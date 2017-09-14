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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 чер, 2024 10:58
Hotab написав:
Прикинь, ты останешься тут один.
да уж. с тобой останешься один...
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Додано: Пон 17 чер, 2024 10:59
Ненависть к окружающим берётся от понимания собственной неполноценности. Все они, кто отправляет на войну чувствуют собственную ничтожность. Вот эта внутренняя борьба, когда они хотят быть первым сортом, но неуверенны в себе, порождает Ненависть
Страшнее, когда такое - в гармонии с собой. Там не будет ненависти. Такое существо со стеклянными глазами будет кидать в бусы и лишать жизни других без малейшего сомнения
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Бетон
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