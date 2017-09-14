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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:50
Goodman написав: hxbbgaf написав:
Слишком много у нас майоров. Выход тут один - не хочешь воевать, разжалован до рядового и в окопы. Иначе это может плохо кончиться, все уже и так понимают, что за наш счет они учились, сидели свои 20, потом 25 лет выслуги на нашей шее, чтоб теперь в 45-50 лет кататься на тачилах по городам, быковать или валить за кордон вместо того, чтоб воевать!
такого ніколи не буде, вже стандарти НАТО.
жуковщини не буде. ПЛОХО КОНЧИТЬСЯ, через кончених, які вели політику умиротворення , здавали України і руйнували ЗСУ
А давай в подробицях, хто здавав, хто руйнував ?
Без ємоцій, з прізвищами, не взагалі
Зможешь ?
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:51
Прохожий написав: fler написав: Бетон написав:
Текст комунике:
Бла бла
3. Всі військово полонені повинні бути звільнені.
Все.
Офигеть не встать
Тобто ви не помітили там :
- про "територіальну цілісність, суверенітет і незалежність у межах міжнародно визнаних кордонів" ;
- ЗАЕС під повним суваренним контролем України;
- діти та інші незаконно утримувані цивільні мають бути повернені;
- статут ООН - основа для досягнення миру в Україні.
Бетон, може слід українські джерела інформації глянути замість кацапських?
ну звісно ж, джерело інформіції "реальний київ|україна" - кацапське. це можна здогадатись по всім словам, які входять в словосполучення.
просто ЗАЛІЗОБЕТОННІ пункти ви прописали. по яким зразу видно - війні кінець
Мені залишалося лише спостерігати за тим, як спливають їх побілілі вздуті тіла
Де-не-де вже виднілися нутрощі.
Гидке, бридке видовище.
І все ж таки було ясно - пельмені готові
жена ушла?
бухаеш?
пхахаха.
с коммюнике так резко опустились до бытовухи. фи
тренирусь как зверь. жену пихаю, не жалуется. эрекция на 11 из 10.
тьфу тьфу тебе в глаз
"бухаешь" - с мягким знаком пишется. ну ё маё
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 16 чер, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:52
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:54
hxbbgaf написав: fler написав: detroytred написав:
Мораль -- це коли віддаєш більше...
Заради чогось.
Суспільство своєй мораллю зобов'язує. Суспільство, а не як сам хоч.
Жодного дня не воювавший воєнпенс 40+ років розсусолює про мораль, коли війна вже 10 років триває. Ганьба!
ПС. Мені не вистачає постів Stm.
Сука, что сказать! Вот это самая большая деморализация. И враг, если не больше, то наравне с кремлем. Из-за которого мы можем проиграть. Это враг - вот такие вот сукм!
Деморалізація -- це дрібниця в порівнянні з дурістю (глупостью).
Оце дійсно ворог.
Гірше орків.
Саме з-за отаких дурнів Україна може програти.
Не треба вигадувати оту мораль. Кожен якусь свою. Хатєлку. Є закони, їх треба виконувати. І все.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 16 чер, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:56
detroytred написав:
Деморалізація -- це дрібниця в порівнянні з дурістю (глупостью).
Оце дійсно ворог.
Гірше орків.
Саме з-за отаких дурнів Україна може програти.
Понятно, самые умные в своем понимании силовики, которые давали присягу воевать до последней капли крови, а сами сдристнули в 40-50 лет, как началась война, или тут быкуют и из-за осознания своей извечной безнаказанности даже не думают, что их кто-то "посмеет" забрать на войну.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:58
detroytred написав: fler написав: detroytred написав:
Мораль -- це коли віддаєш більше...
Заради чогось.
Суспільство своєй мораллю зобов'язує. Суспільство, а не як сам хоч.
Жодного дня не воювавший воєнпенс 40+ років розсусолює про мораль, коли війна вже 10 років триває. Ганьба!
ПС. Мені не вистачає постів Stm.
Я показую, що моралі нема.
На вашому прикладі це теж дуже яскраво видно.
Окуляри по 350 тощо, коли жертва, стікає кров'ю...
Які до мене претензії? Я не військовозобов'язана, мобілізації не підлягаю, працюю в Україні, сплачую податки в Україні, доначу, допомагаю волонтерам і військовим. До чого тут окуляри (чи може вас ще вартість моєї білизни цікавить? або що я їм? і т.д.)?
detroytred, перестаньте вже ганьбитися та ще й мораль приплітати до своєї бездонної ганьби.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:59
Бетон написав:
пхахаха.
с коммюнике так резко опустились до бытовухи. фи
тренирусь как зверь. жену пихаю, не жалуется. эрекция на 11 из 10.
тьфу тьфу тебе в глаз
"бухаешь" - с мягким знаком пишется. ну ё маё
Значит, жена тебя бросила ...
С тренировкой невозможно быть таким нытиком
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:59
hxbbgaf написав: detroytred написав:
Деморалізація -- це дрібниця в порівнянні з дурістю (глупостью).
Оце дійсно ворог.
Гірше орків.
Саме з-за отаких дурнів Україна може програти.
Понятно, самые умные в своем понимании силовики, которые давали присягу воевать до последней капли крови, а сами сдристнули в 40 лет или тут быкуют.
Хотаб сто разів прохав в тебе посилання на підставу.
Один раз прошу і я: в студію текст Присяги і вкажи де там до останньої краплі крові.
Проблем з цим нема -- гугл, пошук, текст Присяги.
А потім поясни звідки ти хатєлки свої береш?
Чекаю.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 20:01
Бетон написав: Прохожий написав:
жена ушла?
бухаеш?
пхахаха.
с коммюнике так резко опустились до бытовухи. фи
тренирусь как зверь. жену пихаю, не жалуется. эрекция на 11 из 10
.
тьфу тьфу тебе в глаз
"бухаешь" - с мягким знаком пишется. ну ё маё
варіантів два. або коли дослідження проводиш методом опитування, то ерекція у 100% на 100%+. або зловживаєш стероїдами, й скоро може настати трохи інша ситуація.
тобто в тебе все ок, а ти вже руки опустив й в депресію. а що ж буде, коли проблеми виникнуть? не можна так
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Додано: Нед 16 чер, 2024 20:02
Только придираться к словам остается. Суть такая. И от других вы именно этого требуете, а сами не готовы даже на 50 км к фронту подъехать. Твари, что тут сказать, даже не твари, я сейчас оскорбил тварей, не все, конечно, но таких очень много.
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