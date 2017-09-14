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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 чер, 2024 22:55
detroytred написав:
Стосовно строїти з себе патріота ви мене з кимось сплутали. Тому і кажу - оперуйте цитатами.
Не, не патриот таки? То есть всех вокруг "общество обязывает отдавать больше" во благо Родины и общества (общество - это, как я понимаю, и есть Родина), а вас нет?
З.Ы. Давно не 52 млн. Из-за таких властей вроде кучмы, которых никто не собирается судить, и таких силовиков как здесь на форуме.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 22:55
восени буде рпв...
🔴Наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі України і рф, – Кулеба.
«Це очевидно, що для завершення війни треба обидві сторони, моя, наша робота в тому, щоб Україна в цей час перебувала на найсильніших позиціях».
Швейцарія допустила участь Путіна в новому саміті миру
Російський диктатор Володимир Путін може бути присутнім на подальших потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, організованих Швейцарією, попри наявність ордера на арешт.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 22:59
detroytred написав:
бо своє відслужив ...... контракт -- закінчився, то і гудбай, парніша,
Контракт закончился, а на Конституционный долг (который, вообще-то, всех граждан касается, а дававших присягу служивших здоровых силовиков тем более) плевать?
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 16 чер, 2024 23:04, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:00
Xenon с чего такой вывод? То что Китай не приехал - дурной знак. Китаю нужна эта война. Питун будет делать всё как скажет великий мао. Следующие условия будут ещё более невыполнимые.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 16 чер, 2024 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:02
vitaliiangel написав:Xenon
с чего такой вывод? То что Китай не приехал - дурной знак. Китаю нужна эта война. Питун будет делать всё как скажет великий мао.
Не нужна Китаю война, ему нужен дешевый газ и прочие ништяки от страны-террориста.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:03
Xenon написав:
восени буде рпв...
🔴Наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі України і рф, – Кулеба.
«Це очевидно, що для завершення війни треба обидві сторони, моя, наша робота в тому, щоб Україна в цей час перебувала на найсильніших позиціях».
Швейцарія допустила участь Путіна в новому саміті миру
Російський диктатор Володимир Путін може бути присутнім на подальших потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, організованих Швейцарією, попри наявність ордера на арешт.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:04
hxbbgaf написав: detroytred написав:
Стосовно строїти з себе патріота ви мене з кимось сплутали. Тому і кажу - оперуйте цитатами.
Не, не патриот таки? То есть всех вокруг "общество обязывает отдавать больше" во благо Родины и общества (общество - это, как я понимаю, и есть Родина), а вас нет?
З.Ы. Давно не 52 млн. Из-за таких властей вроде кучмы, которых никто не собирается судить, и таких силовиков как здесь на форуме.
Ви прочитали контекст звідки про мораль і до чого? Перечитайте пару раз.
Якщо не зрозумієте, то поясню -- це було пояснення моралі. А далі моє бачення -- що цієї моралі в суспільстві в нас зараз нема.
Тому кожен сам обирає, що йому робити, скільки віддавати.
Залишилось тільки вам чітко вказати, яким чином силовики з форуму призвели до зменшення населення країни.
Конкретні силовики з форуму. Конкретні їх дії, які призвели до цього.
Аргументи потрібні для звинувачень.
Не голі заяви, а конкретні аргументи.
Чекаю. Конкретно - Детройт. Конкретні його дії по зменшенню населення країни.
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detroytred
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:04
vitaliiangel
Слишком много уже прозвучало из разных источников, что Украина уже готова к переговорам с рф. (видимо закулисно уже частично есть договоренность)
путин выкатил свой максимум, Украина озвучила свой на саммите. - договариваться будут "где-то посерединке"
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Xenon
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:07
vitaliiangel написав:Xenon
с чего такой вывод? То что Китай не приехал - дурной знак. Китаю нужна эта война. Питун будет делать всё как скажет великий мао. Следующие условия будут ещё более невыполнимые.
просто в Сі день народження був, і він святкував дома.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:07
Конкретно расстреливали безоружных людей на Майдане - 100 человек. А вообще, игнорировали заявы, крышевали преступников, из-за этого люди и руки на себя накладывали и преступники их того... в лес вывозили и с концами, что тут объяснять. В армии тоже издевались над солдатами, что там в 90-е творилось, сколько людей убили, сколько сами себя порешили, никто и не скажет.
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