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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8677867886798680>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:23

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Закон как дышло, не зря так говорят, наверное, люди делают законы и следят за их исполнением, а не наоборот. Вот такие только еще более бессовестные силовики, которые
в свое время дорвались до власти, и делают.
Совсем не одинаковые, законы для всех разные, я, например, не могу в 40 лет пойти на пенсию, как бы ни потел. И свалить закордон тоже не могу и т.д.
О, уже гречкосеев оскорблять пошли. Так далеко зайдем. Меня никто и не спрашивал, написали непридатный в мирное время.
Я скорочував армию и что-то куда-то переводив? Ты совсем того, екнулся? Это твои начальники делали, когда я еще в школу ходил, а такие как ты заставляли солдат траву красить и деребанили остатки имущества, что после бОльших деребанщиков с баского стола остались.


Закон, як дишло, це з іншої тематики, ніж про яку зараз мова. Це про маніпуляції з ним. Мова зараз не про це.

Звісно ти не можеш зараз на пенсію в 45. Бо не пішов в силовики, шахтарі і т.д.
Але можливість піти в мене з тобою була однакова. По одному закону для обох. Про це була мова.

Які образи гречкосіїв? Де і в чому?
Схаменись. Лише перелік їх дій.

Звісно, що не ти особисто скорочував і т.д.
А малось на увазі -- гречкосій. Ти ж від їх імені голосиш в бік силовиків?

Недоліки (такі, як покраска трави) трапляються і в силовиків...
Але це не системне свідоме явище, дія.
А ми про системні свідомі рішення.
Такі як скоречення, контракти, урізання забезпечення всл.
Влада в нас, звиняй, з гречкосіїв...

З.и. послухай, до силовиків можна висунути купу претензій. Обгрунтованих.
Так висувай. Обгрунтовані, на підставі.
З задоволенням їх сприйму.
Але ну не генерь хатєлки... Або вигадки.

Философствовать можно сколько угодно, но если уже строить из себя патриота еще и призывать всех вокруг отдавать себя полностью, то можно и не прикрываться всю жизнь недогугим законом, который горе-власти в свое время придумывали для заигрывания с силовиками, чтоб верней служили, и силовики у власти с радостью пролоббировали, а пойти давно было добровольцем. А закон - да, надо менять, не дело это, когда здоровые служившие дававшие присягу быки не воюют в то время, когда не хватает людей и ловят на улицах уже кого попало и везут в автобусах. Потому как запрос на справедливость - это не только модный мем, которым заговаривают и прикрываются, а то, что может и горы свернуть, и наоборот.
А "гречкосеи" - это пренебрежительное отношение к людям труда, звучит именно так. Уже смеялись с ПТУшников "помоги тупому устроиться" и т.д., 80% в вузы, и чем это закончилось, не хватает рабочих, а высшая математика, философия и т.д. никому не нужны, подобное всегда заканчивается одинаково.
К ментам у всей страны одна огромная претензия. Именно системное явление. Вот на своем примере я рассказывал, украли 100 баксов, заяву не зарегистрировали, избивали, ехали час, у знакомых украли телефон крутой, он еще несколько дней был в сети, но никто его не пытался искать, что еще? Тюрьмы забиты курцами травы, а преступники против здоровья или имущества других людей на свободе гуляют.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 16 чер, 2024 22:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:23

hxbbgaf

Мед. комиссия не пустила.


Тобі це називається «злобна заздрість».
А вам треба усвідомити прості речі:
В 16-17 років і перед вами, і перед детройтом були відкриті однакові шляхи. І для вас обох написані однакові закони. І якщо ви чи не схотіли (не змогли, чи вас не взяли) кудись, то це лише ваша проблема. Нема чого заздрити комусь. Ви не відповідали якимось критеріям (у вашому випадку по здоровʼю, а буває і по розуму, і по цілеспрямованості, і по фізичній підготовці, і по швидкості реакціі, координації і ще багато всіляких) якійсь професії. То нема чого тепер криситись на тих, хто відповідали, пройшли нелегкий шлях і заробили те, чого ви не змогли заробити.



Я не пытался выезжать


Але до цього ви казали «и свалить за кордон я не могу»
Де ви брешете?
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:29

Нет абсолютно никакой зависти. Есть только запрос на справедливость, о котором сейчас модно говорить (хр..ново, если только говорить и ничего не менять).
Нигде не брешу, я о том, что возможности свалить нет, так как непригодный только в мирное время, где я писал, что я пытался свалить? Это у вас, похоже, это основная цель, которой вы, похоже, добились? И без особых усилий.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:34

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:звідти звідки і до колишнього прапорщика-ВДВника будівельника у віці до 60р.: в якій черзі мобілізації пан детроєд?

Так до будівельника була претензія згідно чого чому?
Згідно його претензій стосовно обов'зку Детройта йти .... добровольцем. Добровольцем.
От вигадав він.
І згідно цієї! вигадки отримав таку ж претензію до себе.
Плюс до того, що потрібні вкрай саме майстер-сержанти вдв, піхоти... А не старші офіцери. Авіаційного фаху.

Тому ще раз: звідки ви взяли?
Фліман, навіщо і звідки мені мою чергу знати? Це функція мобістів. Їх справи. Мені доведуть, коли черга дійде.
У рядового складу, тобто у вас, своя черга.
Так чому *замість*?

Як це навіщо, будете мірятися із будівельником порядковим номером в черзі, хто крутіше, а то він тут сплаченими податками самостверджується.

Тобто вам схотілося, щоб ми мірялися. Так ще раз кажу -- в нас черги різні. Щоб мірятися.

Так втретє перепитую: звідки ви взяли, що рядовий і сержантський склад повинен ЗАМІСТЬ старшого офіцерського складу служити?
Навіть в ТЦК черги окремі для цих категорій.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:36

hxbbgaf

добились? И без особых усилий.


Отой третій на верхній полиці в купе. З басні із ФУПа. :lol:
Я таких відбитих не часто зустрічаю. Унікальний екземпляр))
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:36

  detroytred написав:Тобто вам схотілося, щоб ми мірялися. Так ще раз кажу -- в нас черги різні. Щоб мірятися.

Так втретє перепитую: звідки ви взяли, що рядовий і сержантський склад повинен ЗАМІСТЬ старшого офіцерського складу служити?
Навіть в ТЦК черги окремі для цих категорій.

Я наївний думав, що воєнний/силовик це, защіщать родіну, до послєднєхо вздоха єслі она в опасностє, а не цмудити її цицю.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:41

  hxbbgaf написав:Философствовать можно сколько угодно, но если уже строить из себя патриота еще и призывать всех вокруг отдавать себя полностью, то можно и не прикрываться всю жизнь недогугим законом, который горе-власти в свое время придумывали для заигрывания с силовиками, чтоб верней служили, а пойти давно было добровольцем. А закон - да, надо менять, не дело это, когда здоровые служившие дававшие присягу быки не воюют в то время, когда не хватает людей и ловят на улицах уже кого попало и везут в автобусах. Потому как запрос на справедливость - это не только модный мем, которым заговаривают и прикрываются, а то, что может и горы свернуть, и наоборот.
А "гречкосеи" - это пренебрежительное отношение к людям труда, звучит именно так. Уже смеялись с ПТУшников "помоги тупому устроиться" и т.д., 80% в вузы, и чем это закончилось, не хватает рабочих, а высшая математика, философия и т.д. никому не нужны, подобное всегда заканчивается одинаково.
К ментам у всей страны одна огромная претензия. Именно системное явление. Вот на своем примере я рассказывал, украли 100 баксов, заяву не зарегистрировали, избивали, ехали час, у знакомых украли телефон крутой, он еще несколько дней был в сети, но никто его не пытался искать, что еще? Тюрьмы забиты курцами травы, а преступники против здоровья или имущества других людей на свободе гуляют.

Яке філософствування з мого боку ви побачили? Я вимагав конкретики.

Стосовно строїти з себе патріота ви мене з кимось сплутали. Тому і кажу - оперуйте цитатами.

Гречкосіями тут визнали себе самі цивільні. Нічого в цьому образливого нема. Самі підкреслили, що не військові. Тому ніякої зневаги з мого боку і грама нема.

Оперуйте аргументами... Знаннями.
Тоді буде порозуміння. Вам же самому стане легше.
А якщо висуваєте претензії та вимоги до когось, то тим паче.
Підстава, вимога, претензія.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:44

flyman

Я наївний думав, що воєнний/силовик це, защіщать родіну, до послєднєхо вздоха єслі она в опасностє, а не цмудити її цицю.


Я по наївності думав що айті - це про чималі донати на ЗСУ. А є Андрюша Муха, який закочує істерики лише від питання підняття військового збору на 1-2%. Про донати від нього годі і мріяти
Як так (с) Успіх.
Де вийшов збій в системі? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:45

  fler написав:Це означає, що менше донатять у цей конкретний фонд. Знаю, що військові бригади створюють "банки" для донатів напряму, щоб кошти надходили до конкретної бригади, а не до якогось фонду Притули чи Стерненка. Потім за ці кошти військові купують все необхідне через свої перевірені надійні канали.

  fler написав:
Не бачу за що тут сперечатись. Я нічого не стверджую, погляньте самі. Тенденція по всім великим фондам наочна та однакова.

Тенденція по фондам свідчить про те, що менше стали донатити у фонди. Але ж це ніяк не означає, що донати населення впали в рази, як тут деякі стверджують. Просто населення тепер донатить напряму бригадам, де служать їх рідні, друзі, знайомі або бригадам, які воюють на конкретному напрямку. Довіра до фондів очевидно впала.

коли стали менше донатити в багато фондів, то припущення, що стали взагалі менше донатити - дуже вірогідне. більш вірогідне, ніж ваше, що більше стали донатити напряму. не розумію, чого ви сперечаєтесь.

економічна ситуація в країні не дуже. доходи в багатьох зменшилися, запаси закінчуються.

але цікавий нюанс - фонд якогось Притули, довіра до фондів очевидно впала - от якраз це не дуже очевидно й з чого ви це взяли? що за зелені накиди?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:47

  flyman написав:
  detroytred написав:Тобто вам схотілося, щоб ми мірялися. Так ще раз кажу -- в нас черги різні. Щоб мірятися.

Так втретє перепитую: звідки ви взяли, що рядовий і сержантський склад повинен ЗАМІСТЬ старшого офіцерського складу служити?
Навіть в ТЦК черги окремі для цих категорій.

Я наївний думав, що воєнний/силовик це, защіщать родіну, до послєднєхо вздоха єслі она в опасностє, а не цмудити її цицю.

Не треба думати-вигадувати своє!!! Власне!!!
Нас 52 млн.... і кожен може вигадати своє.

Є загальні для всіх закони, постанови, правила і т.д.
Там все визначено.

Бо я теж можу вигадати, що я наївний думав, що усі гречкосії самі вдома вивчають військову справу, є надпатріотами, добровольцями і самі до послєденєга подиху... А я повинен тільки підказувати їм і то по добротє душі, бо своє відслужив. Бо вони самі (гречкосії, тобто ті, хто не хотів служити!) ввели для мене контракт -- закінчився, то і гудбай, парніша, ти нам і нафіг більш не потрібен.
Навіщо цей безглуздий обмін хатєлками?
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