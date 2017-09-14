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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8676867786788679>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 21:24

  fler написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:На самом деле, пока дестройтед был в ЗСУ враги боялись напасть на Украину, он свой хлеб не зря ел

а тепер гречкосії мають отдавать долг замість детройдів і хотабів, бо ті вже подуставші младосиловоєнпєнси вищого сорту зайняті цмудженням бюджетної сісі, і не барське єто дєло

Мухи - окремо, котлети - окремо. Які претензії до Хотаба? Він 9 років відвоював, тому має право на дембель. Йому шана і повага. Детройтред не воював ані дня. Йому ганьба.

Тобто замість відповіді на мої питання вище вирішили проголосити знов хатєлку - ганьба.
Аргументовано.

Згідно чого ганьба? Конкретно.
Бо згідно якої моралі вам ганьба, я вище вам показав.

Відносно ж мене і Хотаба:
з того, що йому слава і повага, не слідує, що тому, кого (ще поки не призвали) - ганьба.
Ну ніяк не слідує.
Окрім вашої хатєлки, що повинно слідувати.

А от з вашої логіки закликів, що чоловіки повинні захищати ..., слідує тоді ганьба вам, бо своєму чоловіку ви цього ніяк не доводите.
Оце ганьба.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2024 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 21:31

  flyman написав:звідти звідки і до колишнього прапорщика-ВДВника будівельника у віці до 60р.: в якій черзі мобілізації пан детроєд?

Так до будівельника була претензія згідно чого чому?
Згідно його претензій стосовно обов'зку Детройта йти .... добровольцем. Добровольцем.
От вигадав він.
І згідно цієї! вигадки отримав таку ж претензію до себе.
Плюс до того, що потрібні вкрай саме майстер-сержанти вдв, піхоти... А не старші офіцери. Авіаційного фаху.

Тому ще раз: звідки ви взяли?
Фліман, навіщо і звідки мені мою чергу знати? Це функція мобістів. Їх справи. Мені доведуть, коли черга дійде.
У рядового складу, тобто у вас, своя черга.
Так чому *замість*?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2024 21:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 21:33

  flyman написав:
  fler написав:
  flyman написав:а тепер гречкосії мають отдавать долг замість детройдів і хотабів, бо ті вже подуставші младосиловоєнпєнси вищого сорту зайняті цмудженням бюджетної сісі, і не барське єто дєло

Мухи - окремо, котлети - окремо. Які претензії до Хотаба? Він 9 років відвоював, тому має право на дембель. Йому шана і повага. Детройтред не воював ані дня. Йому ганьба.

Уставший воєн ЧВК Занзібар. В той час як Успіх 2+ роки на передку..

Та хто ж проти, нехай літає Успіх :D Хотаб не винен, що Успіх на передку копає окопи та миє снаряди. І 2+ роки це не 9.
  flyman написав:..але Успіх вас не цікавить бо не вийшов сортністю.

Чому Успіх має мене цікавити? :shock: :D
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 21:35

Флер
Ау!
Згідно чого ганьба?
Конкретику чекаю. Може ж дійно чогось не знаю.

Якщо ж у вас такі критерії, то
І на себе одразу цю ганьбу примірте. Пригадавши не тільки чоловіка, а і скільки жінок пішли в ЗСУ...
І на тих, хто зараз служить в ЗСУ і, уявіть, теж не воював ані дня. І не буде... Наприклад, готує авіаційних фахівців.

З.и. зрозумів, треба було мені або іншу спеціальність обирати, або техніком старлєєм так і залишатися (бухати, не підвищувати рівень). Тоді б точно скоріше з запасу призвали і ви б були задоволені.
А ще краще, щоб вспіли скоротити до пенсії, то б і бюджет не цьмудив отією жирною пенсією.
Ну звиняйте, помилився. Сам не очікував, що такі наслідки можуть бути. Перестарався.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:02

  detroytred написав:Флер
Ау!
Згідно чого ганьба?
Конкретику чекаю. Може ж дійно чогось не знаю.

Відчеписьтесь, унилий)) Під дурня будете у ТЦК поводитись))

  detroytred написав:Якщо ж у вас такі критерії, то
І на себе одразу цю ганьбу примірте. Пригадавши не тільки чоловіка, а і скільки жінок пішли в ЗСУ...

Не треба стрілки переводити, пробиваючи чергове дно. Військовий, який ховається вже 10 років від фронту, намагається ганьбити не військовозобов'язаних. Фуу, ганьбище.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Ну а багатоприголосний - це новий хіт сезону. Щиро ненавидіти одночасно цілі групи людей, сотні тисяч. Це треба вміти.
Чуєш, так а навіщо ти уточнював, що ти ненавидиш саме кацапських вертухаів, якщо українських разом з прліцією ти ненавидиш також? :D

Та ще в списку вчителі і лікарі
Ну чинуші то само собою звісно
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:05

  fler написав:
  detroytred написав:Флер
Ау!
Згідно чого ганьба?
Конкретику чекаю. Може ж дійно чогось не знаю.

Відчеписьтесь, унилий)) Під дурня будете у ТЦК поводитись))

  detroytred написав:Якщо ж у вас такі критерії, то
І на себе одразу цю ганьбу примірте. Пригадавши не тільки чоловіка, а і скільки жінок пішли в ЗСУ...

Не треба стрілки переводити, пробиваючи чергове дно. Військовий, який ховається вже 10 років від фронту, намагається ганьбити не військовозобов'язаних. Фуу, ганьбище.

Вау-вау.
Доктор наук, чекаю аргументів, конкретики, підстав претензій.
А не баб'їх голих емоцій.
Оце так рівень... Саме оце і є дно.

Вистрибнули з претензіями, ганьбою до мене, а тепер заголосили - відчепись. Замість аргументів. Цирк.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:11

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:…. И свалить закордон тоже не могу и т.д.
написали непридатный в мирное время.
.

Не могу удержаться, чтобы не спросить . По психиатрии? :mrgreen:

Так а почему тогда не выпустили? Сказал бы как вот те мифические погранцы, что не стоят на учете «я не стою на облику, выпускайте». Чего не поехал? :D

, я, например, не могу в 40 лет пойти на пенсию, как бы ни потел


Кто не пустил в армию?))


Я не пытался выезжать, не надо всех судить по себе.
Мед. комиссия не пустила.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hxbbgaf написав:
  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:…. И свалить закордон тоже не могу и т.д.
написали непридатный в мирное время.
.

Не могу удержаться, чтобы не спросить . По психиатрии? :mrgreen:

Так а почему тогда не выпустили? Сказал бы как вот те мифические погранцы, что не стоят на учете «я не стою на облику, выпускайте». Чего не поехал? :D

, я, например, не могу в 40 лет пойти на пенсию, как бы ни потел


Кто не пустил в армию?))


Я не пытался выезжать, не надо всех судить по себе.
Мед. комиссия не пустила.
А хотілося?
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:14

  detroytred написав:
  flyman написав:звідти звідки і до колишнього прапорщика-ВДВника будівельника у віці до 60р.: в якій черзі мобілізації пан детроєд?

Так до будівельника була претензія згідно чого чому?
Згідно його претензій стосовно обов'зку Детройта йти .... добровольцем. Добровольцем.
От вигадав він.
І згідно цієї! вигадки отримав таку ж претензію до себе.
Плюс до того, що потрібні вкрай саме майстер-сержанти вдв, піхоти... А не старші офіцери. Авіаційного фаху.

Тому ще раз: звідки ви взяли?
Фліман, навіщо і звідки мені мою чергу знати? Це функція мобістів. Їх справи. Мені доведуть, коли черга дійде.
У рядового складу, тобто у вас, своя черга.
Так чому *замість*?

Як це навіщо, будете мірятися із будівельником порядковим номером в черзі, хто крутіше, а то він тут сплаченими податками самостверджується.
flyman
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  #<1 ... 8676867786788679>
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