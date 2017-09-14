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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 86828683868486858686>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:09

По состоянию на теперь, в Украине 367 644 военных пенсионеров. Из них, моложе 60 лет – 177 181 человек

Сколько еще ментов, никто нигде и не пишет, наверное, не меньше.

Ну, да, все такие мастера, только почему-то сидят дома жуют попкорн вместо того, то проводить те "работы с МИ-8" и т.д.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:11

  Hotab написав:flyman

тому іти воювати мають рядові Успіхи, які ні дня не служили навіть срочки.


Не тільки. Ще флаймани. Не зробив бойового робота за себе - марш в окоп. Окоп буде повний води., так що безкозирку оту свою («Горяч») бери, будеш кораблі водити :D


Так оно и есть. Люди реально простужаются, умирают или на всю жизнь калеками, даже если не снаряд и не пуля, но ваши смайлики говорят сами за себя. :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:13

Название ветки:
Напад росії і білорусі на Україну
Основная тема сейчас:
Ухылянты, мобилизация и стеб на эти темы.
То есть, собственно о самой войне и фронте больше ничего на ветке не осталось
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Усипіть хтось невмєняємого))



В Україні понад 200 тисяч колишніх військових і правоохоронців. Чому вони не на фронті?
…….

в Україні налічується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які нині не у лавах ЗСУ і які не працюють узагалі. Водночас тих, кому ще нема 60- ти і які служать у війську, — 21 тисяча осіб.

…….
Крім того, варто брати до уваги вік тих 156 тисяч військових на пенсії, які не служать у війську і які не працюють. Дивіться, за даними комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, тих, кому до 45 років, — трохи більше як 3760 осіб. Водночас тих, кому 46 — 50 років, — майже 35,5 тисячі, тих, кому 51 — 55 років, — близько 58 тисяч, і тих, кому 56 — 60 років, — майже 60 тисяч осіб. Тобто більшість старшого віку.


https://expres.online/spetstema-2/v-ukr ... -na-fronti



И на всякий случай повторю для отбитого на всю голову:
Те кому до 45 и он на пенсии в 2024 году - это инвалиды войны или по семейным за котом. По другому никак
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 чер, 2024 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:18

В одной статье 178, в другой 156, что-то у меня к этим цифрам уже нет доверия.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:21

  hxbbgaf написав:В одной статье 178, в другой 156, что-то у меня к этим цифрам уже нет доверия.

Это дислексия. Или ты в математике плох. Сложи 156 и 22 тысячи которые где-то таки служат.

Вона как, да?
Ходил дурачком, кукарекав тут о «миллионе пенсов-силовиков», а по факту 156 тыс без дела шарится , из них 120 тыс это за 50 лет. И в этой цифры (-156 тыс) есть без рук-ног, больные , хромые, и по уходу за детьми-инвалидами, или мамами такими же.
Пшик , как и все что нес тут многосогласный. ))))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 чер, 2024 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:32

  hxbbgaf написав:
По состоянию на теперь, в Украине 367 644 военных пенсионеров. Из них, моложе 60 лет – 177 181 человек

Сколько еще ментов, никто нигде и не пишет, наверное, не меньше.

Ну, да, все такие мастера, только почему-то сидят дома жуют попкорн вместо того, то проводить те "работы с МИ-8" и т.д.


Тебе торкаються лише справи з рядовим і сержантським складом.
Навіщо хочеш ще з офіцерським голову морочити?

Тобі ж пояснив вже: призвуть, то підуть. Нікуди не дінуться.
Але не забувай нюанс: воєнпенсу буде сплачуватися і пенсія, і грошове забезпечення за нову службу. До того ж згідно порядку проходження вслужби можна призначати не нижче, ніж на дві категорії.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:38

Числятся где-то, договорились, чтоб ставка шла, наверняка. Мобилизированы 5, выходит, а еще 17 "где-то служат".
Понятно, с таким законом вряд ли призовут, что призвать могут только по специальности. А если специальность командир полка, красящего траву, или отставной козы барабанщик, кум и сват генерала, то понятно, в войну нужны другие специальности - наводчик, пехотинец, стрелок...
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 17 чер, 2024 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:43

  Hotab написав:Усипіть хтось невмєняємого))

[i]

В Україні понад 200 тисяч колишніх військових і правоохоронців. Чому вони не на фронті?


что такое тогда цифра "понад 200", если 156 или 178 - это военные до 60, а 367 тыс. всего военные?
По состоянию на теперь, в Украине 367 644 военных пенсионеров. Из них, моложе 60 лет – 177 181 человек


Я так понимаю, "понад 200" - это не все, а кому до 60, только военные плюс менты? Иначе вообще никакой логики? Но конкретной цифры не называется, понад 200 - это может быть и 299.

Короче, какие-то мутки с цифрами.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 17 чер, 2024 00:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:44

  detroytred написав:Тебе торкаються лише справи з рядовим і сержантським складом.
Навіщо хочеш ще з офіцерським голову морочити?

Тобі ж пояснив вже: призвуть, то підуть. Нікуди не дінуться.
Але не забувай нюанс: воєнпенсу буде сплачуватися і пенсія, і грошове забезпечення за нову службу. До того ж згідно порядку проходження вслужби можна призначати не нижче, ніж на дві категорії.


Это все надо отменять в военное время - всем одни правила! Опять с другого теста.
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