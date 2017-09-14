vitaliiangel написав:Xenon с чего такой вывод? То что Китай не приехал - дурной знак. Китаю нужна эта война. Питун будет делать всё как скажет великий мао. Следующие условия будут ещё более невыполнимые.
Китай намагається отримати вигоди від цієї війни. але ризики теж є. й до того Китай дуже сильно зав'язаний й на США, й на Євросоюз. тому казати що він буде й надалі підтримувати війну - це далеко не очевидно.
detroytred написав:бо своє відслужив ...... контракт -- закінчився, то і гудбай, парніша,
Контракт закончился, а на Конституционный долг (который, вообще-то, всех граждан касается, а дававших присягу служивших здоровых силовиков тем более) плевать?
З чого ви взяли про плювать? З чого?
Від обов'язку захисту країни впенси не звільнені. Мають його. І виконують. Мобілізуються. Також, як і всі інші військовозобов'язані. Єдина відмінність -- що на посади згідно порядку проходження вслужби офіцерським складом.
От звідки ви вигадаєте? Ну це ж капець якийсь-то))
З.и. ви контекст фрази прочитали? Чи тупо рефлексуєте? Там йшлось про а-ля хатєлку.
detroytred написав:бо своє відслужив ...... контракт -- закінчився, то і гудбай, парніша,
Контракт закончился, а на Конституционный долг (который, вообще-то, всех граждан касается, а дававших присягу служивших здоровых силовиков тем более) плевать?
З чого ви взяли про плювать? З чого?
Від обов'язку захисту країни впенси не звільнені. Мають його. І виконують. Мобілізуються. Також, як і всі інші військовозобов'язані. Єдина відмінність -- що на посади згідно порядку проходження вслужби офіцерським складом.
От звідки ви вигадаєте? Ну це ж капець якийсь-то))
Да с ваших же слов, кто говорил, что свое отслужил. А ну понятно, вас сотни тысяч офицеров и всех только офицерами и то не факт, когда на войне нужна пехота, а не сотни тысяч офицеров, пехотой пусть кто-то другой идет умирать? А если не надо столько офицеров (что и дураку понятно), то и воевать не пойдете? Ясно-понятно.
hxbbgaf написав:Конкретно расстреливали безоружных людей на Майдане - 100 человек. А вообще, игнорировали заявы, крышевали преступников, из-за этого люди и руки на себя накладывали и преступники их того... в лес вывозили и с концами, что тут объяснять. В армии тоже издевались над солдатами, что там в 90-е творилось, сколько людей убили, сколько сами себя порешили, никто и не скажет.
vitaliiangel написав:Xenon с чего такой вывод? То что Китай не приехал - дурной знак. Китаю нужна эта война. Питун будет делать всё как скажет великий мао. Следующие условия будут ещё более невыполнимые.
Китай намагається отримати вигоди від цієї війни. але ризики теж є. й до того Китай дуже сильно зав'язаний й на США, й на Євросоюз. тому казати що він буде й надалі підтримувати війну - це далеко не очевидно.
Если ты собираешься с кем то дружить, значит принимаешь приглашения. Можно было приехать сказать "мы за мир" и ничего не подписывать. Дипломатия так не работает сегодня хочу, завтра не хочу. Ну завязаны, США и Евросоюз готовы на разрыв торговли с Китаем ради Украины? Проще уже войска в Харьков по твоему совету ввести.
Xenon написав:vitaliiangel Слишком много уже прозвучало из разных источников, что Украина уже готова к переговорам с рф. (видимо закулисно уже частично есть договоренность) путин выкатил свой максимум, Украина озвучила свой на саммите. - договариваться будут "где-то посерединке"
эти источники знают меньше нас с вами, а блогерство это диагноз, тема завершения войны мегапопулярная и каждому кому нужны просмотры обязательно её ковырнёт. Желание питуна договариваться можно было бы простимулировать анонсом кратного увеличения военной помощи, особенно касаемо авиации и ракет большой дальности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 чер, 2024 23:30, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Контракт закончился, а на Конституционный долг (который, вообще-то, всех граждан касается, а дававших присягу служивших здоровых силовиков тем более) плевать?
З чого ви взяли про плювать? З чого?
Від обов'язку захисту країни впенси не звільнені. Мають його. І виконують. Мобілізуються. Також, як і всі інші військовозобов'язані. Єдина відмінність -- що на посади згідно порядку проходження вслужби офіцерським складом.
От звідки ви вигадаєте? Ну це ж капець якийсь-то))
Да с ваших же слов, кто говорил, что свое отслужил. А ну понятно, вас сотни тысяч офицеров и всех только офицерами и то не факт, когда на войне нужна пехота, а не сотни тысяч офицеров, пехотой пусть кто-то другой идет умирать? А если не надо столько офицеров (что и дураку понятно), то и воевать не пойдете? Ясно-понятно.
Це воєнні офіцери мірного врємєні. Їм звання давали періодично за вислугу, і позачергово перер виходом на пенсію. А тепер вони свій мирний воєнний досвід кажуть, що оверкваліфаєд/нематехніки, тому іти воювати мають рядові Успіхи, які ні дня не служили навіть срочки.
hxbbgaf написав:Да с ваших же слов, кто говорил, что свое отслужил. А ну понятно, вас сотни тысяч офицеров и всех только офицерами и то не факт, когда на войне нужна пехота, а не сотни тысяч офицеров, пехотой пусть кто-то другой идет умирать? А если не надо столько офицеров (что и дураку понятно), то и воевать не пойдете? Ясно-понятно.
Слова відслужив до чого відносилися? Ну дійсно...
Всього 178 тис. пенсів силовиків... З поліцією, СБУ, мчс, прикордонниками і т.д. З них інвалідів, багатодітних, по догляду, і т.д. - чимало. В тому числі інвалідів війни після АТО.
Поліція і ще категорії йдуть у ЗСУ сержантами... Хоч генерал-полковник поліції йде сержантом. Чистих офіцерів впенсів зсу запасу не так і багато. 5+ тисяч вже мобілізовано. Інших теж по черзі мобілізують постійно...