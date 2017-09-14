Додано: Пон 17 чер, 2024 00:15

Усипіть хтось невмєняємого))В Україні понад 200 тисяч колишніх військових. Чому вони не на фронті?…….в Україні налічується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які нині не у лавах ЗСУ і які не працюють узагалі. Водночас тих, кому ще нема 60- ти і які служать у війську, — 21 тисяча осіб.…….Крім того, варто брати до уваги вік тих 156 тисяч військових на пенсії, які не служать у війську і які не працюють. Дивіться, за даними комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, тих, кому до 45 років, — трохи більше як 3760 осіб. Водночас тих, кому 46 — 50 років, — майже 35,5 тисячі, тих, кому 51 — 55 років, — близько 58 тисяч, і тих, кому 56 — 60 років, — майже 60 тисяч осіб. Тобто більшість старшого віку.И на всякий случай повторю для отбитого на всю голову:Те кому до 45 и он на пенсии в 2024 году - это инвалиды войны или по семейным за котом. По другому никак