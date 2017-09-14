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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8683868486858686>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:46

hxbbgaf

Числятся где-то, договорились, чтоб ставка шла, наверняка. Мобилизированы 5, выходит, а еще 17 "где-то служат".


Ну понемногу ты начал разбираться в цифрах. Миллиона уже нет? Ну хорошо, идем далее.

Так как 178 тысяч - это все силовики до 60 лет , вместе с СБУ, Ментами, погрануами, то соответсвенно по мобилизации те кто из ЗСУ , пошли в ЗСУ (5 тыс), а кто из погранцов - пошли к себе, менты - к себе мобилизовались, нацгвардия к себе.
Всего из 178 (до 60 лет) ушло 22 тысячи.
У тебя хоть ПТУ есть за плечами? Ты очень тупой, честно. Без обид.



Это все надо отменять в военное время - всем одни правила!



Кто ж против то? Если из 178 тыс - 22 пошли служить по мобилизации, то сколько согласно «всех по одному правилу» надо из 10 млн гречкосеев отправить в армию, погранцы (набирают), полицию (набирают) , нацгвардию (набирают)? :lol:
А, я забыл, ты в математике не очень. Ну попроси кого-то. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 чер, 2024 00:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:49

  hxbbgaf написав:Числятся где-то, договорились, чтоб ставка шла, наверняка. Мобилизированы 5, выходит, а еще 17 "где-то служат".
Понятно, с таким законом вряд ли призовут, что призвать могут только по специальности. А если специальность командир полка, красящего траву, то понятно, в войну нужны другие специальности - наводчик, пехотинец, стрелок...

З якої стелі?

І призивають не завжди згідно ВОС.
І перенавчають на інші спеціальності.
Така ж петрушка, як і з рядовими, сержантами.
Тільки рідше.
Бо примушувати командира і рядових-сержантів -- є різниця.

Не переймайся за інших...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:54

Откуда тогда цифра "понад 200"?
Речь шла о том, что 5000 всего мобилизированы.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:56

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав:Тебе торкаються лише справи з рядовим і сержантським складом.
Навіщо хочеш ще з офіцерським голову морочити?

Тобі ж пояснив вже: призвуть, то підуть. Нікуди не дінуться.
Але не забувай нюанс: воєнпенсу буде сплачуватися і пенсія, і грошове забезпечення за нову службу. До того ж згідно порядку проходження вслужби можна призначати не нижче, ніж на дві категорії.


Это все надо отменять в военное время - всем одни правила! Опять с другого теста.

Угу.
Потім отакий вумник в ТЦК мобістом потрапить і такого наворотить...

Саме для цього мабуть і є отакий захист від дурня.
Нагадую: армія -- це місце не досягнення найбільшої ефективності, а жертвування цим в угоду, щоб гіршого не наворотили з отією фактично безмежною владою розпоряджатися безумовно кимось.

Вперед. Спробуйте поекспериментувати - відмінити. Цікаво буде побачити результат.

Ще Статути відміни. Там теж по категоріях усе. Начальник-підлеглі. По посадам і по званням. Сорти))
Заміни на всі рівні.... совьєт солдатських чогось.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2024 01:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:57

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Числятся где-то, договорились,
Бо примушувати командира і рядових-сержантів -- є різниця.

Да, наверное, есть такие командиры, которые на фронт не хотят и вообще мобилизироваться не хотят, только дай кем-то покомандовать, таким надо рога обламывать. Вот тут бы ТЦКшники с боевым опытом и понадобились, а не с эпилептиками.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:59

Trump threatens to cut US aid to Ukraine quickly if reelected
https://www.politico.eu/article/donald- ... tion-2024/

Трамп погрожує скасувати допомогу Україні в разі перемоги.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:01

hxbbgaf


Речь шла о том, что 5000 всего мобилизированы.


Ты реально дебил, или что?
Уже несколько месяцев мусолят. 5т пошло в ЗСУ именно. А 17 в другие силовые мобилизовались.
Не потому ли, что и в цифре 178 тысяч именно пенсов ЗСУ там меньшинство?
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:03

Что такое "понад 200 тис." тогда?
То понятно, мобилизированы 5, остальные, вероятно, хотят и не воевать и УБД получить.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:04

  sashaqbl написав:.............
Ще трохи зради - по 402 наказу зараз людину майже не реально списати. Через це ВЛК в них частину виловлених просто відпускає без жодних докуменів. І потім знову ловлять...
Так що ще не факт, що муха з першого разу піде на полігон

Могу подтвердить.
Человек приходит на ВЛК. У него реально недавно было повреждение мениска. Есть все соответствующие справки. Хирург на ВЛК: "Та ладно, ты всё эти справки купил. Годен".
Случайно присутствовал при разговоре 2 врачей. Одна из них работает в ВЛК: "Недавно нас собирали и инструктировали - всем раненым писать "годен". Ну, я думаю, здесь некоторое преувеличение - с ампутациями вряд ли напишут, но тем не менее.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:06

hxbbgaf


остальные, вероятно, хотят и не воевать и УБД получить.


Иди и ты туда. Все эти структуры сейчас набирают. До единой. Включая патрульную полицию твою любимую. :lol:
Ааааа, ты ж косил от армии, непрыдатный в мирное время. Ну тогда сори, в окоп!! :mrgreen:

Некоторые рассуждения, а сколько вообще до широкомасштабного именно из ЗСУ могло ежегодно уходить на пенсию?

ЗСУ в 2022 году имело около 200 тыс военнослужащих. Можно найти точную цифру, но офицеров (а именно они доходят до финиша , до пенсии, ибо контрактник - солдат это очень редко, это просто краснокнижный пенс) там будет вряд ли больше 40 тысяч,
Эти 40 тысяч размазаны по всем возрастам от возраста 22 года (выпускник) до 45+ (старший офицер ). Причем молодых офицеров в армии всегда больше, чем старых, банально отсеиваются на полпути.
Так тогда вопрос, а сколько ежегодно из ЗСУ могли уволиться офицеров с пенсией? Тысяча в год?
Тогда сколько их есть в возрастной группе 45-60 лет? Тысяч 25–30 будет? Вместе с больными и ухаживающими «за котом»? Так о чем тогда разговор?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 чер, 2024 01:25, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 8683868486858686>
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