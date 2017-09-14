Додано: Пон 17 чер, 2024 01:06



остальные, вероятно, хотят и не воевать и УБД получить.





Иди и ты туда. Все эти структуры сейчас набирают. До единой. Включая патрульную полицию твою любимую.Ааааа, ты ж косил от армии, непрыдатный в мирное время. Ну тогда сори, в окоп!!Некоторые рассуждения, а сколько вообще до широкомасштабногомогло ежегодно уходить на пенсию?ЗСУ в 2022 году имело около 200 тыс военнослужащих. Можно найти точную цифру, но офицеров (а именно они доходят до финиша , до пенсии, ибо контрактник - солдат это очень редко, это просто краснокнижный пенс) там будет вряд ли больше 40 тысяч,Эти 40 тысяч размазаны по всем возрастам от возраста 22 года (выпускник) до 45+ (старший офицер ). Причем молодых офицеров в армии всегда больше, чем старых, банально отсеиваются на полпути.Так тогда вопрос, а сколько ежегодно из ЗСУ могли уволиться офицеров с пенсией? Тысяча в год?Тогда сколько их есть в возрастной группе 45-60 лет? Тысяч 25–30 будет? Вместе с больными и ухаживающими «за котом»? Так о чем тогда разговор?