не можуть бути проігноровані.
Нормальних не пакують.
Пхахаха.
Ну это вы так думаете, пока не разглядите размер кирзача, когда вас будут паковать. Потом у вас резко наступит прозрение
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:30
Hotab написав:hxbbgaf
А вы поддерживаете вертухаев кремлевского террористического режима?
А до українських «вертухаїв» у вас інше ставлення?
А до поліції?
То кому треба своїх тарганів підлікувати?
У всех такое ставлення. И не за просто так оно появилось. Все в жизни хоть раз, но сталкивались с этими деятелями дубинки и пера. от издевательств, пыток и избиений на Майдане до нерегистрации заявлений, подтасовок, уничтожений улик, крышеваний и т.д. Еще с совка и с 90-х так была построена система, говорю же, дальнего родственника не взяли, бо "слишком добрый и справедливый", надо было защищать власть от народа, главнейшая задача, и никто толком эту систему не менял, одна попытка была в 2015-м, но как всегда было больше показухи, и реформа коснулась, в основном, патрульных, а о том, что надо менять подонков и в кабинетах, как всегда забыли. Судебной реформы и прокурорской, вообще, не было. Вот и маемо шо маемо, система работает только на выкачку бабла и крышевание, на затягивание дел и т.д., ни о какой справедливости и законности нет и речи.
А прокуроров у нас больше всего в мире на душу населения.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 16 чер, 2024 19:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:30
Бетон написав: Hotab написав:
Я теж це казав. Пакують лише тих, хто вже вчинив правопорушення. Або хто бикує і порушуючи закон не показує документи. Таке не можна залишати без реакції. Правопорушення не можуть бути проігноровані.
Нормальних не пакують.
Пхахаха.
Ну это вы так думаете, пока не разглядите размер кирзача, когда вас будут паковать. Потом у вас резко наступит прозрение
И когда тебя спаковали ?
Ведь ты рассказываешь, что при каждой продаже квартиры, ходил в ТЦК
Может прозрение должно у тебя наступить, когда ты перестанешь бояться всего
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:33
detroytred написав:
Мораль -- це коли віддаєш більше...
Заради чогось.
Суспільство своєй мораллю зобов'язує. Суспільство, а не як сам хоч.
Жодного дня не воювавший воєнпенс 40+ років розсусолює про мораль, коли війна вже 10 років триває. Ганьба!
ПС. Мені не вистачає постів Stm.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:34
Бетон написав: Hotab написав:
Я теж це казав. Пакують лише тих, хто вже вчинив правопорушення. Або хто бикує і порушуючи закон не показує документи. Таке не можна залишати без реакції. Правопорушення не можуть бути проігноровані.
Нормальних не пакують.
Пхахаха.
Ну это вы так думаете, пока не разглядите размер кирзача, когда вас будут паковать. Потом у вас резко наступит прозрение
Интересно, а капитанов-майоров "пакуют"?
Ну типа, "иди коммандуй нами, сука!"
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:36
В контексте разговора о судах риторическим становится и вопрос о том, когда, наконец, хотя бы заочно будут судить кучму за то, что посдавал оружие, убил Черновола, Гонгадзе и еще кучу патриотов, скупил Карловы Вары и всю недвигу по всему миру на украденные у нас и полученные от кремля за предательство деньги и т.д. Пинчук имеет влияние на суды и на власть, вероятно, этим все и объясняется. А на чашах весов у фемиды у нас только пачки бабла и страх за свои "судейские" ж..пы. И неважно им, что даже, когда мы победим, не осужденное чмо может послужить примером для будущих поколений и давшаяся сотнями тысяч, если не миллионами жизней победа может пойти прахом.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 16 чер, 2024 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:37
fler написав:
Жодного дня не воювавший воєнпенс 40+ років розсусолює про мораль, коли війна вже 10 років триває. Ганьба!
у вас занадто великі вимоги до вичавленого лимона.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:37
Hotab написав:
]
Я теж це казав. Пакують лише тих, хто вже вчинив правопорушення. Або хто бикує і порушуючи закон не показує документи. Таке не можна залишати без реакції. Правопорушення не можуть бути проігноровані.
Нормальних не пакують.
А якщо пакують з правопорушенням, порушуючи закон?
То хто повинен не залишати вже цих пакувальників без реакції?
З ними як тоді? По закону чи аналогічно?
Замкнене коло буде.
Порушник на порушнику сидить в порушником поганяє.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:38
fox767676 написав:
Интересно, а капитанов-майоров "пакуют"?
Ну типа, "иди коммандуй нами, сука!"
нет, только по месту "прописки" , ибо личное дело только тама.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:40
fler написав: Бетон написав:
Текст комунике:
Бла бла
3. Всі військово полонені повинні бути звільнені.
Все.
Офигеть не встать
Тобто ви не помітили там :
- про "територіальну цілісність, суверенітет і незалежність у межах міжнародно визнаних кордонів" ;
- ЗАЕС під повним суваренним контролем України;
- діти та інші незаконно утримувані цивільні мають бути повернені;
- статут ООН - основа для досягнення миру в Україні.
Бетон, може слід українські джерела інформації глянути замість кацапських?
ну звісно ж, джерело інформіції "реальний київ|україна" - кацапське. це можна здогадатись по всім словам, які входять в словосполучення.
просто ЗАЛІЗОБЕТОННІ пункти ви прописали. по яким зразу видно - війні кінець
Мені залишалося лише спостерігати за тим, як спливають їх побілілі вздуті тіла
Де-не-де вже виднілися нутрощі.
Гидке, бридке видовище.
І все ж таки було ясно - пельмені готові
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