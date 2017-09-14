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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86748675867686778678>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:05

  fler написав:Які до мене претензії? Я не військовозобов'язана, мобілізації не підлягаю, працюю в Україні, сплачую податки в Україні, доначу, допомагаю волонтерам і військовим. До чого тут окуляри (чи може вас ще вартість моєї білизни цікавить? або що я їм? і т.д.)?
detroytred, перестаньте вже ганьбитися та ще й мораль приплітати до своєї бездонної ганьби.


Ще раз: жертва, стікає кров'ю, а ви ... окуляри по 350...
Голосите про обов'язок захищати, а чоловіка свого не направили на цей шлях. Пояснюйте це йому.
Це і є мораль.
А невійськовозобовязана -- це не про мораль, а про закони.
То які претензії до мене стосовно законів? Слухаю уважно.

І раджу теж -- перестаньте ганьбитися, безпідставно наголошуючи мені про ганьбу.
Підстави надавайте, якщо так кортить висунути претензії.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:07

  Shaman написав:
  Бетон написав:
  Прохожий написав:жена ушла?
бухаеш?

пхахаха.
с коммюнике так резко опустились до бытовухи. фи
тренирусь как зверь. жену пихаю, не жалуется. эрекция на 11 из 10.
тьфу тьфу тебе в глаз :lol:

"бухаешь" - с мягким знаком пишется. ну ё маё

варіантів два. або коли дослідження проводиш методом опитування, то ерекція у 100% на 100%+. або зловживаєш стероїдами, й скоро може настати трохи інша ситуація.

тобто в тебе все ок, а ти вже руки опустив й в депресію. а що ж буде, коли проблеми виникнуть? не можна так ;)

Стероїди не вживав ніколи принципово.
Рекомендую вправу на тренажері для міжпісічного простору (зведення ніг)
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:07

  hxbbgaf написав:Только придираться к словам остается. Суть такая. И от других вы именно этого требуете, а сами не готовы даже на 50 км к фронту подъехать. Твари, что тут сказать, даже не твари, я сейчас оскорбил тварей, не все, конечно, но таких очень много.

Не треба підмінювати предмети.
Текст Присяги в студію.
І все.
А потім пояснення своїх хатєлок і безпідставних наїздів.
Чекаю.

Про цитати в кого я що вимагаю і чому -- я вже мовчу. Ви ж не зможете тим паче?

Хатєлки свої зі стелі, образи -- ось і все на чому ви будуєте...
Це і є дурня. Яка гірше відсутності моралі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:13

Про общество, которое обязывает отдавать больше, кто тут писал. Кого-то, только не вас "розовощеких". Текст присяги тебе лучше знать, ты ее давал, или еще начнешь говорить, там нет клятвы защищать Родину, непорушно стоять на страже ее свободы и независимости?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:18

  hxbbgaf написав:Про общество, которое обязывает отдавать больше, кто тут писал. Кого-то, только не вас "розовощеких". Текст присяги тебе лучше знать, ты ее давал, или еще начнешь говорить, там нет клятвы защищать Родину, непорушно стоять на страже ее свободы и независимости?

Труднощі з читанням тексту?
Я писав про відсутність моралі.

Складнощі знайти і викласти текст Присяги? То куди тоді лізеш з претензіями?

Порядок захисту держави визначається чим? Підкажи, будь ласка. Надай посилання і вкажи.
Там нема, що хбвгдхгз схотів і згенерив свою хатєлку, а військовозобов'язаний по ній пішов її виконувати.

Таких хатєльщиков різних мільйони...
І кожен зі своїми.
Саме тому порядок визначений законами і т.д.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:21

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Про общество, которое обязывает отдавать больше, кто тут писал. Кого-то, только не вас "розовощеких". Текст присяги тебе лучше знать, ты ее давал, или еще начнешь говорить, там нет клятвы защищать Родину, непорушно стоять на страже ее свободы и независимости?

Труднощі з читанням тексту?
Я писав про відсутність моралі.

Складнощі знайти і викласти текст Присяги? То куди тоді лізеш з претензіями?

Порядок захисту держави визначається чим? Підкажи, будь ласка. Надай посилання і вкажи.
Там нема, що хбвгдхгз схотів і згенерив свою хатєлку, а військовозобов'язаний по ній пішов її виконувати.

Таких хатєльщиков різних мільйони...
І кожен зі своїми.
Саме тому порядок визначений законами і т.д.

Законы вы сами себе понаписывали такие, что в 38 лет раньше или в 43 потом на пенсию и закордон и никому ничего не должен и вся война.
Эти "законы" надо менять еще позавчера, потому что будет беда. Полуслепые эпилептики страну не защитят, если силовики будут только умничать на форумах и призывать всех, кроме себя, все отдавать.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 16 чер, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Треба звати Бараьашова. У бетона ерекція 11 з 10. Він це любить.

Ну а багатоприголосний - це новий хіт сезону. Щиро ненавидіти одночасно цілі групи людей, сотні тисяч. Це треба вміти. 🤣🤣
Чуєш, так а навіщо ти уточнював, що ти ненавидиш саме кацапських вертухаів, якщо українських разом з прліцією ти ненавидиш також? :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 чер, 2024 20:35, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:26

  hxbbgaf написав:Законы вы сами себе понаписывали такие, что в 38 лет или в 43 на пенсию и закордон и никому ничего не должен и вся война.


Я написав собі закони?
Да ти що???
Я з тобою по одним і тим же законам в Україні жив і живу.
Вони такі ж самі, як для мене, так і для тебе.

І саме ти, гречкосій, не хотів йти в ЗСУ, ні на пенсію ранню, ні на жирні хліби.
Саме ти скорочував армію...
Саме ти переводив кадрову вслужбу на контрактну.
То чого тепер вопиш?
І головне -- зі стелі вигадуєш претензії. Будуй на підставах.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:28

  vitaliiangel написав:Итоговый документ конференции по Украине в Бюргенштоке поддержали 80 стран из 91, участвовавшей в форуме, сообщили организаторы.
интересно кто не поддержал? 11 стран приехали пожрали и уехали.
Не підписалися: Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, ПАР, Таїланд, Арменія.

сумно що навіть такі спрощені слогани як на конкурсах краси типу "я за мір во всьом мірє" не підтримали такі ключові страни.
дивно про що домовлялись наші переговорщики.
наче і не провал, але такоє...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:29

  sergey_stasyuk555 написав:
  vitaliiangel написав:Итоговый документ конференции по Украине в Бюргенштоке поддержали 80 стран из 91, участвовавшей в форуме, сообщили организаторы.
интересно кто не поддержал? 11 стран приехали пожрали и уехали.
Не підписалися: Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, ПАР, Таїланд, Арменія.

сумно що навіть такі спрощені слогани як на конкурсах краси типу "я за мір во всьом мірє" не підтримали такі ключові страни.
дивно про що домовлялись наші переговорщики.
наче і не провал, але такоє...

Вам же флер пояснила вище: це черговий потужний успіх найвеличнішого
flyman
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  #<1 ... 86748675867686778678>
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