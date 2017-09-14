остальные, вероятно, хотят и не воевать и УБД получить.
Иди и ты туда. Все эти структуры сейчас набирают. До единой. Включая патрульную полицию твою любимую. Ааааа, ты ж косил от армии, непрыдатный в мирное время. Ну тогда сори, в окоп!!
Тут вон постом выше видел, что писали? Раненых гонят, нахр..на в такой ситуации еще набирать в полицию, когда людей на фронте не хватает? Кумов и сватов туда мостят? Я никуда не косил и никаких взяток не давал, не надо всех судить по себе.
Эти силовые пенсы и им подобные блатные здесь оторвались от реальности - им пишут, что помощь от Америки может прекратиться, если трампона выберут, что сейчас уже раненных даже годными признают, людей не хватает, но они, если реально не закордоном, а тут сидят, то решили, что всемогуши и бессмертны и то ли путлер их пощадит, то ли служить ему надеятся, то ли думают, что раненые и эпилептики их здоровых быков защитят, а они будут только веселые смайлики с диванов постить, когда сотни людей гибнут каждый день.
остальные, вероятно, хотят и не воевать и УБД получить.
Иди и ты туда. Все эти структуры сейчас набирают. До единой. Включая патрульную полицию твою любимую. Ааааа, ты ж косил от армии, непрыдатный в мирное время. Ну тогда сори, в окоп!!
Тут вон постом выше видел, что писали? Раненых гонят, нахр..на в такой ситуации еще набирать в полицию
Чтоб было кому геев охранять от ультраправых, надеюсь все ж видели видео какая их собралась колонна в центре Киева - вот по марафону показали - https://t.me/stranaua/158200 И что-то нет там ни ТЦК с повестками ни ТРО с проверкой документов ни СБУ с контрдиверсионніми мероприятиями, так что там вся надежда только на полицию, вот ее в стране и нужно побольше.
Ну по тебе, так и школы не надо. Но к счастью мнение таких не только не слушают, а даже на ФУПе на 3 месяца банят. А раненых будут списывать домой и не будут возвращать в строй, если такие как ты «слегка контуженые без войны» не будут прятаться от фронта.
Ну по тебе, так и школы не надо. Но к счастью мнение таких не только не слушают, а даже на ФУПе на 3 месяца банят. А раненых будут списывать домой и не будут возвращать в строй, если такие как ты «слегка контуженые без войны» не будут прятаться от фронта.