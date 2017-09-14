RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8686868786888689>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 09:49

  fox767676 написав:
  sens написав:ивемо по Законам або " по поняттях " . Немає в першому випадку якщо ти сплатив податки,донати , від тебе Держава все взяла. Згідно Закону ВСІ жінки та чоловіки ст.65 КУ захищають.


Ну ви ж не захищаєте. Ваші доньки не захищають.
Зручну лазівку для себе знайшли, хай захищають самозайняті підприємці, а не хронічні безробітні та чиновники, а якщо не так, то підняти галас "караул! багаті хочуть відкупитися" Ви то ні платити не збираєтесь, ні воювати. І навіть слово всупереч 1991 сказати не здатні.
Ваша рольова модель зрозуміла - хай підприємці в армії самі собі в армії все купляють, міняють власні квартири,авто та заощадження на зброю. А ви будете латану-перелатану Конституцію з дивана тлумачити. А доньки - в Європі наречених шукати

як пише один поізносівшийся младовоєнпенс: "чорнобривців із футовим салямі"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35363
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 09:51

  hxbbgaf написав:Числятся где-то, договорились, чтоб ставка шла, наверняка. Мобилизированы 5, выходит, а еще 17 "где-то служат".
Понятно, с таким законом вряд ли призовут, что призвать могут только по специальности. А если специальность командир полка, красящего траву, или отставной козы барабанщик, кум и сват генерала, то понятно, в войну нужны другие специальности - наводчик, пехотинец, стрелок...


Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 12502
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр:
Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни.
Причини:
1. Підіймають тарифи на електроенергію
2. Дорожчає пальне
3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів)
Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%


Вот глупые, марафон видимо не смотрят
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2797
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:12

  Бетон написав:Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр:
Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни.
Причини:
1. Підіймають тарифи на електроенергію
2. Дорожчає пальне
3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів)
Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%


Вот глупые, марафон видимо не смотрят

поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35363
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:32

  flyman написав:поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є
брак персонала ощущается даже на форуме.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23763
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:45

  flyman написав:
  Бетон написав:Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр:
Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни.
Причини:
1. Підіймають тарифи на електроенергію
2. Дорожчає пальне
3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів)
Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%


Вот глупые, марафон видимо не смотрят

поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є

Скоріш за все є брак замовлень, тому і персонал не потрібен.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 13.10.08
Подякував: 442 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:53

  flyman написав:
  Бетон написав:Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр:
Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни.
Причини:
1. Підіймають тарифи на електроенергію
2. Дорожчає пальне
3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів)
Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%


Вот глупые, марафон видимо не смотрят

поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є

на ВиЯре мобилизовано более 400 человек..
Xenon
 
Повідомлень: 4639
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:53

  Mimohod написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр:
Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни.
Причини:
1. Підіймають тарифи на електроенергію
2. Дорожчає пальне
3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів)
Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%


Вот глупые, марафон видимо не смотрят

поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є

Скоріш за все є брак замовлень, тому і персонал не потрібен.

Черга велика. Строк виробництва більший в 2 рази. Ще до відключень виробництво чекав 7..9 днів. На завантаженнях з 9 ранку нема вільних місць для номеру отримання замовлень. Брак персоналу великий. Особливо в виробництво, поразку. А на чпу взагалі не знаю де вони кадри беруть
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 17 чер, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2797
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:53

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є
брак персонала ощущается даже на форуме.

Прикинь, ты останешься тут один.
«И для кого тогда это все?» 😀
Один барабашов в 2 ночи тут не исправит ситуацию :D
Hotab
 
Повідомлень: 12502
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:54

  detroytred написав:
  fler написав:
  detroytred написав:Флер
Ау!
Згідно чого ганьба?
Конкретику чекаю. Може ж дійно чогось не знаю.

Відчеписьтесь, унилий)) Під дурня будете у ТЦК поводитись))

  detroytred написав:Якщо ж у вас такі критерії, то
І на себе одразу цю ганьбу примірте. Пригадавши не тільки чоловіка, а і скільки жінок пішли в ЗСУ...

Не треба стрілки переводити, пробиваючи чергове дно. Військовий, який ховається вже 10 років від фронту, намагається ганьбити не військовозобов'язаних. Фуу, ганьбище.

Вау-вау.
Доктор наук, чекаю аргументів, конкретики, підстав претензій.
А не баб'їх голих емоцій.
Оце так рівень... Саме оце і є дно.

Вистрибнули з претензіями, ганьбою до мене, а тепер заголосили - відчепись. Замість аргументів. Цирк.

Где-то читал, что презрение - это ненависть, подавленная страхом
Можно представить, откуда ненависть. Для мамзели враги - это все, кто не за войну до границ 2013 года.
А вот откуда страх? Почему бояться незнакомого военпенса? Загадка
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 169
З нами з: 18.10.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8686868786888689>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, fox767676, Mimohod, vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 49021
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 209062
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 674752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.