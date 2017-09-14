|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 16 чер, 2024 23:40
detroytred написав:
Вкотре: підстави, аргументи, претензії.
Набридло спростувати ваші голослівні випади.
а мне показалось наоборот вам это нравится.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23759
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3354 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 16 чер, 2024 23:41
hxbbgaf написав: flyman написав: detroytred написав:
Гречкосії не схотіли обов'язкової строкової служби... Щоб засвоїти в мирний час посади рядових.
Тепер засвоюють по ходу під час війни.
Тобто це в гречкосіїв не пройшла халява, бо сталася війна.
ти брєдішь
+++
После службы вроде как тоже не рядовые уже. Вобщем, бред несет.
И только он в шоколаде. Воевать не собирается. Вместе с хотабом и другими розовощекими.
А хто після служби?
Генерали?)))
Рядові,сержанти.
Рядовий і сержантський склад.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28973
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2024 23:43
fox767676 написав: hxbbgaf написав:
Так была служба, никто ее не отменял (на полгода, кажется, отменили при янеке и опять вернули). И не "гречкосеи", а марионетки кремля ее отменяли.
скорочували все, не гречклсіїї і не агенти. ще за кучми-ющенка
у другій половині 2000-х щоб до армії піти ще й грощі приплачували
це ті що дуже хотіли потім йти в силові структури вищим сортом
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35357
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 16 чер, 2024 23:43
Насколько я знаю, и капитаны есть после службы. Еще говорили, капитан никогда не станет майором.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22592
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 чер, 2024 23:45
hxbbgaf написав:
178 тыс. военных пенсионеров до 60 - это мало? Плюс еще менты... На фронте сейчас 300 тыс. человек. И многие оружие взяли в руки впервые на учебке, у многих проблемы со здоровьем. Было бы неплохое пополнение...
Читати вміємо?
178 -- це з ментами, СБУ, погранцями, мчс, держохоронцями і т.д.
І з цих 178 -- більшість 50+.
Хворі, інваліди, по догляду, і т.д.
5+ тис. саме воєнпенсів вже мобілізовано. І мобілізують далі.
І багато з них зброю тримали також лише курсантами...
Тобто ти в учебці можеш лише за три дні в десятки разів більше її потримати, ніж вони.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 16 чер, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28973
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2024 23:47
Пора отменять это "только по специальности" для силовиков, при том еще позавчера. Почему всех призывают куда пошлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то!
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 16 чер, 2024 23:50, всього редагувалось 1 раз.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22592
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 чер, 2024 23:49
detroytred написав: hxbbgaf написав:
178 тыс. военных пенсионеров до 60 - это мало? Плюс еще менты... На фронте сейчас 300 тыс. человек. И многие оружие взяли в руки впервые на учебке, у многих проблемы со здоровьем. Было бы неплохое пополнение...
Читати вміємо?
178 -- це з ментами, СБУ, погранцями, мчс, держохоронцями і т.д.
І з цих 178 -- більшість 50+.
Хворі, інваліди, по догляду, і т.д.
5+ тис. саме воєнпенсів вже мобілізовано. І мобілізують далі.
Написано военные, менты - это не военные. Ну, да 50+ хвори все, а пропахавший всю жизнь грузчик или тракторист 50+ здоров как конь.
5 тыс. из 178 - что-то негусто. И то непонятно, откуда эта цифра.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22592
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 чер, 2024 23:57
hxbbgaf написав:
Пора отменять это "только по специальности" для силовиков, при том еще позавчера. Почему всех призывают куда пришлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то!
Задовбав...
Давай за мене спробуй провести підготовки і регламентні роботи на Мі-6, 8, 24; Ка--25, 27; Ан-12, 26, 72; Су-25, 27, 24; Міг29, Ту-142 (95); Іл-38.
Або спробуй навчати китайців, в'єтнамців, африканців, туркменів, офіцерів-слухачів, курсантів.
І читай інших...
Навіть пілотів призначають начальниками розвідки в піхоту...
Але не кулеметниками. Про що і була мова -- про призначення на посади рядового і сержантського складу.
До цього ще не дійшли.
Капець. Ні фіга не знає, навіть тексту Присяги, а генерить дурню потоками.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28973
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 00:02
hxbbgaf написав: detroytred написав: hxbbgaf написав:
178 тыс. военных пенсионеров до 60 - это мало? Плюс еще менты... На фронте сейчас 300 тыс. человек. И многие оружие взяли в руки впервые на учебке, у многих проблемы со здоровьем. Было бы неплохое пополнение...
Читати вміємо?
178 -- це з ментами, СБУ, погранцями, мчс, держохоронцями і т.д.
І з цих 178 -- більшість 50+.
Хворі, інваліди, по догляду, і т.д.
5+ тис. саме воєнпенсів вже мобілізовано. І мобілізують далі.
Написано военные, менты - это не военные. Ну, да 50+ хвори все, а пропахавший всю жизнь грузчик или тракторист 50+ здоров как конь.
5 тыс. из 178 - что-то негусто. И то непонятно, откуда эта цифра.
Де написано? Вказуй.
Якщо не можеш знайти, то тобі знайшли і пояснили. Ти хоча б прочитати зумій. Та подякувати.
178 -- це всі, хто отримує пенсію по закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців та інших категорій.
За цим законом отримують пенсії поліція і т.д.
Втретє тобі, саме тобі про це пояснюється.
5 + тис. і саме воєнпенсів (ЗСУ) -- це цифра від ГШ (чи МО) офіційна відповідь на запит.
Яка їх частка в 178 тис. -- ?
Познач: про розовощоких гречкосіїв 50+ ніхто не каже і не казав, а про 50+ воєнпенсів розовощоких -- голосиш ти і Ко.
Різницю бачиш?
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 17 чер, 2024 00:07, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28973
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 00:07
flyman
тому іти воювати мають рядові Успіхи, які ні дня не служили навіть срочки.
Не тільки. Ще флаймани. Не зробив бойового робота за себе - марш в окоп. Окоп буде повний води., так що безкозирку оту свою («Горяч») бери, будеш кораблі водити
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12494
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 2242 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11
|48788
|
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
|
|1493
|208846
|
|
|6076
|674046
|
|