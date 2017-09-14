detroytred написав:

hxbbgaf написав: Закон как дышло, не зря так говорят, наверное, люди делают законы и следят за их исполнением, а не наоборот. Вот такие только еще более бессовестные силовики, которые

в свое время дорвались до власти, и делают.

Совсем не одинаковые, законы для всех разные, я, например, не могу в 40 лет пойти на пенсию, как бы ни потел. И свалить закордон тоже не могу и т.д.

О, уже гречкосеев оскорблять пошли. Так далеко зайдем. Меня никто и не спрашивал, написали непридатный в мирное время.

Я скорочував армию и что-то куда-то переводив? Ты совсем того, екнулся? Это твои начальники делали, когда я еще в школу ходил, а такие как ты заставляли солдат траву красить и деребанили остатки имущества, что после бОльших деребанщиков с баского стола остались. Закон как дышло, не зря так говорят, наверное, люди делают законы и следят за их исполнением, а не наоборот. Вот такие только еще более бессовестные силовики, которыев свое время дорвались до власти, и делают.Совсем не одинаковые, законы для всех разные, я, например, не могу в 40 лет пойти на пенсию, как бы ни потел. И свалить закордон тоже не могу и т.д.О, уже гречкосеев оскорблять пошли. Так далеко зайдем. Меня никто и не спрашивал, написали непридатный в мирное время.Я скорочував армию и что-то куда-то переводив? Ты совсем того, екнулся? Это твои начальники делали, когда я еще в школу ходил, а такие как ты заставляли солдат траву красить и деребанили остатки имущества, что после бОльших деребанщиков с баского стола остались.

Закон, як дишло, це з іншої тематики, ніж про яку зараз мова. Це про маніпуляції з ним. Мова зараз не про це.Звісно ти не можеш зараз на пенсію в 45. Бо не пішов в силовики, шахтарі і т.д.Але можливість піти в мене з тобою була однакова. По одному закону для обох. Про це була мова.Які образи гречкосіїв? Де і в чому?Схаменись. Лише перелік їх дій.Звісно, що не ти особисто скорочував і т.д.А малось на увазі -- гречкосій. Ти ж від їх імені голосиш в бік силовиків?Недоліки (такі, як покраска трави) трапляються і в силовиків...Але це не системне свідоме явище, дія.А ми про системні свідомі рішення.Такі як скоречення, контракти, урізання забезпечення всл.Влада в нас, звиняй, з гречкосіїв...З.и. послухай, до силовиків можна висунути купу претензій. Обгрунтованих.Так висувай. Обгрунтовані, на підставі.З задоволенням їх сприйму.Але ну не генерь хатєлки... Або вигадки.