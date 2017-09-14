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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 чер, 2024 10:53
flyman написав: Бетон написав:
Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр:
Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни.
Причини:
1. Підіймають тарифи на електроенергію
2. Дорожчає пальне
3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів)
Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%
Вот глупые, марафон видимо не смотрят
поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є
на ВиЯре мобилизовано более 400 человек..
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Додано: Пон 17 чер, 2024 10:53
Mimohod написав: flyman написав: Бетон написав:
Рассылка одного из самых крупного в Украине производителя портёра вияр:
Привіт! Зараз складається така ситуація в країні, що ми вимушені будемо підіймати ціни.
Причини:
1. Підіймають тарифи на електроенергію
2. Дорожчає пальне
3. Відсутність світла (додаткові колосальні витрати на заправку генераторів)
Виростуть ціни на плиту, послуги, доставку, вантажників, упаковку, платне зберігання, на фурнітуру, скло, Міжкімнатні. Мінімально або частково на РС, фасади, камінь. 17.06 здорожчає Кроношпан, з 19.06 - СвісКроно, з 24.06 - Еггер на 5%
Вот глупые, марафон видимо не смотрят
поки що про "брак персоналу" не пишуть, значить ще мобрезерв є
Скоріш за все є брак замовлень, тому і персонал не потрібен.
Черга велика. Строк виробництва більший в 2 рази. Ще до відключень виробництво чекав 7..9 днів. На завантаженнях з 9 ранку нема вільних місць для номеру отримання замовлень. Брак персоналу великий. Особливо в виробництво, поразку. А на чпу взагалі не знаю де вони кадри беруть
Востаннє редагувалось Бетон
в Пон 17 чер, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:10
Бетон вы ошибаетесь. есть степень понимания себя, чем она выше тем больше человек ценит собственную свободу. Люди хорошо понимающие себя в армию не идут. Потому что там от себя придётся отказаться в пользу понимания приказов командира.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:13
anduzenko написав:
А вот откуда страх? Почему бояться незнакомого военпенса? Загадка
detroytred написав: hxbbgaf написав:
Конкретно расстреливали безоружных людей на Майдане - 100 человек. А вообще, игнорировали заявы, крышевали преступников, из-за этого люди и руки на себя накладывали и преступники их того... в лес вывозили и с концами, что тут объяснять. В армии тоже издевались над солдатами, что там в 90-е творилось, сколько людей убили, сколько сами себя порешили, никто и не скажет.
ви таку конкретику про Детройта видали
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:18
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Прикинь, ты останешься тут один.
да уж. с тобой останешься один...
Я жду когда уйдут все, и тогда буду диктовать свои условия. Соглашусь тебя читать где-то за $100 в месяц.
Да, сейчас времена наступают непростые. Готов работать тут за грошИ! 😀
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Hotab
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:20
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Прикинь, ты останешься тут один.
да уж. с тобой останешься один...
Я жду когда уйдут все, и тогда буду диктовать свои условия. Соглашусь тебя читать где-то за $100 в месяц.
Да, сейчас времена наступают непростые. Готов работать тут за грошИ! 😀
hxbbgaf как для тебя родился. не упусти свой шанс.viewtopic.php?p=5738164#p5738164
"брак" был в русской терминологии этого слова. можно было и догадаться по контексту.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:23
Бетон написав:
Ненависть к окружающим берётся от понимания собственной неполноценности. Все они, кто отправляет на войну чувствуют собственную ничтожность. Вот эта внутренняя борьба, когда они хотят быть первым сортом, но неуверенны в себе, порождает Ненависть
Страшнее, когда такое - в гармонии с собой. Там не будет ненависти. Такое существо со стеклянными глазами будет кидать в бусы и лишать жизни других без малейшего сомнения
А вы ,с стеклянными глазами уже смотрите как защищают Украину .
Когда большая и лучшая часть нации воюет и защищает вас, вы тут каждое утро истерику устраиваете .
Главное чтобы не вас , не призвали , не тронули , чтоб бетон не забрали , чтоб не повысили счет за свет .... и т. д .
Как будет если не защищать страну , вам даже голову не приходит .
Впрочем вы не одиноки , вас тут за горизонт .
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холява
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:27
vitaliiangel написав: Hotab написав: vitaliiangel написав:
да уж. с тобой останешься один...
Я жду когда уйдут все, и тогда буду диктовать свои условия. Соглашусь тебя читать где-то за $100 в месяц.
Да, сейчас времена наступают непростые. Готов работать тут за грошИ! 😀
hxbbgaf как для тебя родился. не упусти свой шанс.
.
А, не.
Слабак он. Все в нем выдает 9 классов и ПТУ , которое он даже не посещал.
Люди хорошо понимающие себя в армию не идут
«А ти думав батько мед пʼє?» 😀
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 17 чер, 2024 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 11:29
холява написав:
Впрочем вы не одиноки , вас тут за горизонт
как много девушек хороших, но тянет чёто на плохую. Не можете пройти спокойно мимо мнения, которое вам не нравится? Путин тоже не может, поэтому война. Интолерантность к миру не ведёт.
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