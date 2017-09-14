Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 чер, 2024 00:09
По состоянию на теперь, в Украине 367 644 военных пенсионеров. Из них, моложе 60 лет – 177 181 человек
Сколько еще ментов, никто нигде и не пишет, наверное, не меньше.
Ну, да, все такие мастера, только почему-то сидят дома жуют попкорн вместо того, то проводить те "работы с МИ-8" и т.д.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 00:11
Hotab написав: flyman тому іти воювати мають рядові Успіхи, які ні дня не служили навіть срочки.
Не тільки. Ще флаймани. Не зробив бойового робота за себе - марш в окоп. Окоп буде повний води., так що безкозирку оту свою («Горяч») бери, будеш кораблі водити
Так оно и есть. Люди реально простужаются, умирают или на всю жизнь калеками, даже если не снаряд и не пуля, но ваши смайлики говорят сами за себя.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 00:13
Название ветки:
Напад росії і білорусі на Україну Основная тема сейчас: Ухылянты, мобилизация и стеб на эти темы. То есть, собственно о самой войне и фронте больше ничего на ветке не осталось
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Додано: Пон 17 чер, 2024 00:15
Усипіть хтось невмєняємого))
В Україні понад 200 тисяч колишніх військових і правоохоронців. Чому вони не на фронті? ……. в Україні налічується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які нині не у лавах ЗСУ і які не працюють узагалі. Водночас тих, кому ще нема 60- ти і які служать у війську, — 21 тисяча осіб. ……. Крім того, варто брати до уваги вік тих 156 тисяч військових на пенсії, які не служать у війську і які не працюють. Дивіться, за даними комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, тих, кому до 45 років, — трохи більше як 3760 осіб. Водночас тих, кому 46 — 50 років, — майже 35,5 тисячі, тих, кому 51 — 55 років, — близько 58 тисяч, і тих, кому 56 — 60 років, — майже 60 тисяч осіб. Тобто більшість старшого віку. https://expres.online/spetstema-2/v-ukr ... -na-fronti
И на всякий случай повторю для отбитого на всю голову:
Те кому до 45 и он на пенсии в 2024 году - это инвалиды войны или по семейным за котом. По другому никак
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Hotab
в Пон 17 чер, 2024 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 00:18
В одной статье 178, в другой 156, что-то у меня к этим цифрам уже нет доверия.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 00:21
hxbbgaf написав:
В одной статье 178, в другой 156, что-то у меня к этим цифрам уже нет доверия.
Это дислексия. Или ты в математике плох. Сложи 156 и 22 тысячи которые где-то таки служат.
Hotab
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