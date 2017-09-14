sens написав:ивемо по Законам або " по поняттях " . Немає в першому випадку якщо ти сплатив податки,донати , від тебе Держава все взяла. Згідно Закону ВСІ жінки та чоловіки ст.65 КУ захищають.
Ну ви ж не захищаєте. Ваші доньки не захищають. Зручну лазівку для себе знайшли, хай захищають самозайняті підприємці, а не хронічні безробітні та чиновники, а якщо не так, то підняти галас "караул! багаті хочуть відкупитися" Ви то ні платити не збираєтесь, ні воювати. І навіть слово всупереч 1991 сказати не здатні. Ваша рольова модель зрозуміла - хай підприємці в армії самі собі в армії все купляють, міняють власні квартири,авто та заощадження на зброю. А ви будете латану-перелатану Конституцію з дивана тлумачити. А доньки - в Європі наречених шукати
як пише один поізносівшийся младовоєнпенс: "чорнобривців із футовим салямі"
hxbbgaf написав:Числятся где-то, договорились, чтоб ставка шла, наверняка. Мобилизированы 5, выходит, а еще 17 "где-то служат". Понятно, с таким законом вряд ли призовут, что призвать могут только по специальности. А если специальность командир полка, красящего траву, или отставной козы барабанщик, кум и сват генерала, то понятно, в войну нужны другие специальности - наводчик, пехотинец, стрелок...
Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр: Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни. Причини: 1. Підіймають тарифи на електроенергію 2. Дорожчає пальне 3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів) Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%
Бетон написав:Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр: Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни. Причини: 1. Підіймають тарифи на електроенергію 2. Дорожчає пальне 3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів) Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%
Вот глупые, марафон видимо не смотрят
поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є
Бетон написав:Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр: Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни. Причини: 1. Підіймають тарифи на електроенергію 2. Дорожчає пальне 3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів) Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%
Вот глупые, марафон видимо не смотрят
поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є
Скоріш за все є брак замовлень, тому і персонал не потрібен.
Бетон написав:Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр: Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни. Причини: 1. Підіймають тарифи на електроенергію 2. Дорожчає пальне 3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів) Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%
Вот глупые, марафон видимо не смотрят
поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є
Бетон написав:Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр: Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни. Причини: 1. Підіймають тарифи на електроенергію 2. Дорожчає пальне 3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів) Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%
Вот глупые, марафон видимо не смотрят
поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є
Скоріш за все є брак замовлень, тому і персонал не потрібен.
Черга велика. Строк виробництва більший в 2 рази. Ще до відключень виробництво чекав 7..9 днів. На завантаженнях з 9 ранку нема вільних місць для номеру отримання замовлень. Брак персоналу великий. Особливо в виробництво, поразку. А на чпу взагалі не знаю де вони кадри беруть
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 17 чер, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Флер Ау! Згідно чого ганьба? Конкретику чекаю. Може ж дійно чогось не знаю.
Відчеписьтесь, унилий)) Під дурня будете у ТЦК поводитись))
detroytred написав:Якщо ж у вас такі критерії, то І на себе одразу цю ганьбу примірте. Пригадавши не тільки чоловіка, а і скільки жінок пішли в ЗСУ...
Не треба стрілки переводити, пробиваючи чергове дно. Військовий, який ховається вже 10 років від фронту, намагається ганьбити не військовозобов'язаних. Фуу, ганьбище.
Вау-вау. Доктор наук, чекаю аргументів, конкретики, підстав претензій. А не баб'їх голих емоцій. Оце так рівень... Саме оце і є дно.
Вистрибнули з претензіями, ганьбою до мене, а тепер заголосили - відчепись. Замість аргументів. Цирк.
Где-то читал, что презрение - это ненависть, подавленная страхом Можно представить, откуда ненависть. Для мамзели враги - это все, кто не за войну до границ 2013 года. А вот откуда страх? Почему бояться незнакомого военпенса? Загадка