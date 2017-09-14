RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8681868286838684>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 23:40

  detroytred написав:Вкотре: підстави, аргументи, претензії.
Набридло спростувати ваші голослівні випади.
а мне показалось наоборот вам это нравится.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23759
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 23:41

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Гречкосії не схотіли обов'язкової строкової служби... Щоб засвоїти в мирний час посади рядових.
Тепер засвоюють по ходу під час війни.
Тобто це в гречкосіїв не пройшла халява, бо сталася війна.

ти брєдішь

+++
После службы вроде как тоже не рядовые уже. Вобщем, бред несет.
И только он в шоколаде. Воевать не собирается. Вместе с хотабом и другими розовощекими.

А хто після служби?
Генерали?)))
Рядові,сержанти.
Рядовий і сержантський склад.
detroytred
 
Повідомлень: 28973
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 23:43

  fox767676 написав:
  hxbbgaf написав:Так была служба, никто ее не отменял (на полгода, кажется, отменили при янеке и опять вернули). И не "гречкосеи", а марионетки кремля ее отменяли.

скорочували все, не гречклсіїї і не агенти. ще за кучми-ющенка
у другій половині 2000-х щоб до армії піти ще й грощі приплачували

це ті що дуже хотіли потім йти в силові структури вищим сортом
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35357
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 23:43

Насколько я знаю, и капитаны есть после службы. Еще говорили, капитан никогда не станет майором.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22592
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 23:45

  hxbbgaf написав:178 тыс. военных пенсионеров до 60 - это мало? Плюс еще менты... На фронте сейчас 300 тыс. человек. И многие оружие взяли в руки впервые на учебке, у многих проблемы со здоровьем. Было бы неплохое пополнение...

Читати вміємо?
178 -- це з ментами, СБУ, погранцями, мчс, держохоронцями і т.д.
І з цих 178 -- більшість 50+.
Хворі, інваліди, по догляду, і т.д.

5+ тис. саме воєнпенсів вже мобілізовано. І мобілізують далі.

І багато з них зброю тримали також лише курсантами...
Тобто ти в учебці можеш лише за три дні в десятки разів більше її потримати, ніж вони.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28973
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 23:47

Пора отменять это "только по специальности" для силовиков, при том еще позавчера. Почему всех призывают куда пошлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 16 чер, 2024 23:50, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22592
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 23:49

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:178 тыс. военных пенсионеров до 60 - это мало? Плюс еще менты... На фронте сейчас 300 тыс. человек. И многие оружие взяли в руки впервые на учебке, у многих проблемы со здоровьем. Было бы неплохое пополнение...

Читати вміємо?
178 -- це з ментами, СБУ, погранцями, мчс, держохоронцями і т.д.
І з цих 178 -- більшість 50+.
Хворі, інваліди, по догляду, і т.д.

5+ тис. саме воєнпенсів вже мобілізовано. І мобілізують далі.

Написано военные, менты - это не военные. Ну, да 50+ хвори все, а пропахавший всю жизнь грузчик или тракторист 50+ здоров как конь.
5 тыс. из 178 - что-то негусто. И то непонятно, откуда эта цифра.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22592
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 23:57

  hxbbgaf написав:Пора отменять это "только по специальности" для силовиков, при том еще позавчера. Почему всех призывают куда пришлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то!

Задовбав...

Давай за мене спробуй провести підготовки і регламентні роботи на Мі-6, 8, 24; Ка--25, 27; Ан-12, 26, 72; Су-25, 27, 24; Міг29, Ту-142 (95); Іл-38.
Або спробуй навчати китайців, в'єтнамців, африканців, туркменів, офіцерів-слухачів, курсантів.

І читай інших...
Навіть пілотів призначають начальниками розвідки в піхоту...
Але не кулеметниками. Про що і була мова -- про призначення на посади рядового і сержантського складу.
До цього ще не дійшли.

Капець. Ні фіга не знає, навіть тексту Присяги, а генерить дурню потоками.
detroytred
 
Повідомлень: 28973
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:02

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:178 тыс. военных пенсионеров до 60 - это мало? Плюс еще менты... На фронте сейчас 300 тыс. человек. И многие оружие взяли в руки впервые на учебке, у многих проблемы со здоровьем. Было бы неплохое пополнение...

Читати вміємо?
178 -- це з ментами, СБУ, погранцями, мчс, держохоронцями і т.д.
І з цих 178 -- більшість 50+.
Хворі, інваліди, по догляду, і т.д.

5+ тис. саме воєнпенсів вже мобілізовано. І мобілізують далі.

Написано военные, менты - это не военные. Ну, да 50+ хвори все, а пропахавший всю жизнь грузчик или тракторист 50+ здоров как конь.
5 тыс. из 178 - что-то негусто. И то непонятно, откуда эта цифра.

Де написано? Вказуй.

Якщо не можеш знайти, то тобі знайшли і пояснили. Ти хоча б прочитати зумій. Та подякувати.

178 -- це всі, хто отримує пенсію по закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців та інших категорій.
За цим законом отримують пенсії поліція і т.д.
Втретє тобі, саме тобі про це пояснюється.

5 + тис. і саме воєнпенсів (ЗСУ) -- це цифра від ГШ (чи МО) офіційна відповідь на запит.
Яка їх частка в 178 тис. -- ?

Познач: про розовощоких гречкосіїв 50+ ніхто не каже і не казав, а про 50+ воєнпенсів розовощоких -- голосиш ти і Ко.
Різницю бачиш?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2024 00:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28973
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:07

flyman

тому іти воювати мають рядові Успіхи, які ні дня не служили навіть срочки.


Не тільки. Ще флаймани. Не зробив бойового робота за себе - марш в окоп. Окоп буде повний води., так що безкозирку оту свою («Горяч») бери, будеш кораблі водити :D
Hotab
 
Повідомлень: 12494
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 8681868286838684>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 48788
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 208846
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 674044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5477)
16.06.2024 23:28
Ринок ОВДП (6381)
16.06.2024 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.