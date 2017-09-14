Додано: Пон 17 чер, 2024 11:23

Бетон написав: Ненависть к окружающим берётся от понимания собственной неполноценности. Все они, кто отправляет на войну чувствуют собственную ничтожность. Вот эта внутренняя борьба, когда они хотят быть первым сортом, но неуверенны в себе, порождает Ненависть



Страшнее, когда такое - в гармонии с собой. Там не будет ненависти. Такое существо со стеклянными глазами будет кидать в бусы и лишать жизни других без малейшего сомнения Ненависть к окружающим берётся от понимания собственной неполноценности. Все они, кто отправляет на войну чувствуют собственную ничтожность. Вот эта внутренняя борьба, когда они хотят быть первым сортом, но неуверенны в себе, порождает НенавистьСтрашнее, когда такое - в гармонии с собой. Там не будет ненависти. Такое существо со стеклянными глазами будет кидать в бусы и лишать жизни других без малейшего сомнения

А вы ,с стеклянными глазами уже смотрите как защищают Украину .Когда большая и лучшая часть нации воюет и защищает вас, вы тут каждое утро истерику устраиваете .Главное чтобы не вас , не призвали , не тронули , чтоб бетон не забрали , чтоб не повысили счет за свет .... и т. д .Как будет если не защищать страну , вам даже голову не приходит .Впрочем вы не одиноки , вас тут за горизонт .