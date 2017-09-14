RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8683868486858686
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:14

  Hotab написав:hxbbgaf


остальные, вероятно, хотят и не воевать и УБД получить.


Иди и ты туда. Все эти структуры сейчас набирают. До единой. Включая патрульную полицию твою любимую. :lol:
Ааааа, ты ж косил от армии, непрыдатный в мирное время. Ну тогда сори, в окоп!! :mrgreen:


Тут вон постом выше видел, что писали? Раненых гонят, нахр..на в такой ситуации еще набирать в полицию, когда людей на фронте не хватает? Кумов и сватов туда мостят?
Я никуда не косил и никаких взяток не давал, не надо всех судить по себе.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22602
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:17

  ЛАД написав:Случайно присутствовал при разговоре 2 врачей. Одна из них работает в ВЛК: "Недавно нас собирали и инструктировали - всем раненым писать "годен".


Вот такие "нас проинструктировали" и сделали голодомор и друге ужасные вещи. Вроде бы просто же - поступай по совести а инструктаторов посылай за кораблем, но нет.
Востаннє редагувалось katso в Пон 17 чер, 2024 01:30, всього редагувалось 1 раз.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1152
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:23

Эти силовые пенсы и им подобные блатные здесь оторвались от реальности - им пишут, что помощь от Америки может прекратиться, если трампона выберут, что сейчас уже раненных даже годными признают, людей не хватает, но они, если реально не закордоном, а тут сидят, то решили, что всемогуши и бессмертны и то ли путлер их пощадит, то ли служить ему надеятся, то ли думают, что раненые и эпилептики их здоровых быков защитят, а они будут только веселые смайлики с диванов постить, когда сотни людей гибнут каждый день.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22602
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:29

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf


остальные, вероятно, хотят и не воевать и УБД получить.


Иди и ты туда. Все эти структуры сейчас набирают. До единой. Включая патрульную полицию твою любимую. :lol:
Ааааа, ты ж косил от армии, непрыдатный в мирное время. Ну тогда сори, в окоп!! :mrgreen:


Тут вон постом выше видел, что писали? Раненых гонят, нахр..на в такой ситуации еще набирать в полицию


Чтоб было кому геев охранять от ультраправых, надеюсь все ж видели видео какая их собралась колонна в центре Киева - вот по марафону показали - https://t.me/stranaua/158200 И что-то нет там ни ТЦК с повестками ни ТРО с проверкой документов ни СБУ с контрдиверсионніми мероприятиями, так что там вся надежда только на полицию, вот ее в стране и нужно побольше.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1152
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:29

hxbbgaf

нахр..на в такой ситуации еще набирать в полицию


Ну по тебе, так и школы не надо. Но к счастью мнение таких не только не слушают, а даже на ФУПе на 3 месяца банят.
А раненых будут списывать домой и не будут возвращать в строй, если такие как ты «слегка контуженые без войны» не будут прятаться от фронта.
Hotab
 
Повідомлень: 12499
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:32

  Hotab написав:hxbbgaf

нахр..на в такой ситуации еще набирать в полицию


Ну по тебе, так и школы не надо. Но к счастью мнение таких не только не слушают, а даже на ФУПе на 3 месяца банят.
А раненых будут списывать домой и не будут возвращать в строй, если такие как ты «слегка контуженые без войны» не будут прятаться от фронта.

А чего сам вместо раненных не пойдешь на фронт?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22602
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:37

hxbbgaf

А чего сам вместо раненных не пойдешь на фронт?


С ты чего? Ты ж только в мирное негодный. А счас какое? Так в чем дело? Ты почему не на фронте? У тебя фронт на ФУПе?

Ты ж сказал «общие для всех правила». Ты посчитал %% мобилизированных офицеров? А сколько теперь должно быть бойцов ФУПа мобилизовано? :D
Hotab
 
Повідомлень: 12499
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:42

  flyman написав:
  detroytred написав:Тобто вам схотілося, щоб ми мірялися. Так ще раз кажу -- в нас черги різні. Щоб мірятися.

Так втретє перепитую: звідки ви взяли, що рядовий і сержантський склад повинен ЗАМІСТЬ старшого офіцерського складу служити?
Навіть в ТЦК черги окремі для цих категорій.

Я наївний думав, що воєнний/силовик це, защіщать родіну, до послєднєхо вздоха єслі она в опасностє, а не цмудити її цицю.

Это обязанность каждого гражданина.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29124
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:44

  Hotab написав:hxbbgaf

А чего сам вместо раненных не пойдешь на фронт?


С ты чего? Ты ж только в мирное негодный. А счас какое? Так в чем дело? Ты почему не на фронте? У тебя фронт на ФУПе?

Ты ж сказал «общие для всех правила». Ты посчитал %% мобилизированных офицеров? А сколько теперь должно быть бойцов ФУПа мобилизовано? :D

Ограниченно пригодных, сказали, вызовут повесткой на перекомиссию, у меня написано непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22602
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8683868486858686
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 48843
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 208906
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 674173
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (151)
17.06.2024 01:17
Ринок ОВДП (6381)
16.06.2024 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.