Но сначала 2 слова fox767676"у.
люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например)
а не потому что их тут кормили лучше чем вне
Что сделаешь, жизнь не всегда справедлива. Человеку просто не повезло. Так бывает. Можно посочувствовать. И всё.
Якщо мораль, то апріорі не може бути мови, що треба сплату захисникам підняти
Тут согласен с Hotab"ом. Да мораль говорит, что защищать родину это не о деньгах.Так в первые дни люди и шли в армию не из-за денег. Но общество должно поддерживать мораль. Да, уважением. Но и деньгами тоже. И всех людей уважать не заставишь. А деньги, которые государство платит, - знак уважения и признание важности выполняемой работы.
Впрочем. когда-то писал - думаю, что такие высокие зарплаты ввели для того, чтобы привлечь в армию "диких гусей". То, о чём мечтает Успіх - чтобы здесь воевали иностранные наёмники. Сколько-то приехало, но недостаточно.
У нас не грошей не вистачає, а снарядів. Бо їх нема кому і нема де зробити,
Вообще-то, у нас не хватает и того, и другого. Делать, действительно, некому и негде, но можно было бы купить.
Україна отримає снаряди калібру 152 мм на суму понад 350 мільйонів євро, які будуть виділені з Міжнародного фонду з підтримки України (IFU).
Про це 13 червня оголосило Міністерство оборони Нідерландів
Якщо мораль, то апріорі не може бути, що будуються багатоповерхівки і т.д., а укріплення ні.
Може . Бо бізнес має працювати, щоб було чим воювати. Забрати гроші і автівки можна лише один раз. Вдруге брати буде нічого.
Согласен, что бизнес должен работать.
Но вот чем он должен заниматься...
Так что согласен и с detroytred"ом. Бизнес должен строить укрепления, а не "багатоповерхівки".
Если действительно идёт война за существование государства, а не имитация.
Не нужно иметь 10 аптек на 1 км улицы - по 2-3 аптеки рядом. И цены на одно и то же лекарство могут отличаться и в 2 раза. Можно обойтись меньшим количеством парикмахерских да и ещё много чего. Да, это причинит неудобства, но что ж... Война, ребята.
Кстати, если бы мы сами занялись производством оружия, то это произошло бы само собой - потребовались бы люди в оборонке. И либо всё лишнее (не жизненно необходимое) сократилось само по себе, либо пришлось бы это сделать принудительно (трудовой мобилизацией или др. методами).
Уже писал - меня поразила совершенно мирная жизнь в Черкассах. Но Харьков тоже не далеко ушёл. Война чувствуется только из-за обстрелов и вытекающего из них (уход бизнеса, онлайн-школы и т.д.).
detroytred, пару слов о морали.
"Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом, тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем"
Есть общественная мораль. И есть "моральный закон внутри нас".
Общественная мораль, Вы правы, "вона всюди і для всіх". А вот ""моральный закон внутри нас"... Он у каждого свой, отдельный. И у кого-то он сильнее, у кого-то слабее. Иногда человек поступает вопреки своему "внутреннему закону". Но тогда это его мучает (сильнее или слабее) иной раз и всю жизнь. И этот "моральный закон внутри нас" не даёт многим поступить иначе даже если человек видит, что в обществе многими (в т.ч. и "элитами") моральные законы нарушаются.