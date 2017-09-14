Числятся где-то, договорились, чтоб ставка шла, наверняка. Мобилизированы 5, выходит, а еще 17 "где-то служат".
Ну понемногу ты начал разбираться в цифрах. Миллиона уже нет? Ну хорошо, идем далее.
Так как 178 тысяч - это все силовики до 60 лет , вместе с СБУ, Ментами, погрануами, то соответсвенно по мобилизации те кто из ЗСУ , пошли в ЗСУ (5 тыс), а кто из погранцов - пошли к себе, менты - к себе мобилизовались, нацгвардия к себе. Всего из 178 (до 60 лет) ушло 22 тысячи. У тебя хоть ПТУ есть за плечами? Ты очень тупой, честно. Без обид.
Это все надо отменять в военное время - всем одни правила!
Кто ж против то? Если из 178 тыс - 22 пошли служить по мобилизации, то сколько согласно «всех по одному правилу» надо из 10 млн гречкосеев отправить в армию, погранцы (набирают), полицию (набирают) , нацгвардию (набирают)? А, я забыл, ты в математике не очень. Ну попроси кого-то.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 чер, 2024 00:52, всього редагувалось 3 разів.
hxbbgaf написав:Числятся где-то, договорились, чтоб ставка шла, наверняка. Мобилизированы 5, выходит, а еще 17 "где-то служат". Понятно, с таким законом вряд ли призовут, что призвать могут только по специальности. А если специальность командир полка, красящего траву, то понятно, в войну нужны другие специальности - наводчик, пехотинец, стрелок...
З якої стелі?
І призивають не завжди згідно ВОС. І перенавчають на інші спеціальності. Така ж петрушка, як і з рядовими, сержантами. Тільки рідше. Бо примушувати командира і рядових-сержантів -- є різниця.
detroytred написав:Тебе торкаються лише справи з рядовим і сержантським складом. Навіщо хочеш ще з офіцерським голову морочити?
Тобі ж пояснив вже: призвуть, то підуть. Нікуди не дінуться. Але не забувай нюанс: воєнпенсу буде сплачуватися і пенсія, і грошове забезпечення за нову службу. До того ж згідно порядку проходження вслужби можна призначати не нижче, ніж на дві категорії.
Это все надо отменять в военное время - всем одни правила! Опять с другого теста.
Угу. Потім отакий вумник в ТЦК мобістом потрапить і такого наворотить...
Саме для цього мабуть і є отакий захист від дурня. Нагадую: армія -- це місце не досягнення найбільшої ефективності, а жертвування цим в угоду, щоб гіршого не наворотили з отією фактично безмежною владою розпоряджатися безумовно кимось.
Вперед. Спробуйте поекспериментувати - відмінити. Цікаво буде побачити результат.
Ще Статути відміни. Там теж по категоріях усе. Начальник-підлеглі. По посадам і по званням. Сорти)) Заміни на всі рівні.... совьєт солдатських чогось.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2024 01:00, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Числятся где-то, договорились, Бо примушувати командира і рядових-сержантів -- є різниця.
Да, наверное, есть такие командиры, которые на фронт не хотят и вообще мобилизироваться не хотят, только дай кем-то покомандовать, таким надо рога обламывать. Вот тут бы ТЦКшники с боевым опытом и понадобились, а не с эпилептиками.
sashaqbl написав:............. Ще трохи зради - по 402 наказу зараз людину майже не реально списати. Через це ВЛК в них частину виловлених просто відпускає без жодних докуменів. І потім знову ловлять... Так що ще не факт, що муха з першого разу піде на полігон
Могу подтвердить. Человек приходит на ВЛК. У него реально недавно было повреждение мениска. Есть все соответствующие справки. Хирург на ВЛК: "Та ладно, ты всё эти справки купил. Годен". Случайно присутствовал при разговоре 2 врачей. Одна из них работает в ВЛК: "Недавно нас собирали и инструктировали - всем раненым писать "годен". Ну, я думаю, здесь некоторое преувеличение - с ампутациями вряд ли напишут, но тем не менее.
остальные, вероятно, хотят и не воевать и УБД получить.
Иди и ты туда. Все эти структуры сейчас набирают. До единой. Включая патрульную полицию твою любимую. Ааааа, ты ж косил от армии, непрыдатный в мирное время. Ну тогда сори, в окоп!!
Некоторые рассуждения, а сколько вообще до широкомасштабного именно из ЗСУ могло ежегодно уходить на пенсию?
ЗСУ в 2022 году имело около 200 тыс военнослужащих. Можно найти точную цифру, но офицеров (а именно они доходят до финиша , до пенсии, ибо контрактник - солдат это очень редко, это просто краснокнижный пенс) там будет вряд ли больше 40 тысяч, Эти 40 тысяч размазаны по всем возрастам от возраста 22 года (выпускник) до 45+ (старший офицер ). Причем молодых офицеров в армии всегда больше, чем старых, банально отсеиваются на полпути. Так тогда вопрос, а сколько ежегодно из ЗСУ могли уволиться офицеров с пенсией? Тысяча в год? Тогда сколько их есть в возрастной группе 45-60 лет? Тысяч 25–30 будет? Вместе с больными и ухаживающими «за котом»? Так о чем тогда разговор?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 чер, 2024 01:25, всього редагувалось 1 раз.