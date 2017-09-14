Додано: Пон 17 чер, 2024 01:23

Эти силовые пенсы и им подобные блатные здесь оторвались от реальности - им пишут, что помощь от Америки может прекратиться, если трампона выберут, что сейчас уже раненных даже годными признают, людей не хватает, но они, если реально не закордоном, а тут сидят, то решили, что всемогуши и бессмертны и то ли путлер их пощадит, то ли служить ему надеятся, то ли думают, что раненые и эпилептики их здоровых быков защитят, а они будут только веселые смайлики с диванов постить, когда сотни людей гибнут каждый день.