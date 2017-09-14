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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:23
Марафон конкретно промыл мозги саммитом. Рейтинг нелоха тю тю. Ну ничего, недолго осталось. Скоро останутся менты и бронированные и больше никого.
Хотаб, ну ты не печалься. В Африку улетишь. Там много диких обезьян)
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:28
flyman написав: hxbbgaf написав: detroytred написав:
З чого ви взяли про плювать?
З чого?
Від обов'язку захисту країни впенси не звільнені. Мають його. І виконують. Мобілізуються.
Також, як і всі інші військовозобов'язані.Єдина відмінність -- що на посади згідно порядку проходження вслужби офіцерським складом
.
От звідки ви вигадаєте?
Ну це ж капець якийсь-то))
Да с ваших же слов, кто говорил, что свое отслужил. А ну понятно, вас сотни тысяч офицеров и всех только офицерами и то не факт, когда на войне нужна пехота, а не сотни тысяч офицеров, пехотой пусть кто-то другой идет умирать? А если не надо столько офицеров (что и дураку понятно), то и воевать не пойдете? Ясно-понятно.
Це воєнні офіцери мірного врємєні. Їм звання давали періодично за вислугу, і позачергово перер виходом на пенсію. А тепер вони свій мирний воєнний досвід кажуть, що оверкваліфаєд/нематехніки, тому іти воювати мають рядові Успіхи, які ні дня не служили навіть срочки.
З якої стелі ви узяли про взвання за вислугу? Яке позачергово перед пенсією?
Знов схотілося вигадати?
До чого тут нема техніки до посади рядових і посади навіть старшого офіцерського складу?
Гречкосії не схотіли обов'язкової строкової служби... Щоб засвоїти в мирний час посади рядових.
Тепер засвоюють по ходу під час війни.
Тобто це в гречкосіїв не пройшла халява, бо сталася війна.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 16 чер, 2024 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:30
потрібна була швейцарська модель служби
а рік-півтора молодого життя, це як 2-3 дорослого
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fox767676
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:33
Так была служба, никто ее не отменял (на полгода, кажется, отменили при янеке и опять вернули). И не "гречкосеи", а марионетки кремля ее отменяли.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 16 чер, 2024 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:33
detroytred написав:
Гречкосії не схотіли обов'язкової строкової служби... Щоб засвоїти в мирний час посади рядових.
Тепер засвоюють по ходу під час війни.
Тобто це в гречкосіїв не пройшла халява, бо сталася війна.
ти брєдішь
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flyman
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:34
flyman написав: detroytred написав:
Гречкосії не схотіли обов'язкової строкової служби... Щоб засвоїти в мирний час посади рядових.
Тепер засвоюють по ходу під час війни.
Тобто це в гречкосіїв не пройшла халява, бо сталася війна.
ти брєдішь
+++
После службы вроде как тоже не рядовые уже. Вобщем, бред несет.
И только он в шоколаде. Воевать не собирается. Вместе с хотабом и другими розовощекими.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:36
fox767676 написав:
потрібна була швейцарська модель служби
а рік-півтора молодого життя, це як 2-3 дорослого
Потрібно з корінця.
Чого хочуть можновладці. Яка в них мета. Для чого їм такий інструмент, як держава.
Все інше лише наслідки. І навіть неважливо яку модель буде тоді обрано. Кращу чи гіршу. Це буде непринципово. Тобто і з швейцарською впоралися б, і з ізраїльскою, і навіть з совдепівською.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:38
flyman написав: detroytred написав:
Гречкосії не схотіли обов'язкової строкової служби... Щоб засвоїти в мирний час посади рядових.
Тепер засвоюють по ходу під час війни.
Тобто це в гречкосіїв не пройшла халява, бо сталася війна.
ти брєдішь
Ага.
Потужний аргумент.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:39
178 тыс. военных пенсионеров до 60 - это мало? Плюс еще менты... На фронте сейчас 300 тыс. человек. И многие оружие взяли в руки впервые на учебке, у многих проблемы со здоровьем. Было бы неплохое пополнение...
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Додано: Нед 16 чер, 2024 23:40
hxbbgaf написав:
Так была служба, никто ее не отменял (на полгода, кажется, отменили при янеке и опять вернули). И не "гречкосеи", а марионетки кремля ее отменяли.
скорочували все, не гречклсіїї і не агенти. ще за кучми-ющенка
у другій половині 2000-х щоб до армії піти ще й грощі приплачували
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