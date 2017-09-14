В Україні понад 200 тисяч колишніх військових і правоохоронців. Чому вони не на фронті? …….
в Україні налічується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які нині не у лавах ЗСУ і які не працюють узагалі. Водночас тих, кому ще нема 60- ти і які служать у війську, — 21 тисяча осіб.
……. Крім того, варто брати до уваги вік тих 156 тисяч військових на пенсії, які не служать у війську і які не працюють. Дивіться, за даними комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, тих, кому до 45 років, — трохи більше як 3760 осіб. Водночас тих, кому 46 — 50 років, — майже 35,5 тисячі, тих, кому 51 — 55 років, — близько 58 тисяч, і тих, кому 56 — 60 років, — майже 60 тисяч осіб. Тобто більшість старшого віку.
hxbbgaf написав:В одной статье 178, в другой 156, что-то у меня к этим цифрам уже нет доверия.
Это дислексия. Или ты в математике плох. Сложи 156 и 22 тысячи которые где-то таки служат.
Вона как, да? Ходил дурачком, кукарекав тут о «миллионе пенсов-силовиков», а по факту 156 тыс без дела шарится , из них 100+ это за 50 лет. И в этой цифры без рук-ног, больные , хромые, и по уходу за детьми-инвалидами, или мамами такими же. Пшик , как и все что нес тут многосогласный. ))))