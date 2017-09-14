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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8675867686778678>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:34

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Законы вы сами себе понаписывали такие, что в 38 лет или в 43 на пенсию и закордон и никому ничего не должен и вся война.


Я написав собі закони?
Да ти що???
Я з тобою по одним і тим же законам в Україні жив і живу.
Вони такі ж самі, як для мене, так і для тебе.

І саме ти, гречкосій, не хотів йти в ЗСУ, ні на пенсію ранню, ні на жирні хліби.
Саме ти скорочував армію...
Саме ти переводив кадрову вслужбу на контрактну.
То чого тепер вопиш?
І головне -- зі стелі вигадуєш претензії. Будуй на підставах.

Закон как дышло, не зря так говорят, наверное, люди делают законы и следят за их исполнением, а не наоборот. Вот такие только еще более бессовестные силовики, которые в свое время дорвались до власти, и делают.
Совсем не одинаковые, законы для всех разные, я, например, не могу в 40 лет пойти на пенсию, как бы ни потел. И свалить закордон тоже не могу и т.д.
О, уже гречкосеев оскорблять пошли. Понятно, сам, наверное, и пальцем и палец ни ударил ни разу. Так далеко зайдем. Меня никто и не спрашивал, написали непридатный в мирное время.
Я скорочував армию и что-то куда-то переводив? Ты совсем того, екнулся? Это твои начальники делали, когда я еще в школу ходил, а такие как ты заставляли солдат траву красить и деребанили остатки имущества, что после бОльших деребанщиков с баского стола остались.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 16 чер, 2024 20:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:36

hxbbgaf
Не вигадуй.
Підстава, цитата твердження -- з чим не згоден або до чого маєш претензії.

Тіко так. А не взагалі, вигадки, зі стелі.
Це буде конструктивно, а не по баб'ї, як на базарі емоційне голосіння.
Головне -- коли будеш шукати підстави, то хоч сам трохи знань та уяви отримаєш. Як воно в дорослому житті.
У війську на порядки жорсткіше буде))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:41

  hxbbgaf написав:…. И свалить закордон тоже не могу и т.д.
написали непридатный в мирное время.
.

Не могу удержаться, чтобы не спросить . По психиатрии? :mrgreen:

Так а почему тогда не выпустили? Сказал бы как вот те мифические погранцы, что не стоят на учете «я не стою на облику, выпускайте». Чего не поехал? :D

, я, например, не могу в 40 лет пойти на пенсию, как бы ни потел


Кто не пустил в армию?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:46

  hxbbgaf написав:Закон как дышло, не зря так говорят, наверное, люди делают законы и следят за их исполнением, а не наоборот. Вот такие только еще более бессовестные силовики, которые
в свое время дорвались до власти, и делают.
Совсем не одинаковые, законы для всех разные, я, например, не могу в 40 лет пойти на пенсию, как бы ни потел. И свалить закордон тоже не могу и т.д.
О, уже гречкосеев оскорблять пошли. Так далеко зайдем. Меня никто и не спрашивал, написали непридатный в мирное время.
Я скорочував армию и что-то куда-то переводив? Ты совсем того, екнулся? Это твои начальники делали, когда я еще в школу ходил, а такие как ты заставляли солдат траву красить и деребанили остатки имущества, что после бОльших деребанщиков с баского стола остались.


Закон, як дишло, це з іншої тематики, ніж про яку зараз мова. Це про маніпуляції з ним. Мова зараз не про це.

Звісно ти не можеш зараз на пенсію в 45. Бо не пішов в силовики, шахтарі і т.д.
Але можливість піти в мене з тобою була однакова. По одному закону для обох. Про це була мова.

Які образи гречкосіїв? Де і в чому?
Схаменись. Лише перелік їх дій.

Звісно, що не ти особисто скорочував і т.д.
А малось на увазі -- гречкосій. Ти ж від їх імені голосиш в бік силовиків?

Недоліки (такі, як покраска трави) трапляються і в силовиків...
Але це не системне свідоме явище, дія.
А ми про системні свідомі рішення.
Такі як скоречення, контракти, урізання забезпечення всл.
Влада в нас, звиняй, з гречкосіїв...

З.и. послухай, до силовиків можна висунути купу претензій. Обгрунтованих.
Так висувай. Обгрунтовані, на підставі.
З задоволенням їх сприйму.
Але ну не генерь хатєлки... Або вигадки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:57

Попались на глаза варианты, предложенные и тут же забракованные любителем порошенко. Рассмотрим их.

  vitaliiangel написав: да за 5-10 лет мы не станем сильнее рф, это более длинный путь.

Длину пути оценить сможет лишь идущий по нему каждый день. На третий год войны медленно, но уверено с помощью верных гарантов по Будепештскому меморандуму Украина достигает в своем военном развитии силы, сравнимой с силой кремлевского агрессора. По другому и быть не может. Даже слабый боец, ежедневно проводящий бои с сильным соперником, точно станет вскоре не менее сильным - так как найдет слабые места у соперника в обороне и отработает на нем свои эффективные ударные комбинации.

В свое время порохоботы именно желанием стать как-то сильнее в военном смысле, надувая шеки без всяких оснований защищали чрезвычайную полезность!!! решения Турчинова (врио Президента Украины в 2014 году) сдать Крым без боя росии, наплевав при этом на Конституцию Украины.

Потом Зеленский, юрист по образованию, выполняя обязательства, которые прописаны кровью в Конституции вместо принятого решения порошенко подыгрывать путину ради тишины и спокойствия, вдруг убедился в эффективности решения действовать как действовали деды во время второй мировой войны - убивать и гнать агрессора из страны всеми способами.

  vitaliiangel написав:Другой путь подружиться с питуном как белорусь.

Цель кремля главная сформирована интересами Газпрома, а именно в передаче в его собственность всей ГТС Украины. Беларусь решила не сопротивляться и передала свою ГТС Газпромовской дочке. После чего она стала через некоторое время территорией, откуда путин грозится миру запустить ракеты с ядерными боеголовками. Т.е. он будет жар загребать руками и телами беларусов, если это случится. Та еще перспектива. Ведь Беларусь в таком случае станет местом, которое получит ядерные удары в ответ.


  vitaliiangel написав:Третий ждать пока его труп проплывет по Днепру от Смоленска до Херсона.


Заметил, что путин визуально перестал стареть, и жена его подала на развод, чего с живыми президентами обычно не случается. Выводы и предположения из этого могут быть разные, но трупа то его точно никто не дождется, а плывущего по реке особенно.

  vitaliiangel написав:Самого короткого пути - ввести войска НАТО или США и мгновенно стать сильнее рф - нет.


Никогда не говори никогда. И вспомни в этом контексте вторую мировую войну.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:58

На самом деле, пока дестройтед был в ЗСУ враги боялись напасть на Украину, он свой хлеб не зря ел
fox767676
 
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  buratinyo написав:Попались на глаза варианты, предложенные и тут же забракованные любителем порошенко. Рассмотрим их.

  vitaliiangel написав: да за 5-10 лет мы не станем сильнее рф, это более длинный путь.

Длину пути оценить сможет лишь идущий по нему каждый день. На третий год войны медленно, но уверено с помощью верных гарантов по Будепештскому меморандуму Украина достигает в своем военном развитии силы, сравнимой с силой кремлевского агрессора. По другому и быть не может. Даже слабый боец, ежедневно проводящий бои с сильным соперником, точно станет вскоре не менее сильным - так как найдет слабые места у соперника в обороне и отработает на нем свои эффективные ударные комбинации.

В свое время порохоботы именно желанием стать как-то сильнее в военном смысле, надувая шеки без всяких оснований защищали чрезвычайную полезность!!! решения Турчинова (врио Президента Украины в 2014 году) сдать Крым без боя росии, наплевав при этом на Конституцию Украины.

Потом Зеленский, юрист по образованию, выполняя обязательства, которые прописаны кровью в Конституции вместо принятого решения порошенко подыгрывать путину ради тишины и спокойствия, вдруг убедился в эффективности решения действовать как действовали деды во время второй мировой войны - убивать и гнать агрессора из страны всеми способами.

  vitaliiangel написав:Другой путь подружиться с питуном как белорусь.

Цель кремля главная сформирована интересами Газпрома, а именно в передаче в его собственность всей ГТС Украины. Беларусь решила не сопротивляться и передала свою ГТС Газпромовской дочке. После чего она стала через некоторое время территорией, откуда путин грозится миру запустить ракеты с ядерными боеголовками. Т.е. он будет жар загребать руками и телами беларусов, если это случится. Та еще перспектива. Ведь Беларусь в таком случае станет местом, которое получит ядерные удары в ответ.


  vitaliiangel написав:Третий ждать пока его труп проплывет по Днепру от Смоленска до Херсона.


Заметил, что путин визуально перестал стареть, и жена его подала на развод, чего с живыми президентами обычно не случается. Выводы и предположения из этого могут быть разные, но трупа то его точно никто не дождется, а плывущего по реке особенно.

  vitaliiangel написав:Самого короткого пути - ввести войска НАТО или США и мгновенно стать сильнее рф - нет.


Никогда не говори никогда. И вспомни в этом контексте вторую мировую войну.

5+ років пройшло, а все ще Порошенко в черевики купи кладе
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 21:07

  fox767676 написав:На самом деле, пока дестройтед был в ЗСУ враги боялись напасть на Украину, он свой хлеб не зря ел

а тепер гречкосії мають отдавать долг замість детройдів і хотабів, бо ті вже подуставші мирні младосиловоєнпєнси вищого сорту воєнного врємєні, зайняті цмудженням бюджетної сісі, і не барське єто дєло
Востаннє редагувалось flyman в Нед 16 чер, 2024 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 21:10

  fox767676 написав:На самом деле, пока дестройтед был в ЗСУ враги боялись напасть на Украину, он свой хлеб не зря ел

Логічно))

А якщо серйозно: мені нічого цуратись -- десятки випусків вфахівців, які виконували свої задачі під час АТО і виконують зараз при повномасштабній війні, я виконав. Підготував.
Дійде черга до мене, призвуть, то нікуди не дінусь, бо впенс (пов'язаний з державою сильніше за гречкосія)), піду служити далі.
Поки маю підстави для відстрочки, є чим зайнятись...
Зникнуть підстави або відмінять, призвуть, то піду хоч кулеметником при зміні порядку проходження вслужби.
Фактор здоров'я навіть не торкаю, бо це нікого не колише в нинішні часи.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 21:10

  flyman написав:
  fox767676 написав:На самом деле, пока дестройтед был в ЗСУ враги боялись напасть на Украину, он свой хлеб не зря ел

а тепер гречкосії мають стати детройдами і хотабами бо ті вже младопєнси вищого сорту, не барське єто дєло

Ти це зараз якими губами сказав? Отими що бюджетну університетську викладацьку сіську цмудив? :lol:
Губи поізносілись, чи чому в армії недоцмуджуєш? Там така сама, як була. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 чер, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 8675867686778678>
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