В Україні понад 200 тисяч колишніх військових і правоохоронців. Чому вони не на фронті? …….
в Україні налічується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які нині не у лавах ЗСУ і які не працюють узагалі. Водночас тих, кому ще нема 60- ти і які служать у війську, — 21 тисяча осіб.
……. Крім того, варто брати до уваги вік тих 156 тисяч військових на пенсії, які не служать у війську і які не працюють. Дивіться, за даними комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, тих, кому до 45 років, — трохи більше як 3760 осіб. Водночас тих, кому 46 — 50 років, — майже 35,5 тисячі, тих, кому 51 — 55 років, — близько 58 тисяч, і тих, кому 56 — 60 років, — майже 60 тисяч осіб. Тобто більшість старшого віку.
hxbbgaf написав:В одной статье 178, в другой 156, что-то у меня к этим цифрам уже нет доверия.
Это дислексия. Или ты в математике плох. Сложи 156 и 22 тысячи которые где-то таки служат.
Вона как, да? Ходил дурачком, кукарекав тут о «миллионе пенсов-силовиков», а по факту 156 тыс без дела шарится , из них 120 тыс это за 50 лет. И в этой цифры (-156 тыс) есть без рук-ног, больные , хромые, и по уходу за детьми-инвалидами, или мамами такими же. Пшик , как и все что нес тут многосогласный. ))))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 чер, 2024 00:34, всього редагувалось 1 раз.
По состоянию на теперь, в Украине 367 644 военных пенсионеров. Из них, моложе 60 лет – 177 181 человек
Сколько еще ментов, никто нигде и не пишет, наверное, не меньше.
Ну, да, все такие мастера, только почему-то сидят дома жуют попкорн вместо того, то проводить те "работы с МИ-8" и т.д.
Тебе торкаються лише справи з рядовим і сержантським складом. Навіщо хочеш ще з офіцерським голову морочити?
Тобі ж пояснив вже: призвуть, то підуть. Нікуди не дінуться. Але не забувай нюанс: воєнпенсу буде сплачуватися і пенсія, і грошове забезпечення за нову службу. До того ж згідно порядку проходження вслужби можна призначати не нижче, ніж на дві категорії.
Числятся где-то, договорились, чтоб ставка шла, наверняка. Мобилизированы 5, выходит, а еще 17 "где-то служат". Понятно, с таким законом вряд ли призовут, что призвать могут только по специальности. А если специальность командир полка, красящего траву, или отставной козы барабанщик, кум и сват генерала, то понятно, в войну нужны другие специальности - наводчик, пехотинец, стрелок...
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 17 чер, 2024 00:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тебе торкаються лише справи з рядовим і сержантським складом. Навіщо хочеш ще з офіцерським голову морочити?
Тобі ж пояснив вже: призвуть, то підуть. Нікуди не дінуться. Але не забувай нюанс: воєнпенсу буде сплачуватися і пенсія, і грошове забезпечення за нову службу. До того ж згідно порядку проходження вслужби можна призначати не нижче, ніж на дві категорії.
Это все надо отменять в военное время - всем одни правила! Опять с другого теста.