|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 17 чер, 2024 06:17
ЛАД написав:
Весёлый вечер...
Сегодня бенефис hxbbgaf
.
Вроде, многосогласный, а оказался многогласный.
15 страниц срача.
Почистят.
Wake up!!! Всех с новой рабочей неделей !!
💪
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12500
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 2242 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 06:44
ЛАД написав:
Но сначала 2 слова fox767676"у.
люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например)
а не потому что их тут кормили лучше чем вне
Что сделаешь, жизнь не всегда справедлива. Человеку просто не повезло. Так бывает. Можно посочувствовать. И всё.
Нет, не все.
Кроме, сочуствия разумно еще и остерегаться.
Если вы попытаетесь применить несправедливость к большой выборке людей, пытяаясь их убить отправляя их на смерть\дискомфортные условия
среди них обязательно найдутся те, кто убьет вас
Лично я остерегаюсь(и всем советую), и всегда был против тотальных целей в войне, в силу не только личного дискомфорта, но и потенциальных угроз социальных катаклизмов.
Хорошего дня.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1667
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 08:03
fox767676 написав: ЛАД написав:
Но сначала 2 слова fox767676"у.
люди могли остаться в силу непреодолимых личных обстоятельств(болеющие родители например)
а не потому что их тут кормили лучше чем вне
Что сделаешь, жизнь не всегда справедлива. Человеку просто не повезло. Так бывает. Можно посочувствовать. И всё.
Нет, не все.
Кроме, сочуствия разумно еще и остерегаться.
Если вы попытаетесь применить несправедливость к большой выборке людей, пытяаясь их убить отправляя их на смерть\дискомфортные условия
среди них обязательно найдутся те, кто убьет вас
Лично я остерегаюсь(и всем советую), и всегда был против тотальных целей в войне, в силу не только личного дискомфорта, но и потенциальных угроз социальных катаклизмов.
Хорошего дня.
ПЕРЕВЕДЕМ написанное .
Слушайте меня !
Если вы будете осуждать то что я НЕ ХОЧУ ни при каких условиях защищать Украину , вас постигнет гнев всех таких же .
Я буду всегда сидеть в стороне и ждать какая власть придет ,потому что стоит тебе вылезти и ты уже не сумеешь обеспечить себе условия .
Мне абсолютно все равно кто прийдет , русские или китайцы -буду лояльным к всему .
Так легче жить .
Под каждым красивым хвостом фазана , скрывается обыкновенная жопа курицы .
Хорошего дня !
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4623
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4118 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 08:09
hxbbgaf написав: detroytred написав:
Тебе торкаються лише справи з рядовим і сержантським складом.
Навіщо хочеш ще з офіцерським голову морочити?
Тобі ж пояснив вже: призвуть, то підуть. Нікуди не дінуться.
Але не забувай нюанс: воєнпенсу буде сплачуватися і пенсія, і грошове забезпечення за нову службу. До того ж згідно порядку проходження вслужби можна призначати не нижче, ніж на дві категорії.
Это все надо отменять в военное время - всем одни правила! Опять с другого теста.
як кліщі впилися в бюджетну сіську і смокчуть в два горла, і не відірвати, хіба хірургічним шляхом, ще й законами поприкривалися, а гречкосіям "Конституція на паузі"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35359
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 17 чер, 2024 08:14
hxbbgaf написав: Hotab написав:hxbbgaf
остальные, вероятно, хотят и не воевать и УБД получить.
Иди и ты туда. Все эти структуры сейчас набирают. До единой. Включая патрульную полицию твою любимую.
Ааааа, ты ж косил от армии, непрыдатный в мирное время. Ну тогда сори, в окоп!!
Тут вон постом выше видел, что писали? Раненых гонят, нахр..на в такой ситуации еще набирать в полицию, когда людей на фронте не хватает? Кумов и сватов туда мостят?
Я никуда не косил и никаких взяток не давал, не надо всех судить по себе.
yama писав, що його не взяли, забракували на медкомісії, там треба здоров"я не таке як в окоп
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35359
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 17 чер, 2024 08:19
Для всіх! Або живемо по Законам або " по поняттях " . Немає в першому випадку якщо ти сплатив податки,донати , від тебе Держава все взяла. Згідно Закону ВСІ жінки та чоловіки ст.65 КУ захищають. Постанови КМУ це другорядне,нижче за Закон. Тому " поняття" я нікому нічого не повинен через відкуп - донати, податки, волонтерство чи контракт на рік не працює. Тут в темі забагато думають на свій лад , тому без пояснень для кого це пояснення. Щиро дякую . 20 сторінок за вихідні читати та аналізувати немає часу.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16945
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 17 чер, 2024 08:23
РФ просунулася до Агрегатного заводу у Вовчанську
Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що близько 200 російських військових, у тому числі загиблих і поранених, зараз ізольовані на Агрегатному заводі після того, як російські сили спробували перетнути річку Вовчу на схід від заводу в невстановлений день і увійшли на завод після того, як потрапили під вогонь з боку українських військових. Російський мілблогер стверджував, що російські війська контролюють «більшу частину» Агрегатного заводу. Інший російський мілблогер заявив у видаленому дописі в Telegram, що російські сили не контролюють завод.
ISW зауважує, що російський диктатор навряд чи буде зацікавлений у добросовісних переговорах в осяжному майбутньому. Це пояснюється тим, що він нещодавно виклав теорію російської перемоги в Україні, яка базується на припущенні, що російські війська здатні нескінченно повзуче наступати на полі бою, щоб пережити підтримку України Заходом.
это то что я говорил вчера. ни рф ни китай не заинтересованы в завершении войны. Отсюда и невыполнимые требования.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 17 чер, 2024 08:35, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23761
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3354 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 17 чер, 2024 08:30
Учасники Саміту миру у Швейцарії переорієнтували міжнародний діалог через маніпуляції диктатора
Так звана «мирна пропозиція» російського диктатора Володимира Путіна, яка прозвучала 14 червня, змогла внести плутанину в мету Глобального саміту миру у Швейцарії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Саміт мав сприяти діалогу для досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права. Однак, на думку аналітиків, іформаційна операція Путіна, метою якої було саботувати саміт, «частково досягла успіху» – замість того, щоб «заручитися міжнародною підтримкою України та залучити ширшу міжнародну спільноту до припинення війни», учасники через маніпуляції диктатора переорієнтували міжнародний діалог на те, що в саміті не бере участь Росія.
ISW зазначає, що Путін спеціально виклав свої вимоги для «мирних» переговорів з Україною за день до початку саміту, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти та підірвати підтримку Заходом законних українських вимог. Аналітики звертають увагу, що нові вимоги Путіна нічим не відрізняються від тих, які він послідовно повторював упродовж усієї війни й до початку повномасштабного вторгнення, і по суті є вимогою «беззастережної капітуляції» України.
«Двоїсті заяви Путіна про його так звану «готовність до переговорів» переорієнтували міжнародний дискурс на те, що Путіна, який не зацікавлений у дотриманні принципів Статуту ООН у своїй завойовницькій війні в Україні, не запросили на конференцію, і що відсутність Путіна на саміті нібито є якимось внутрішнім парадоксом. Це не так», – йдеться у звіті ISW.
Деякі західні офіційні особи визнали, що Росія намагалася підірвати мету саміту і зосередити всі розмови на своїй відсутності. Так, віцепрезидентка США Камала Гарріс наголосила, що «мирна» пропозиція Путіна насправді є закликом до капітуляції України.
За оцінками ISW, російські чиновники зазвичай симулюють інтерес до переговорів у критичні моменти війни, намагаючись вплинути на ухвалення рішень на Заході та домогтися поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.
«Будь-які спроби Заходу змусити Україну вступити в переговори з Росією до того, як Росія відмовиться від своїх геноцидних та імперіалістичних амбіцій в Україні, майже напевно не призведуть до сталого розв’язання конфлікту і лише дадуть Путіну додатковий час для підготовки російської військової машини до майбутнього вторгнення», – підсумували аналітики.
позвали бы их и выслушали какая проблема, в оон же выслушивают. всё равно придёться звать и шо 90 странам летать на саммиты как на работу? имхо солнцеликий хотел увидеть максимальную поддержку, а поскольку у многих стран с рф есть дип отношения, с их делегацией пришлось бы тоже общаться/ужинать/фотографироваться. Зеленский бы такого переноса внимания не пережил..
«До речі, неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з РФ, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій», – сказав Лубінець.
До слова, кількість країн-підписантів спільного комюніке Саміту миру зменшилася з 80 до 78. Зі списку були прибрані Ірак та Йорданія.
Індія не підтримала спільне комюніке Саміту миру, адже вважає, що тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.
то есть с амбициями агрессора нужно считаться и принимать во внимание. Гнилая мораль.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 17 чер, 2024 08:47, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23761
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3354 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 17 чер, 2024 08:39
холява написав:
ПЕРЕВЕДЕМ написанное .
Слушайте меня !
Если вы будете осуждать то что я НЕ ХОЧУ ни при каких условиях защищать Украину , вас постигнет гнев всех таких же .
Я буду всегда сидеть в стороне и ждать какая власть придет ,потому что стоит тебе вылезти и ты уже не сумеешь обеспечить себе условия .
Мне абсолютно все равно кто прийдет , русские или китайцы -буду лояльным к всему .
Так легче жить .
Под каждым красивым хвостом фазана , скрывается обыкновенная жопа курицы .
Хорошего дня !
господи, что ж вас штормит то так
держались же почти месяц
я заметил что всплески вашего негодования в мой адрес неизбежны после того как я пишу что мигрантов необходимо обложить спец.сбором в пользу украинской обороны
вы на содержании племянников-бегунцов ?
Они спонсируют пополнение ваших спиртовых запасов, боитесь остаться без доноров?
Не советую кидаться на людей уверенных в своей правоте, ни копейки ни вам, ни кому не должных - это будет смертельно опасно для вас
можете тренироваться на племянниках, на тех кому доставали липовые справки
на мне точно не надо, молитесь лучше в своем мпц чтобы я не пришел забрать то что мне причитается, то что вы задолжали обществу
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1667
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 08:52
sens написав:
ивемо по Законам або " по поняттях " . Немає в першому випадку якщо ти сплатив податки,донати , від тебе Держава все взяла. Згідно Закону ВСІ жінки та чоловіки ст.65 КУ захищають.
Ну ви ж не захищаєте. Ваші доньки не захищають.
Зручну лазівку для себе знайшли, хай захищають самозайняті підприємці, а не хронічні безробітні та чиновники, а якщо не так, то підняти галас "караул! багаті хочуть відкупитися" Ви то ні платити не збираєтесь, ні воювати. І навіть слово всупереч 1991 сказати не здатні.
Ваша рольова модель зрозуміла - хай підприємці в армії самі собі в армії все купляють, міняють власні квартири,авто та заощадження на зброю. А ви будете латану-перелатану Конституцію з дивана тлумачити. А доньки - в Європі наречених шукати
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1667
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|48985
|
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
|
|1493
|209036
|
|
|6076
|674674
|
|