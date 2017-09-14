Додано: Нед 16 чер, 2024 20:57

vitaliiangel написав: да за 5-10 лет мы не станем сильнее рф, это более длинный путь. да за 5-10 лет мы не станем сильнее рф, это более длинный путь.

vitaliiangel написав: Другой путь подружиться с питуном как белорусь. Другой путь подружиться с питуном как белорусь.

vitaliiangel написав: Третий ждать пока его труп проплывет по Днепру от Смоленска до Херсона. Третий ждать пока его труп проплывет по Днепру от Смоленска до Херсона.

vitaliiangel написав: Самого короткого пути - ввести войска НАТО или США и мгновенно стать сильнее рф - нет. Самого короткого пути - ввести войска НАТО или США и мгновенно стать сильнее рф - нет.

Попались на глаза варианты, предложенные и тут же забракованные любителем порошенко. Рассмотрим их.Длину пути оценить сможет лишь идущий по нему каждый день. На третий год войны медленно, но уверено с помощью верных гарантов по Будепештскому меморандуму Украина достигает в своем военном развитии силы, сравнимой с силой кремлевского агрессора. По другому и быть не может. Даже слабый боец, ежедневно проводящий бои с сильным соперником, точно станет вскоре не менее сильным - так как найдет слабые места у соперника в обороне и отработает на нем свои эффективные ударные комбинации.В свое время порохоботы именно желанием стать как-то сильнее в военном смысле, надувая шеки без всяких оснований защищали чрезвычайную полезность!!! решения Турчинова (врио Президента Украины в 2014 году) сдать Крым без боя росии, наплевав при этом на Конституцию Украины.Потом Зеленский, юрист по образованию, выполняя обязательства, которые прописаны кровью в Конституции вместо принятого решения порошенко подыгрывать путину ради тишины и спокойствия, вдруг убедился в эффективности решения действовать как действовали деды во время второй мировой войны - убивать и гнать агрессора из страны всеми способами.Цель кремля главная сформирована интересами Газпрома, а именно в передаче в его собственность всей ГТС Украины. Беларусь решила не сопротивляться и передала свою ГТС Газпромовской дочке. После чего она стала через некоторое время территорией, откуда путин грозится миру запустить ракеты с ядерными боеголовками. Т.е. он будет жар загребать руками и телами беларусов, если это случится. Та еще перспектива. Ведь Беларусь в таком случае станет местом, которое получит ядерные удары в ответ.Заметил, что путин визуально перестал стареть, и жена его подала на развод, чего с живыми президентами обычно не случается. Выводы и предположения из этого могут быть разные, но трупа то его точно никто не дождется, а плывущего по реке особенно.Никогда не говори никогда. И вспомни в этом контексте вторую мировую войну.