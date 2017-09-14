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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:40
fler написав: detroytred написав:
Мораль -- це коли віддаєш більше...
Заради чогось.
Суспільство своєй мораллю зобов'язує. Суспільство, а не як сам хоч.
Жодного дня не воювавший воєнпенс 40+ років розсусолює про мораль, коли війна вже 10 років триває. Ганьба!
ПС. Мені не вистачає постів Stm.
Ну так він "військовий мирного часу"
Встречаются два мужика, один другого спрашивает:
— Как дела?
— На работу устроился.
— Кем?
— Пожарником!
— Ну и как?
— Классная работа! Режим — то, что надо, зарплата — выше крыши, коллектив отличный, но как пожар — хоть увольняйся!
Це анек я про detroytred
писав хрін знає коли
Воно не хоче воювати, воно чекає россійську військову пенсію
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:41
Goodman написав: fox767676 написав:
Интересно, а капитанов-майоров "пакуют"?
Ну типа, "иди коммандуй нами, сука!"
нет, только по месту "прописки" , ибо личное дело только тама.
Слишком много у нас майоров. Выход тут один - не хочешь воевать, разжалован до рядового и в окопы. Иначе это может плохо кончиться, все уже и так понимают, что за наш счет они учились, сидели свои 20, потом 25 лет выслуги на нашей шее, чтоб теперь в 45-50 лет кататься на тачилах по городам, быковать или валить за кордон вместо того, чтоб воевать!
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:42
fler написав: detroytred написав:
Мораль -- це коли віддаєш більше...
Заради чогось.
Суспільство своєй мораллю зобов'язує. Суспільство, а не як сам хоч.
Жодного дня не воювавший воєнпенс 40+ років розсусолює про мораль, коли війна вже 10 років триває. Ганьба!
ПС. Мені не вистачає постів Stm.
Розсусолюєте ви.
Я показую, що моралі нема.
На вашому прикладі це теж дуже яскраво видно.
Окуляри по 350 тощо, коли жертва, стікає кров'ю...
І голосіння "ганьба!" після заміни моралі на контракти --- халяви ще хочеться. За рахунок інших.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:44
fox767676 написав: Бетон написав: Hotab написав:
Я теж це казав. Пакують лише тих, хто вже вчинив правопорушення. Або хто бикує і порушуючи закон не показує документи. Таке не можна залишати без реакції. Правопорушення не можуть бути проігноровані.
Нормальних не пакують.
Пхахаха.
Ну это вы так думаете, пока не разглядите размер кирзача, когда вас будут паковать. Потом у вас резко наступит прозрение
Интересно, а капитанов-майоров "пакуют"?
Ну типа, "иди коммандуй нами, сука!"
высшая степень отдачи любви к родине, это когда она оборачивается к тебе взаимностью.
всё будет. лучших агитаторов-пропагандистов перемелет и выплюнет резиновым сапогом 46 размера, я вас уверяю
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:44
detroytred написав: Shaman написав:
тому не треба впадати в песимізм, який дехто тут свідомо розганяє. напевне вже виникає потреба створити перелік таких обліківок, які свідомо розганяють панічні настрої та таким чином свідомо чи несвідомо просувають рашистські наративи. треба продумати про об'єктивний механізм як це зробити.
Спочатку треба створити групу, яка буде визначати.
І визначити за якими критеріями вона буде визначати.
Потрібен не перелік обліковок. А вказівки від (кого?), що і в яких межах песимізму тощо можна писати.
Щоб несвідомі дописувачі отримали і знали.
Якщо ж і після цього вони будуть виходити за межі, то це означатиме їх свідомість таких дій. Тоді щось робити далі.
Коротше: справа непроста. Головне почати.
Тю. Скопіювать закон "о фейках" і закрити питання.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:44
hxbbgaf написав:
Слишком много у нас майоров. Выход тут один - не хочешь воевать, разжалован до рядового и в окопы. Иначе это может плохо кончиться, все уже и так понимают, что за наш счет они учились, сидели свои 20, потом 25 лет выслуги на нашей шее, чтоб теперь в 45-50 лет кататься на тачилах по городам, быковать или валить за кордон вместо того, чтоб воевать!
такого ніколи не буде, вже стандарти НАТО.
жуковщини не буде.
ПЛОХО КОНЧИТЬСЯ, через кончених, які вели політику умиротворення , здавали України і руйнували ЗСУ
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:46
pesikot написав: fler написав: detroytred написав:
Мораль -- це коли віддаєш більше...
Заради чогось.
Суспільство своєй мораллю зобов'язує. Суспільство, а не як сам хоч.
Жодного дня не воювавший воєнпенс 40+ років розсусолює про мораль, коли війна вже 10 років триває. Ганьба!
ПС. Мені не вистачає постів Stm.
Ну так він "військовий мирного часу"
Встречаются два мужика, один другого спрашивает:
— Как дела?
— На работу устроился.
— Кем?
— Пожарником!
— Ну и как?
— Классная работа! Режим — то, что надо, зарплата — выше крыши, коллектив отличный, но как пожар — хоть увольняйся!
Це анек я про detroytred
писав хрін знає коли
Воно не хоче воювати, воно чекає россійську військову пенсію
Тобі ж Хотаб пояснив: звільнений пожежник що? Тушить тобі пожежу чи що?
Яку роспенсію хто чекає? Спробуй не брехати зі стелі. Або можеш про себе, що чекаєш її сам.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:46
Бетон написав: fler написав: Бетон написав:
Текст комунике:
Бла бла
3. Всі військово полонені повинні бути звільнені.
Все.
Офигеть не встать
Тобто ви не помітили там :
- про "територіальну цілісність, суверенітет і незалежність у межах міжнародно визнаних кордонів" ;
- ЗАЕС під повним суваренним контролем України;
- діти та інші незаконно утримувані цивільні мають бути повернені;
- статут ООН - основа для досягнення миру в Україні.
Бетон, може слід українські джерела інформації глянути замість кацапських?
ну звісно ж, джерело інформіції "реальний київ|україна" - кацапське. це можна здогадатись по всім словам, які входять в словосполучення.
просто ЗАЛІЗОБЕТОННІ пункти ви прописали. по яким зразу видно - війні кінець
Мені залишалося лише спостерігати за тим, як спливають їх побілілі вздуті тіла
Де-не-де вже виднілися нутрощі.
Гидке, бридке видовище.
І все ж таки було ясно - пельмені готові
жена ушла?
бухаеш?
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:50
hxbbgaf написав: Goodman написав: fox767676 написав:
Интересно, а капитанов-майоров "пакуют"?
Ну типа, "иди коммандуй нами, сука!"
нет, только по месту "прописки" , ибо личное дело только тама.
Слишком много у нас майоров. Выход тут один - не хочешь воевать, разжалован до рядового и в окопы. Иначе это может плохо кончиться, все уже и так понимают, что за наш счет они учились, сидели свои 20, потом 25 лет выслуги на нашей шее, чтоб теперь в 45-50 лет кататься на тачилах по городам, быковать или валить за кордон вместо того, чтоб воевать!
Воюють не за хочу не хочу.
А за призовом по мобілізації.
Призвали, то будеш воювати хоч не хоч.
В нас занадто не майорів, а гречкосіїв, які плутаються в двох станах і генерують хатєлки.
Щоб призивали замість них когось інших.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:50
fler написав: detroytred написав:
Мораль -- це коли віддаєш більше...
Заради чогось.
Суспільство своєй мораллю зобов'язує. Суспільство, а не як сам хоч.
Жодного дня не воювавший воєнпенс 40+ років розсусолює про мораль, коли війна вже 10 років триває. Ганьба!
ПС. Мені не вистачає постів Stm.
Сука, что тут сказать! Вот это самая большая деморализация. И враг, если не больше, то наравне с кремлем. Из-за которого мы можем проиграть. Это враг - вот такие вот суки! Которые сидели 20-25 лет у нас на шее и насрали на присягу, которую давали, еще и от безнаказанности набираются наглости требуют все отдавать от гражданских людей со зрением минус 8, поломанной психикой и т.д., которые ни дня не держали никакого оружия, когда само только быкует и просерает награбленное и набранные взятки.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 16 чер, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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