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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 чер, 2024 20:34
detroytred написав: hxbbgaf написав:
Законы вы сами себе понаписывали такие, что в 38 лет или в 43 на пенсию и закордон и никому ничего не должен и вся война.
Я написав собі закони?
Да ти що???
Я з тобою по одним і тим же законам в Україні жив і живу.
Вони такі ж самі, як для мене, так і для тебе.
І саме ти, гречкосій, не хотів йти в ЗСУ, ні на пенсію ранню, ні на жирні хліби.
Саме ти скорочував армію...
Саме ти переводив кадрову вслужбу на контрактну.
То чого тепер вопиш?
І головне -- зі стелі вигадуєш претензії. Будуй на підставах.
Закон как дышло, не зря так говорят, наверное, люди делают законы и следят за их исполнением, а не наоборот. Вот такие только еще более бессовестные силовики, которые в свое время дорвались до власти, и делают.
Совсем не одинаковые, законы для всех разные, я, например, не могу в 40 лет пойти на пенсию, как бы ни потел. И свалить закордон тоже не могу и т.д.
О, уже гречкосеев оскорблять пошли. Понятно, сам, наверное, и пальцем и палец ни ударил ни разу. Так далеко зайдем. Меня никто и не спрашивал, написали непридатный в мирное время.
Я скорочував армию и что-то куда-то переводив? Ты совсем того, екнулся? Это твои начальники делали, когда я еще в школу ходил, а такие как ты заставляли солдат траву красить и деребанили остатки имущества, что после бОльших деребанщиков с баского стола остались.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 16 чер, 2024 20:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 20:36
hxbbgaf
Не вигадуй.
Підстава, цитата твердження -- з чим не згоден або до чого маєш претензії.
Тіко так. А не взагалі, вигадки, зі стелі.
Це буде конструктивно, а не по баб'ї, як на базарі емоційне голосіння.
Головне -- коли будеш шукати підстави, то хоч сам трохи знань та уяви отримаєш. Як воно в дорослому житті.
У війську на порядки жорсткіше буде))
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Додано: Нед 16 чер, 2024 20:41
hxbbgaf написав:
…. И свалить закордон тоже не могу и т.д.
написали непридатный в мирное время.
.
Не могу удержаться, чтобы не спросить . По психиатрии?
Так а почему тогда не выпустили? Сказал бы как вот те мифические погранцы, что не стоят на учете «я не стою на облику, выпускайте». Чего не поехал?
, я, например, не могу в 40 лет пойти на пенсию, как бы ни потел
Кто не пустил в армию?))
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Додано: Нед 16 чер, 2024 20:46
hxbbgaf написав:
Закон как дышло, не зря так говорят, наверное, люди делают законы и следят за их исполнением, а не наоборот. Вот такие только еще более бессовестные силовики, которые
в свое время дорвались до власти, и делают.
Совсем не одинаковые, законы для всех разные, я, например, не могу в 40 лет пойти на пенсию, как бы ни потел. И свалить закордон тоже не могу и т.д.
О, уже гречкосеев оскорблять пошли. Так далеко зайдем. Меня никто и не спрашивал, написали непридатный в мирное время.
Я скорочував армию и что-то куда-то переводив? Ты совсем того, екнулся? Это твои начальники делали, когда я еще в школу ходил, а такие как ты заставляли солдат траву красить и деребанили остатки имущества, что после бОльших деребанщиков с баского стола остались.
Закон, як дишло, це з іншої тематики, ніж про яку зараз мова. Це про маніпуляції з ним. Мова зараз не про це.
Звісно ти не можеш зараз на пенсію в 45. Бо не пішов в силовики, шахтарі і т.д.
Але можливість піти в мене з тобою була однакова. По одному закону для обох. Про це була мова.
Які образи гречкосіїв? Де і в чому?
Схаменись. Лише перелік їх дій.
Звісно, що не ти особисто скорочував і т.д.
А малось на увазі -- гречкосій. Ти ж від їх імені голосиш в бік силовиків?
Недоліки (такі, як покраска трави) трапляються і в силовиків...
Але це не системне свідоме явище, дія.
А ми про системні свідомі рішення.
Такі як скоречення, контракти, урізання забезпечення всл.
Влада в нас, звиняй, з гречкосіїв...
З.и. послухай, до силовиків можна висунути купу претензій. Обгрунтованих.
Так висувай. Обгрунтовані, на підставі.
З задоволенням їх сприйму.
Але ну не генерь хатєлки... Або вигадки.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 20:58
На самом деле, пока дестройтед был в ЗСУ враги боялись напасть на Украину, он свой хлеб не зря ел
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fox767676
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Додано: Нед 16 чер, 2024 21:10
fox767676 написав:
На самом деле, пока дестройтед был в ЗСУ враги боялись напасть на Украину, он свой хлеб не зря ел
Логічно))
А якщо серйозно: мені нічого цуратись -- десятки випусків вфахівців, які виконували свої задачі під час АТО і виконують зараз при повномасштабній війні, я виконав. Підготував.
Дійде черга до мене, призвуть, то нікуди не дінусь, бо впенс (пов'язаний з державою сильніше за гречкосія)), піду служити далі.
Поки маю підстави для відстрочки, є чим зайнятись...
Зникнуть підстави або відмінять, призвуть, то піду хоч кулеметником при зміні порядку проходження вслужби.
Фактор здоров'я навіть не торкаю, бо це нікого не колише в нинішні часи.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 21:10
flyman написав: fox767676 написав:
На самом деле, пока дестройтед был в ЗСУ враги боялись напасть на Украину, он свой хлеб не зря ел
а тепер гречкосії мають стати детройдами і хотабами бо ті вже младопєнси вищого сорту, не барське єто дєло
Ти це зараз якими губами сказав? Отими що бюджетну університетську викладацьку сіську цмудив?
Губи поізносілись, чи чому в армії недоцмуджуєш? Там така сама, як була.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 16 чер, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 21:14
flyman написав: fox767676 написав:
На самом деле, пока дестройтед был в ЗСУ враги боялись напасть на Украину, он свой хлеб не зря ел
а тепер гречкосії мають отдавать долг замість детройдів і хотабів, бо ті вже подуставші младосиловоєнпєнси вищого сорту зайняті цмудженням бюджетної сісі, і не барське єто дєло
Залишилось лише аргументувати оце *замість*.
Звідки, з якої стелі, з якої хатєлки узяв?
Нема ніяких младо, є пенсія за виконане. Саме за виконане. Не за вік, не по досягненню 45 років на вслужбі, а за службу протягом відповідних для пенсії років.
Жаба душить виплачувати впенсію, то просувай її відміну. Якщо саме в виплаті впенсії справа.
Але не мішай і вислугу, і пенсію, і бюджет, і порядок проходження вслужби різними категоріями вслужбовців.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 21:18
flyman написав: fox767676 написав:
На самом деле, пока дестройтед был в ЗСУ враги боялись напасть на Украину, он свой хлеб не зря ел
а тепер гречкосії мають отдавать долг замість детройдів і хотабів, бо ті вже подуставші младосиловоєнпєнси вищого сорту зайняті цмудженням бюджетної сісі, і не барське єто дєло
Мухи - окремо, котлети - окремо. Які претензії до Хотаба? Він 9 років відвоював, тому має право на дембель. Йому шана і повага. Детройтред не воював ані дня. Йому ганьба.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 21:19
detroytred написав: flyman написав: fox767676 написав:
На самом деле, пока дестройтед был в ЗСУ враги боялись напасть на Украину, он свой хлеб не зря ел
а тепер гречкосії мають отдавать долг замість детройдів і хотабів, бо ті вже подуставші младосиловоєнпєнси вищого сорту зайняті цмудженням бюджетної сісі, і не барське єто дєло
Залишилось лише аргументувати оце *замість*.
Звідки, з якої стелі, з якої хатєлки узяв?
Нема ніяких младо, є пенсія за виконане. Саме за виконане. Не за вік, не по досягненню 45 років на вслужбі, а за службу протягом відповідних для пенсії років.
Жаба душить виплачувати впенсію, то просувай її відміну. Якщо саме в виплаті впенсії справа.
Але не мішай і вислугу, і пенсію, і бюджет, і порядок проходження вслужби різними категоріями вслужбовців.
звідти звідки і до колишнього прапорщика-ВДВника будівельника у віці до 60р.: в якій черзі мобілізації пан детроєд?
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